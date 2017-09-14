гниды либерал-левацкие, отрыжки совка, розовощекие труднопроизносимые блевотины спят и видят чтобы за них и их диточок воевали зрелые состовшиеся люди, уже давно никому ничего не должные, на свои деньги а они будут активизмом заниматься, политиинформацию читать, ибо у них плоскостопие и вообще бедненькие, а то вдруг подумают что дискриминация и социальная несправедливость
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 24 чер, 2024 14:55, всього редагувалось 4 разів.
По меньшей мере 19 человек стали жертвами нападения на полицейских, православные церкви и синагоги в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты пять нападавших, заявили власти.
Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц «стали жертвами сегодняшнего теракта». Следственный комитет России (СКР) утром подтвердил гибель 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника.
«Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали», — заявил Меликов.
Национальный антитеррористический комитет и СКР при этом сообщают только о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.
Перестрелки продолжались до позднего вечера. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции. ................. В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.
«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — писал в воскресенье в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. .................... «Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам»
fox767676 поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса: 1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда 2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе 3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги? Заранее благодарю за правильные ответы Правильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины)
hxbbgaf написав:Хотаб, интересно выходит, вчера люди тут писали, что он 81-82-го года, то есть ему 43 и он пенсионер-силовик, а он тут 2 неделе с пеной у рта пытался доказать, что сейчас нет 43-летних пенсионеров-силовиков... И молодых пенсинеров силовиков только здесь уже трое. А они все говорят, что их мало.
Относительно недавно, можно было выйти на пенсию и в 38 лет. Многие структуры МВД считали выслугу год за полтора. Департамент исполнения наказаний год за два (вертухаи) вообще в 32 выходили.
барабашов написав:fox767676 поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса: 1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда 2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе 3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги? Заранее благодарю за правильные ответы Правильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины)
нет проблем, дружище но продублирую в личку, матов не будет )) 1 - первый вуз я закончил по профильной ит специальности по которой собирался работать и работаю до сих пор уже 20+лет. потом отполировал 2-ым финансовым и десятком сертификатов уровня асошиейт\профешенл 2- если бы была военка - пошел бы в зсу, в противном случае не отсвечивал бы в сетях никак, ибо стыдно, ну по крайне мере до 45 точно. 3 - из 2 го получается что нет. был давно небольшой проект в МО, как аутстафер, есть минимальные представления что там и как. По пролетариату - ну не я эту хлопоманскую игру начал про "богатих та бідних" при том что я ленина, гегеля, дана с аксельродом, солженицына, народников и хлопоманов к 15 годам основательно подначитался . Но нашел же мирное ремесло, с которым никому не мешаю жить. НО нет, всякая л**ня с их "богатые хотят окупится и оторвать нас бедных от шашлычков с пивом" так и провоцирует сыграть на поле левосоциалистического экстремизма. Хлопцы, родненькие, не надо, не провоцируйте, у вас нет шансов, я вас переиграю и сгною в застенках во имя мировой революции)))
hxbbgaf написав:Хотаб, интересно выходит, вчера люди тут писали, что он 81-82-го года, то есть ему 43 и он пенсионер-силовик, а он тут 2 неделе с пеной у рта … .
С пеной у рта разговаривают невменяемые, по типу тех которых на ФУПе банят на 3 месяца. Я еще раз заявляю, что на сегодня нет военпенсов моложе 45 лет по выслуге лет. Без рук и ног списанные - есть. По выслуге - нет. Мне конечно же тоже поболее 45 будет. Но вы можете продолжать собирать басни в купе поездов и на озерке у торговцев шубами. Они вам еще не то расскажут.
Что касается категорий моб.резерва (офицеры, не офицеры) - это обращайтесь в ВР за новым законом про мобілізацію. В пояснительной записке так и укажете: «хочу чтоб офицеры были солдатами, а я дома»
fox767676
нет проблем, дружище
Напрасно. Сначала нахрюк пусть о себе раскалывает))
Не до всех ещё дошло, что есть законы для своих. Они вам будут ими тыкать и смеяться в лицо. Вот он пенсионер, а вот он бронированный, другой - дефективный. Но их законами вам воспользоваться не удастся. Очнитесь