Bobua написав:Бгггг... Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність. Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша. Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.
А мені одному почулося ... якщо ми вас захистили, то давайте вашу нерухомість нам, "захисникам" Чи я помилився ?
через рік-два до тебе зайдуть троє-четверо і повториться епізод з Собачого сердця (вопрос об уплотнении). Тоді ти згадаєш як же правий був старина Letusrock))
Нехай заходять, якщо взагалі прийдуть ))
От тебе я буду завжди запитувати, а коли ти брехати перестанешь ? Коли перестанешь Україну по Дніпру віддавати ? Коли ти аналітику свою потужню видашь ?
барабашов написав:fox767676 поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса: 1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда 2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе 3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги? Заранее благодарю за правильные ответы Правильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины)
Бгггг...
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.
Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша. Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.
Можливо, звісно ж, що ви і млн ваших однодумців сподівались, що все те вдасться зберегти і в окупації, що радісно підете в колаборацію і “жисть наладіцца”. Але мені чомусь здається, що без вже наявної багаторічної співпраці з маріонетками кремля (опзж, шарії, муратови, хто ще?), і явної зради України -- шансів мало... Навіть не 50/50.
Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону (хай навіть і лише грошима, а від війська забронюєтесь) якщо вклад не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи. Бо не захищаєте їх. Завжди ж так було у світі. Чому нині так багато скиглення про очевидні речі? Навіть сучасні елої ще повинні пам`ятати неелойські епохи в житті людства. Всього ще десятиліття три тому у нас.
То лише у мирн.час ви мали законне і морал. право відкупитись всього лише незначними податками. А тепер -- ні.
До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі. Це через наближення “дедлайнів” резерв+? А там всього ≈2.5млн..., замість 11... А пушок з рилець стерти ніяк не вдається??
Там вище цікаве інтерв'ю з бійцем РДК *Еріком*. Там він розповідає, що люди відчувають себе героями кінофільму... Що з усіма навколо щось може трапитися, а з ними конкретно ні. Інфантильність...
Так от виходьте з цієї реальності, що більшість людей інфальтильні. До речі, *та люди в укр.війську* також... Бо поки ви самі не проштовхнете свої інтереси..., то так і буде далі --- саме на вас всі і збираються виїхати. Потроху поповнючі для підтримки мінімально достатнього рівня.
В экспериментах на психическое насыщение (по методике А. Карстен) изучалась побудительная сила мотивов. Дети выполняли простое монотонное задание — черчение рядов из палочек.
В качестве мотивов предлагались игровой (соревнование - кто быстрее выполнит) и учебный (на отметку).
Учитывая двигательные трудности у этих детей, оценивалось не количество начерченных палочек, а время, когда в игровой и учебной сериях появлялись признаки пресыщения.
В эксперименте участвовали здоровые и больные дети семилетнего возраста.
Группу больных составляли дети с общей задержкой психического развития.
Эксперимент показал, что здоровые испытуемые получили лучшие результаты в учебной серии.
В игровых сериях пресыщение (появление вариаций в черчении палочек) в среднем возникало после 6 минут работы, а в учебной - лишь через 29 минут.
Можно было ожидать, что дети обнаруживавшие признаки задержки психического развития, покажут лучшие результаты в игровом варианте эксперимента.
Однако в условиях как игровой, так и учебной мотивации обнаружились одинаково низкие результаты.
Детей не интересовали задания, а важно было лишь знать, что они должны делать. Поэтому, когда в специальной серии им было предложено задание вообще без какой-либо мотивировки — «по приказу», пресыщение наступало в те же сроки. Таким образом, эксперимент показал, что ведущим мотивом деятельности этих детей является мотив подчинения взрослому.
Такой мотив имеется и у здорового ребенка, однако по мере психического развития этот мотив отодвигается на периферическое место. Оставаясь же центральным в психическом развитии больного ребенка, мотив подчинения взрослому оказывает отрицательное, тормозящее влияние на формирование собственных активных личностных установок.
http://old.stgmu.ru/userfiles/depts/psy ... Uch.P..pdf (стр 106) отчасти этот же эксперимент объясняет почему отличники и победители разных олимпиад после 18 лет оказываются неудачниками, потому что вся их мотивация - угодить значимому взрослому. С совершеннолетием понятие "значимого взрослого" стирается, а другой мотивации у них нет.
а тут хотят чтобы взрослые мужики без ЗПР бежали в ТЦК кому то подчиняться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 чер, 2024 20:01, всього редагувалось 2 разів.
Летусрок був би не Летусрок якби не показав на когось пальцем «я не найгірший!»
Справа в тому, що в будь які часи, і будь яка людина при бажанні може знайти на кого вказати пальцем. У 2 світову Левітан не з окопу розказував. І зенітники під Москвою і на уральських заводах всю війну були (тилові криси) . І машиністи потягів з Сибіру до фронту. І мости хтось охороняв в тилу. І багато хто був не на передовій. Бо так це працює. . Тому тут Летусроки не нові))
писав Вам і Хотабу що це ілюзія надіятись що всі дружно побіжать оновлювати дані.
Чушка, ти писала «ніхто не піде добровільно оновлювати». І про «всі стрибають з Камаза по дорозі на полігон». А тут виявляється переповнені учєбки. Тому пʼятачок треба прикрити і більше не віщувати. Не вмієш. Облажався. І це ще остання доба до дедлайну.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 19:39, всього редагувалось 2 разів.
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.
Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша. Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.
мені цікаво, військові можуть існувати самі по собі, без "непотрібного" тилу? возять собі дизель з польщі? військові платять податки на з/п собі (бо захід дає лише на соціалку)? шиють собі однострій та талани? вчать своїх дітей? військові лікують своїх старих батьків? а може військові закривають волонтерські збори коштів повністю зі своєї кишені? військові для свої родин забезпечують тепло, світло, харч, каналізацію та водогін, лікують зуби та оперують? військові - красені, безумовно. але не відривайтеся від реалій існування
flyman написав:в тих в кого нема їм "нема чого втрачати крім власних ланцюгів"
А пан флумен буде оновлювати дані про себе, чи випробує долю і протестує систему на предмет питання чи його справа загубилась? Бо якщо справа є, а чого їй не бути , то вже 17.07 буде сектор приз на барабані, 17000 це напевне весь дохід з ОВДП за 1.5 роки, що обирає доповідач? Про економічне бронювання, а пан флумен готовий платити 20 000 в місяць? При власному бюджеті 120 доларів? Поки писав сам розсміявсі
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 24 чер, 2024 19:46, всього редагувалось 2 разів.