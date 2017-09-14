60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
А вот через год - уже можно где-то с 40-ка освобождать.
b]hxbbgaf[/b]
А что за исключение такое, с какого перепугу?
Вы значение слова «исключение» изучали в тех немногих классах школы, в которые успели сходить? Никаких исключений и нет. А моб.резерв завжди ділився на «вищі офіцери», «старші офіцери «, «молодші офіцери » , «інші звання (солдати, сержанти)». У кожного свої вікові критерії. І вимоги. Змиріться.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
Пукин, тебя отставные менты с приклеенной кастрюлей на голове в тцк доставят
барабашов написав:Все эти Ксиоми и Хуавеи, что не слабее топовых Самсунгов с камерами лучше чем у ПроМакса станут пшиком при прекращении поставок соответствующих и НЕкитайских чипов. Как и аналоги электрических Геликов, РейнджРоверов и Аудюх Ку7/8 с декларируемым пробегом под тысячу и реальным втрое-вчетверо меньше.
а с чего эти поставки вдруг будут прекращены? У Джо Байдена нет таких полномочий как у Сталина, легким движением руки вершить судьбы миллионов. А у питуна и Си есть.
Сибарит написав:Я понял, о ком Вы писали. Просто обратил внимание на опасность обобщений
Служба идёт своим чередом. В общении проблем нет. Немного не хватает ощущения стабильности, но надеяться на это было бы глупо. Настроение ровное.
Когда-нибудь, может быть, расскажу больше:)
Будьте осторожны в описании . У нас тут есть раненая и уязвленная душа .( ангел мира )
Я пытался описывать войну ....каждый день новые раненые , солдаты , офицеры ...... тысячи судеб ... Когда я попытался рассказать о своей службе , просто облил грязью . Я желаю вам самого наилучшего , Божьей Защиты , Здоровья . С Уважением !