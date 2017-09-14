Додано: Пон 24 чер, 2024 14:03

hxbbgaf написав: Хотаб, интересно выходит, вчера люди тут писали, что он 81-82-го года, то есть ему 43 и он пенсионер-силовик, а он тут 2 неделе с пеной у рта пытался доказать, что сейчас нет 43-летних пенсионеров-силовиков...

И молодых пенсинеров силовиков только здесь уже трое. А они все говорят, что их мало. Хотаб, интересно выходит, вчера люди тут писали, что он 81-82-го года, то есть ему 43 и он пенсионер-силовик, а он тут 2 неделе с пеной у рта пытался доказать, что сейчас нет 43-летних пенсионеров-силовиков...И молодых пенсинеров силовиков только здесь уже трое. А они все говорят, что их мало.

Не знаю сколько лет в паспорте ещё двум другим "силовикам" на пенсии, но два года назад суданский заробитчанин, пока мы ещё нормально общались и он с дивана не посылал всех с лопатой на Клещеевку, обмолвился что поступил в училище в конце 90х, не в середине и не в начале, вот только он не написал точно "я закончил школу и в 17лет в таком то году решил стать военным потому что их хорошо кормят", поэтому я и вывел год его поступления как 99й, ибо опять же он обмолвился, что в школе "они" с огорода жили и мясо не каждую неделю ели, в противовес моим постоянным воспоминаниям про стипендию в 1,3-5$ и машину в 20куе(не мою, брата, я на чирке за 12 и Форде за 10 ездил в 95-... годах как права получил)Так что ты сам его спрашивай реально он пенс или может сам себя перекомиссовал по здоровью и на диван списал