...про инфантильность и мотивацию

В экспериментах на психическое насыщение (по методике А. Карстен) изучалась побудительная сила мотивов. Дети выполняли простое монотонное задание — черчение рядов из палочек.



В качестве мотивов предлагались игровой (соревнование - кто быстрее выполнит) и учебный (на отметку).



Учитывая двигательные трудности у этих детей, оценивалось не количество начерченных палочек, а время, когда в игровой и учебной сериях появлялись признаки пресыщения.



В эксперименте участвовали здоровые и больные дети семилетнего возраста.



Группу больных составляли дети с общей задержкой психического развития.



Эксперимент показал, что здоровые испытуемые получили лучшие результаты в учебной серии.



В игровых сериях пресыщение (появление вариаций в черчении палочек) в среднем возникало после 6 минут работы, а в учебной - лишь через 29 минут.



Можно было ожидать, что дети обнаруживавшие признаки задержки психического развития, покажут лучшие результаты в игровом варианте эксперимента.



Однако в условиях как игровой, так и учебной мотивации обнаружились одинаково низкие результаты.



Детей не интересовали задания, а важно было лишь знать, что они должны делать. Поэтому, когда в специальной серии им было предложено задание вообще без какой-либо мотивировки — «по приказу», пресыщение наступало в те же сроки. Таким образом, эксперимент показал, что ведущим мотивом деятельности этих детей является мотив подчинения взрослому.



Такой мотив имеется и у здорового ребенка, однако по мере психического развития этот мотив отодвигается на периферическое место. Оставаясь же центральным в психическом развитии больного ребенка, мотив подчинения взрослому оказывает отрицательное, тормозящее влияние на формирование собственных активных личностных установок.