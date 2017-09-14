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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8764876587668767
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:49

  Hotab написав:Напрасно. Сначала нахрюк пусть о себе раскалывает))



modus vivendi барбашова +/- понятен
не так что бы в восторге
но его неформальская юность начала 90х мне симпатична.
Я сам примерно такой был чуть позже
Помню
Длинные волосы, кожанка и пистолет игрушечный, но не детский
Подхожу к раскладке с кассетами на Бессарабке
- "Почем кассеты? Megadeth?"
- Бери бесплатно
- ?? (пистолет в руке)
-- Тебе бесплатно . Газовый ?
))))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:52

  Бетон написав:Не до всех ещё дошло, что есть законы для своих. Они вам будут ими тыкать и смеяться в лицо. Вот он пенсионер, а вот он бронированный, другой - дефективный.
Но их законами вам воспользоваться не удастся.
Очнитесь

Ну тут таке діло… ти все розпродав. Не працюєш більше в економіці держави. Користі від тебе для неї зараз нуль. Ну так звичайно що ти перший кандидат на призив.
Можна ж на 15-20 тисяч грн влаштуватись кудись, де є броні. Водієм на швидку. Чи машиністом метро. Хочеш на 20 тисяч від дзвінка до дзвінка попрацювати?)) ні? Ти їм просто заздриш, а сам би не пішов?))

Добре. Ти хлопчина міцний, не дурний (психіка тренується) міг би пройти відбір в серйозні силові структури. Це не окоп в піхоті. Але це знов не десятки тисяч доларів на місяць. Ти ж і так також не хочеш. Ну так хто тобі винний? Ти сам куєш свій шлях.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:07

  Hotab написав:
  Бетон написав:Не до всех ещё дошло, что есть законы для своих. Они вам будут ими тыкать и смеяться в лицо. Вот он пенсионер, а вот он бронированный, другой - дефективный.
Но их законами вам воспользоваться не удастся.
Очнитесь

Ну тут таке діло… ти все розпродав. Не працюєш більше в економіці держави. Користі від тебе для неї зараз нуль. Ну так звичайно що ти перший кандидат на призив.

А від розкрадачів бюджета яка користь? чи від десятків тисяч поліцайтів або прикордонників.. Постійний безкінечний набір поліцейських та прикордонників, ще й військову поліцію хочуть створити. Видно ж яку антиутопію будуємо.
Думаєте Бетона відпустять якщо в бусику покаже квитанцію на сплату стопіцотмільйонів податків? Ні. А от якщо скаже що Іван Іванович з генпрокуратури то кум його сестри, тоді інша справа.
Наша область далеко не топ у плані заводів/параходів. Але на днях співробітник одного з топ-3 заводів електроніки в області розповідав що звільняються массово чоловіки (від рядових робочих до провідних інжернерів та менеджмента), так як керівництво завода та ТЦК не знайшли спільну мову про продовження бронювання для одного з найбільших платників податків регіону.
А потім вийде якийсь Гетьманцев і скаже що прибиральниця баба Галя буде платити не 18% ПДФО а 81% бо "пачіму-то" різко впали надходження в 2024-му

P.S. раз пішло питання користі, то першими в черзі на призив мають бути пенсіонери, інваліди, казнокради та пси режима, з них взагалі відємна користь))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:26

detroytred
мене трохи відправили попаритись в 40-градусну спеку, тому пропустив дещо цікаве від вас.
стосовно впевненості наших можновладців що найгірший варіант це по Дніпру, заснованій на якійсь таємній інфо про стан справ чи гарантіях від партнерів і саме тому вони діють так як діють.
Чому не розглядаєте варіант що наприклад наша влада це стоголова гідра, де кожна голова хоче урвати свій шмат мяса не думаючи за стан організму в цілому)
Тільки цим можна пояснити стомільйонні тендери з благоустрою чи будівництва у прифронтових містах
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:37

fox767676

Мда .... кто то посмел послать вас на войну ?

Вы себя читали ?


Какие то напыщенные фразы , я ....два , а .....потом с пистолетом , вы не дождетесь ....
Английский ....... презентации .....
Это вы здесь что то рассказываете , запрятавшись за монитор .
Идите в ТЦК - расскажите это же .
Обыкновенный павлин . Я думаю что очередь дойдет .
И не пытайтесь уверить меня , что вы что то одно , а все остальные что то другое .
Это все пройдет .....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:43

  Letusrock написав:
P.S. раз пішло питання користі, то першими в черзі на призив мають бути пенсіонери, інваліди, казнокради та пси режима, з них взагалі відємна користь))


Добрейшей души человек !
Ну а вы наверное должны прийти на место казнокрадов , поправить свое положение ......
Пенсионеров в огонь ! Корысти нет !
Маму с Папой туда же , жрут много ....

КРАСАВА
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Добрейшей души человек !
Ну а вы наверное должны прийти на место казнокрадов , поправить свое положение ......
Пенсионеров в огонь ! Корысти нет !

я тільки продовжив думку Хотаба, щоб навіть пан Холява зрозумів її абсурдність))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:58

  холява написав:fox767676

Мда .... кто то посмел послать вас на войну ?

Вы себя читали ?


Какие то напыщенные фразы , я ....два , а .....потом с пистолетом , вы не дождетесь ....
Английский ....... презентации .....
Это вы здесь что то рассказываете , запрятавшись за монитор .
Идите в ТЦК - расскажите это же .
Обыкновенный павлин . Я думаю что очередь дойдет .
И не пытайтесь уверить меня , что вы что то одно , а все остальные что то другое .
Это все пройдет .....


шановне
не охуело ли ты
ты постоянно предъявляешь ко мне какие-то претензии
к человеку взявшему от государства по минимуму
а отдающего практически по-макисмуму
я кого - то гнал на войну за кордоны 91, проебанные не мной
ты хоть что-то попыталось вякнуть в сторону подонков типа 39 летнего хбграфа, не пригодного ни к труду, ни к обороне
тебе кастрюлю на голову приклеить, или ведро с говном одеть?
пидарасина все беды в Украине из-за таких как ты
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Кто тут еще бедненький и хворенький, за кого мне повоевать, чьи мрии о перемоге осуществить ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:10

  Letusrock написав:
  холява написав:Добрейшей души человек !
Ну а вы наверное должны прийти на место казнокрадов , поправить свое положение ......
Пенсионеров в огонь ! Корысти нет !

я тільки продовжив думку Хотаба, щоб навіть пан Холява зрозумів її абсурдність))


что вы с подоноком сюсюкаетесь
я когда сюда пришел год назад сплошное сюси-пуси, бите-дритте
с этого пропойцы пылинки сдували
более-менее стал порядок наводится
замотали изолентой рот одной попугайчихе
и холяве начали на место указывать
хватит уже мразей по головке гладит, пора бить
fox767676
 
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