гниды либарал-левацкие, отрыжки совка, розовощекие труднопроизносимые блевотины спят и видят чтобы воевали зрлые состовшиеся люди, на свои деньги а они будут активизмом заниматься , у них плоскостопие и вообще бедненькие, а то подумают что дискриминация и социальная несправедливость
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 24 чер, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
По меньшей мере 19 человек стали жертвами нападения на полицейских, православные церкви и синагоги в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты пять нападавших, заявили власти.
Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц «стали жертвами сегодняшнего теракта». Следственный комитет России (СКР) утром подтвердил гибель 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника.
«Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали», — заявил Меликов.
Национальный антитеррористический комитет и СКР при этом сообщают только о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.
Перестрелки продолжались до позднего вечера. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции. ................. В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.
«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — писал в воскресенье в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. .................... «Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам»
hxbbgaf написав:Хотаб, интересно выходит, вчера люди тут писали, что он 81-82-го года, то есть ему 43 и он пенсионер-силовик, а он тут 2 неделе с пеной у рта пытался доказать, что сейчас нет 43-летних пенсионеров-силовиков... И молодых пенсинеров силовиков только здесь уже трое. А они все говорят, что их мало.
Не знаю сколько лет в паспорте ещё двум другим "силовикам" на пенсии, но два года назад суданский заробитчанин, пока мы ещё нормально общались и он с дивана не посылал всех с лопатой на Клещеевку, обмолвился что поступил в училище в конце 90х, не в середине и не в начале, вот только он не написал точно "я закончил школу и в 17лет в таком то году решил стать военным потому что их хорошо кормят", поэтому я и вывел год его поступления как 99й, ибо опять же он обмолвился, что в школе "они" с огорода жили и мясо не каждую неделю ели, в противовес моим постоянным воспоминаниям про стипендию в 1,3-5$ и машину в 20куе(не мою, брата, я на чирке за 12 и Форде за 10 ездил в 95-... годах как права получил) Так что ты сам его спрашивай реально он пенс или может сам себя перекомиссовал по здоровью и на диван списал