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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:52
Бетон написав:
Не до всех ещё дошло, что есть законы для своих. Они вам будут ими тыкать и смеяться в лицо. Вот он пенсионер, а вот он бронированный, другой - дефективный.
Но их законами вам воспользоваться не удастся.
Очнитесь
Ну тут таке діло… ти все розпродав. Не працюєш більше в економіці держави. Користі від тебе для неї зараз нуль. Ну так звичайно що ти перший кандидат на призив.
Можна ж на 15-20 тисяч грн влаштуватись кудись, де є броні. Водієм на швидку. Чи машиністом метро. Хочеш на 20 тисяч від дзвінка до дзвінка попрацювати?)) ні? Ти їм просто заздриш, а сам би не пішов?))
Добре. Ти хлопчина міцний, не дурний (психіка тренується) міг би пройти відбір в серйозні силові структури. Це не окоп в піхоті. Але це знов не десятки тисяч доларів на місяць. Ти ж і так також не хочеш. Ну так хто тобі винний? Ти сам куєш свій шлях.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:07
Hotab написав: Бетон написав:
Не до всех ещё дошло, что есть законы для своих. Они вам будут ими тыкать и смеяться в лицо. Вот он пенсионер, а вот он бронированный, другой - дефективный.
Но их законами вам воспользоваться не удастся.
Очнитесь
Ну тут таке діло… ти все розпродав. Не працюєш більше в економіці держави. Користі від тебе для неї зараз нуль. Ну так звичайно що ти перший кандидат на призив.
А від розкрадачів бюджета яка користь? чи від десятків тисяч поліцайтів або прикордонників.. Постійний безкінечний набір поліцейських та прикордонників, ще й військову поліцію хочуть створити. Видно ж яку антиутопію будуємо.
Думаєте Бетона відпустять якщо в бусику покаже квитанцію на сплату стопіцотмільйонів податків? Ні. А от якщо скаже що Іван Іванович з генпрокуратури то кум його сестри, тоді інша справа.
Наша область далеко не топ у плані заводів/параходів. Але на днях співробітник одного з топ-3 заводів електроніки в області розповідав що звільняються массово чоловіки (від рядових робочих до провідних інжернерів та менеджмента), так як керівництво завода та ТЦК не знайшли спільну мову про продовження бронювання для одного з найбільших платників податків регіону.
А потім вийде якийсь Гетьманцев і скаже що прибиральниця баба Галя буде платити не 18% ПДФО а 81% бо "пачіму-то" різко впали надходження в 2024-му
P.S. раз пішло питання користі, то першими в черзі на призив мають бути пенсіонери, інваліди, казнокради та пси режима, з них взагалі відємна користь))
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:26
detroytred
мене трохи відправили попаритись в 40-градусну спеку, тому пропустив дещо цікаве від вас.
стосовно впевненості наших можновладців що найгірший варіант це по Дніпру, заснованій на якійсь таємній інфо про стан справ чи гарантіях від партнерів і саме тому вони діють так як діють.
Чому не розглядаєте варіант що наприклад наша влада це стоголова гідра, де кожна голова хоче урвати свій шмат мяса не думаючи за стан організму в цілому)
Тільки цим можна пояснити стомільйонні тендери з благоустрою чи будівництва у прифронтових містах
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:48
холява написав:
Добрейшей души человек !
Ну а вы наверное должны прийти на место казнокрадов , поправить свое положение ......
Пенсионеров в огонь ! Корысти нет !
я тільки продовжив думку Хотаба, щоб навіть пан Холява зрозумів її абсурдність))
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:27
Letusrock написав:detroytred
мене трохи відправили попаритись в 40-градусну спеку, тому пропустив дещо цікаве від вас.
стосовно впевненості наших можновладців що найгірший варіант це по Дніпру, заснованій на якійсь таємній інфо про стан справ чи гарантіях від партнерів і саме тому вони діють так як діють.
Чому не розглядаєте варіант що наприклад наша влада це стоголова гідра, де кожна голова хоче урвати свій шмат мяса не думаючи за стан організму в цілому)
Тільки цим можна пояснити стомільйонні тендери з благоустрою чи будівництва у прифронтових містах
Це моя думка з оптимістичної позиції. Суто суб'єктивна.
З якої цинічні деякі мої знайомі відверто посміхаються.
Об'єктивною ж підставою є те, що не існуй якогось фактору, який стримує наших можновладців, то справи були б ще гірші, ніж є.
А так маємо, що хоч і корупціонують та чудять вони безбожно, але основні свої функції хоч і криво-косо, але виконують.
Отой мінімум (мінімальний результат) все ж таки тримають.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:12
барабашов написав:fox767676
поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса:
1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда
2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе
3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги?
Заранее благодарю за правильные ответы
Правильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов
(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины)
Бгггг...
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.
Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.
Можливо, звісно ж, що ви і млн ваших однодумців сподівались, що все те вдасться зберегти і в окупації, що радісно підете в колаборацію і “жисть наладіцца”.
Але мені чомусь здається, що без вже наявної багаторічної співпраці з маріонетками кремля (опзж, шарії, муратови, хто ще?), і явної зради України -- шансів мало... Навіть не 50/50.
Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону (хай навіть і лише грошима, а від війська забронюєтесь) якщо вклад не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи. Бо не захищаєте їх.
Завжди ж так було у світі.
Чому нині так багато скиглення про очевидні речі?
Навіть сучасні елої ще повинні пам`ятати неелойські епохи в житті людства.
Всього ще десятиліття три тому у нас.
То лише у мирн.час ви мали законне і морал. право відкупитись всього лише незначними податками.
А тепер -- ні.
До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+? А там всього ≈2.5млн..., замість 11...
А пушок з рилець стерти ніяк не вдається??
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Bobua
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:42
Bobua написав:
До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+?
Ні, у випадку fox767676 - це прояв комплексу неповноцінності. Життя очевидно склалося не як гадалося + може криза віку (півшостої настало несподівано)), тому він зло зриває на всіх оточуючих. На форумі це дуже зручно, бо в пику не дадуть))) Вітальян може пояснити професійніше.
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fler
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:45
fler написав: Bobua написав:
До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+?
Ні, у випадку fox767676 - це прояв комплексу неповноцінності. Життя очевидно склалося не як гадалося + може криза віку (півшостої настало несподівано)), тому він зло зриває на всіх оточуючих. На форумі це дуже зручно, бо в пику не дадуть))) Вітальян може пояснити професійніше.
вы достаточно профессионально объяснили.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:45
Bobua написав:
Бгггг...
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.
Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.
А мені одному почулося ... якщо ми вас захистили, то давайте вашу нерухомість нам, "захисникам"
Чи я помилився ?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:52
Letusrock написав: Bobua написав:
До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+? А там всього ≈2.5млн..., замість 11
Я писав Вам і Хотабу що це ілюзія надіятись що всі дружно побіжать оновлювати дані.
Побіжишь оновлювати дані, капці по дорозі будешь губити
Бо 17 тисяч на дорозі не валяються і втратити їх дуже боляче
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