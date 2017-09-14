По меньшей мере 19 человек стали жертвами нападения на полицейских, православные церкви и синагоги в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты пять нападавших, заявили власти.



Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц «стали жертвами сегодняшнего теракта». Следственный комитет России (СКР) утром подтвердил гибель 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника.



«Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали», — заявил Меликов.



Национальный антитеррористический комитет и СКР при этом сообщают только о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.



Перестрелки продолжались до позднего вечера. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции.

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В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.



«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — писал в воскресенье в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

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«Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам»