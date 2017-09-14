Додано: Пон 24 чер, 2024 15:21

барабашов написав: fox767676

поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса:

1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда

2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе

3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги?

Заранее благодарю за правильные ответы

Правильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины) поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса:1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги?Заранее благодарю за правильные ответыПравильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины)

нет проблем, дружищено продублирую в личку, матов не будет ))1 - первый вуз я закончил по профильной ит специальности по которой собирался работать и работаю до сих пор уже 20+лет. потом отполировал 2-ым финансовым и десятком сертификатов уровня асошиейт\профешенл2- если бы была военка - пошел бы в зсу, в противном случае не отсвечивал бы в сетях никак, ибо стыдно, ну по крайне мере до 45 точно.3 - из 2 го получается что нет. был давно небольшой проект в МО, как аутстафер, есть минимальные представления что там и как.По пролетариату - ну не я эту хлопоманскую игру начал про "богатих та бідних"при том что я ленина, гегеля, дана с аксельродом, солженицына, народников и хлопоманов к 15 годам основательно подначитался .Но нашел же мирное ремесло, с которым никому не мешаю жить.НО нет, всякая л**ня с их "богатые хотят окупится и оторвать нас бедных от шашлычков с пивом" так и провоцирует сыграть на поле левосоциалистического экстремизма. Хлопцы, родненькие, не надо, не провоцируйте, у вас нет шансов, я вас переиграю и сгною в застенках во имя мировой революции)))