холява написав:Будьте осторожны в описании . У нас тут есть раненая и уязвленная душа .( ангел мира )
Я пытался описывать войну ....каждый день новые раненые , солдаты , офицеры ...... тысячи судеб ... Когда я попытался рассказать о своей службе , просто облил грязью . Я желаю вам самого наилучшего , Божьей Защиты , Здоровья . С Уважением !
Спасибо! И Вам того же! Как видите, с информацией я стараюсь обращаться очень осторожно
hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
Вы значение слова «исключение» изучали в тех немногих классах школы, в которые успели сходить? Никаких исключений и нет. А моб.резерв завжди ділився на «вищі офіцери», «старші офіцери «, «молодші офіцери » , «інші звання (солдати, сержанти)». У кожного свої вікові критерії. І вимоги. Змиріться.
Как раз и есть исключение. Вот, к примеру, в магазине кто-то кассир, а кто-то менеджер, кто-то управляющий магазином. И мобилизировать могут всех, менеджер или управляющий магазином не скажет, что он может только управлять магазином и все или что он телеги с картошкой одной рукой раскручивал и слишком крут, чтоб сидеть в окопе. Пехота сейчас нужна, что поделаешь. То что всегда было (красили траву, равняли кантики, выслуживались перед паркетниками и по 8 часов маршировали), это надо забыть в военное время и перестать искать причины, чтоб отсиживаться дома и не воевать или продолжать заниматься своим сейчас бессмысленным делом, иначе придет враг и убьет всех.
hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
Пукин, тебя отставные менты с приклеенной кастрюлей на голове в тцк доставят
Не знаю, кто такой пукин, но официально заявляю об угрозах расправы со стороны этого персонажа.
Просмотр сообщений: Входящие Re: Напад росії і білорусі на Україну Отправлено: Пн 24 июн, 2024 08:56 От: fox767676 (online) Кому: hxbbgaf
кастрюля п*** тебе арматурой голову проломят
И такая кастрюльная риторика явно выдает в нем латентного кацапа или даже реального кацапского агента - это их любимая риторика со времен Майдана, еще всех майдановцев называли кастрюлеголовыми после того, как увидели, что бабушки защищаются кастрюлями на голове от озверевших беркутов после того, как тогдашняя коллаборантская власть запретила каски. Очень похоже, что это "ждун". А отставных ментов не должно быть в ТЦК. Там должны быть только ветераны.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 24 чер, 2024 10:49, всього редагувалось 5 разів.
І про що тут тоді потеревініти, якщо всі будуть обережно і читачами? Які різноманітні і несподівані думки (від самих позитивних до самих негативних) тут можна буде зустріти? Стане хфіліал телемарахфону.. Тіко хоч міжсобойчики перчинки будуть додавати.
мой розовощекий кастрюльный друг мы свидетели исторических процессов небывалого размаха миллионы людей проходят через экзистенцальный опыт они станут отчаянее и смелее перестанут приносить жертвы лоюным идолам и культивиовать терпимость и политкорректность хитрожопые приспособленцы,буль то послушная любой власти русскомирская совкошваль лад, или кастрюльные активисты вроде тебя, не будут иметь больше индульгенций только по праву принадлежности к господствующему идейному мейнстриму на вас обрущатся сотни тысяч разъяреных прикладов а будете упорствовать в своем мракобесии - и штыков я подскажу людям, таким как успих кто виноват и что делать
я с удовольствием тебя изувечу, 39 летнюю рванину системно убивавшую мою страну, а теперь лихорадочно ищущую кого бы отрправить вместо себя в окоп - 45 летнего программисти, или 60 оенего офицера привселюдно, чтобы другим больше не повадно было
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 24 чер, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Хотаб, интересно выходит, вчера люди тут писали, что он 81-82-го года, то есть ему 43 и он пенсионер-силовик, а он тут 2 неделе с пеной у рта пытался доказать, что сейчас нет 43-летних пенсионеров-силовиков... И молодых пенсинеров силовиков только здесь уже трое. А они все говорят, что их мало.
мой розовощекий кастрюльный друг мы свидетели исторических процессов небывалого размаха миллионы людей проходят через экзистенцальный опыт они станут отчаянее и смелее перестанут приносить жертвы лоюным идолам и культивиовать терпимость и политкорректность хитрожопые приспособленцы,буль то послушная любой власти русскомирская совкошваль лад, или кастрюльные активисты вроде тебя, не будут иметь больше индульгенций только по праву принадлежности к господствующему идейному мейнстриму на вас обрущатся сотни тысяч разъяреных прикладов а будете упорствовать в своем мракобесии - и штыков я подскажу людям, таким как успих кто виноват и что делать
Выпей яду, я писал, что мне сказали ждать повестки на перекомиссию, как всем негодным в мирное время и ограниченно годным в военное, как признают придатным пойду, а вот такие как ты, похоже, наоборот, ждут кацапских террористов, близки им по духу, и собираются втыкать нам ножи в спины.
гниды либарал-левацкие спят и видят чтобы воевали зрлые состовшиеся люди, за свои деньги а они будут активизмом заниматься , у них плоскостопие и вообще бедненькие, а то подумают что дискриминация и дикий капитализм
По меньшей мере 19 человек стали жертвами нападения на полицейских, православные церкви и синагоги в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты пять нападавших, заявили власти.
Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц «стали жертвами сегодняшнего теракта». Следственный комитет России (СКР) утром подтвердил гибель 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника.
«Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали», — заявил Меликов.
Национальный антитеррористический комитет и СКР при этом сообщают только о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.
Перестрелки продолжались до позднего вечера. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции. ................. В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.
«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — писал в воскресенье в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. .................... «Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам»