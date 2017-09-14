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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8770877187728773>
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 00:55

60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 01:02

  hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.

А вот через год - уже можно где-то с 40-ка освобождать. :lol:

Зображення

b]hxbbgaf[/b]


А что за исключение такое, с какого перепугу?


Вы значение слова «исключение» изучали в тех немногих классах школы, в которые успели сходить? :D
Никаких исключений и нет.
А моб.резерв завжди ділився на «вищі офіцери», «старші офіцери «, «молодші офіцери » , «інші звання (солдати, сержанти)». У кожного свої вікові критерії. І вимоги. Змиріться. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 01:15

  hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.


Пукин, тебя отставные менты с приклеенной кастрюлей на голове в тцк доставят
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 06:35

Интервью Дмитрия Гордона с военнослужащим легиона “Свобода России”
вот например про бурятию
https://youtu.be/n9tddm7pVs4?si=LhydkCBc_hpvOQP3&t=502
00:14:49 Что россияне думают о войне
00:27:08 О коррупции в российской армии
и другие темы, там есть тайм коды
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 чер, 2024 08:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 07:02

Раби, кріпаки, в'язні?

Доброго ранку!

Забув передати "привіт" Флаю за визначення - "хто такі фронтовики? Хто ми?"

Тож "цвіЛь нації" - це було сильно :mrgreen:

Правда, написала б таке Флер, то б всі пазли зійшлись би))

#мивастудинепосилали :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 07:36

  холява написав:Не обращай внимания на престарелых программистов .

За что Вы меня так? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 08:05

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Все эти Ксиоми и Хуавеи, что не слабее топовых Самсунгов с камерами лучше чем у ПроМакса станут пшиком при прекращении поставок соответствующих и НЕкитайских чипов.
Как и аналоги электрических Геликов, РейнджРоверов и Аудюх Ку7/8 с декларируемым пробегом под тысячу и реальным втрое-вчетверо меньше.
а с чего эти поставки вдруг будут прекращены? У Джо Байдена нет таких полномочий как у Сталина, легким движением руки вершить судьбы миллионов. А у питуна и Си есть.





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 08:35

  Сибарит написав:
  холява написав:Не обращай внимания на престарелых программистов .

За что Вы меня так? :)


Привет , Сибарит .
Здоровья и Удачи !

Как ваша служба , как обстановка в подразделении ?
Настроение ?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 09:02

  холява написав:Привет , Сибарит .
Здоровья и Удачи !


Как ваша служба , как обстановка в подразделении ?
Настроение ?

Я понял, о ком Вы писали.
Просто обратил внимание на опасность обобщений :)

Служба идёт своим чередом.
В общении проблем нет.
Немного не хватает ощущения стабильности, но надеяться на это было бы глупо. Настроение ровное.

Когда-нибудь, может быть, расскажу больше:)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 09:12

  Сибарит написав:Я понял, о ком Вы писали.
Просто обратил внимание на опасность обобщений :)

Служба идёт своим чередом.
В общении проблем нет.
Немного не хватает ощущения стабильности, но надеяться на это было бы глупо. Настроение ровное.

Когда-нибудь, может быть, расскажу больше:)


Будьте осторожны в описании .
У нас тут есть раненая и уязвленная душа .( ангел мира )

Я пытался описывать войну ....каждый день новые раненые , солдаты , офицеры ...... тысячи судеб ...
Когда я попытался рассказать о своей службе , просто облил грязью .
Я желаю вам самого наилучшего , Божьей Защиты , Здоровья .
С Уважением !
холява
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  #<1 ... 8770877187728773>
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