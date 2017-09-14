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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87668767876887698770>
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:55

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Bobua написав:Бгггг...
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.
Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.

А мені одному почулося ... якщо ми вас захистили, то давайте вашу нерухомість нам, "захисникам"
Чи я помилився ?

через рік-два до тебе зайдуть троє-четверо і повториться епізод з Собачого сердця (вопрос об уплотнении). Тоді ти згадаєш як же правий був старина Letusrock))

Нехай заходять, якщо взагалі прийдуть ))

От тебе я буду завжди запитувати, а коли ти брехати перестанешь ? :)
Коли перестанешь Україну по Дніпру віддавати ?
Коли ти аналітику свою потужню видашь ? :)

Чекаю вже третій рік :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потужний удар по ухилянтах в аспірантурі https://mon.gov.ua/news/onovleni-pravyl ... 2024-rotsi
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:00

  Bobua написав:
  барабашов написав:fox767676
поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса:
1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда
2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе
3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги?
Заранее благодарю за правильные ответы
Правильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины)


Бгггг...

Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.

Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.

Можливо, звісно ж, що ви і млн ваших однодумців сподівались, що все те вдасться зберегти і в окупації, що радісно підете в колаборацію і “жисть наладіцца”.
Але мені чомусь здається, що без вже наявної багаторічної співпраці з маріонетками кремля (опзж, шарії, муратови, хто ще?), і явної зради України -- шансів мало... Навіть не 50/50.

Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону (хай навіть і лише грошима, а від війська забронюєтесь) якщо вклад не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи. Бо не захищаєте їх.
Завжди ж так було у світі.
Чому нині так багато скиглення про очевидні речі?
Навіть сучасні елої ще повинні пам`ятати неелойські епохи в житті людства.
Всього ще десятиліття три тому у нас.


То лише у мирн.час ви мали законне і морал. право відкупитись всього лише незначними податками.
А тепер -- ні.




До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+? А там всього ≈2.5млн..., замість 11...
А пушок з рилець стерти ніяк не вдається??

Там вище цікаве інтерв'ю з бійцем РДК *Еріком*.
Там він розповідає, що люди відчувають себе героями кінофільму... Що з усіма навколо щось може трапитися, а з ними конкретно ні.
Інфантильність...


Так от виходьте з цієї реальності, що більшість людей інфальтильні.
До речі, *та люди в укр.війську* також...
Бо поки ви самі не проштовхнете свої інтереси..., то так і буде далі --- саме на вас всі і збираються виїхати.
Потроху поповнючі для підтримки мінімально достатнього рівня.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:05

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+? А там всього ≈2.5млн..., замість 11


Я писав Вам і Хотабу що це ілюзія надіятись що всі дружно побіжать оновлювати дані.

Побіжишь оновлювати дані, капці по дорозі будешь губити

Бо 17 тисяч на дорозі не валяються і втратити їх дуже боляче

в тих в кого нема їм "нема чого втрачати крім власних ланцюгів",
а ті в кого є, то їх простіше було би промотивувати економічним бронуванням,
так що це чергове "мільярд дерев"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:10

  detroytred написав:Інфантильність...
...эксперимент про инфантильность и мотивацию
В экспериментах на психическое насыщение (по методике А. Карстен) изучалась побудительная сила мотивов. Дети выполняли простое монотонное задание — черчение рядов из палочек.

В качестве мотивов предлагались игровой (соревнование - кто быстрее выполнит) и учебный (на отметку).

Учитывая двигательные трудности у этих детей, оценивалось не количество начерченных палочек, а время, когда в игровой и учебной сериях появлялись признаки пресыщения.

В эксперименте участвовали здоровые и больные дети семилетнего возраста.

Группу больных составляли дети с общей задержкой психического развития.

Эксперимент показал, что здоровые испытуемые получили лучшие результаты в учебной серии.

В игровых сериях пресыщение (появление вариаций в черчении палочек) в среднем возникало после 6 минут работы, а в учебной - лишь через 29 минут.

Можно было ожидать, что дети обнаруживавшие признаки задержки психического развития, покажут лучшие результаты в игровом варианте эксперимента.

Однако в условиях как игровой, так и учебной мотивации обнаружились одинаково низкие результаты.

Детей не интересовали задания, а важно было лишь знать, что они должны делать. Поэтому, когда в специальной серии им было предложено задание вообще без какой-либо мотивировки — «по приказу», пресыщение наступало в те же сроки. Таким образом, эксперимент показал, что ведущим мотивом деятельности этих детей является мотив подчинения взрослому.

Такой мотив имеется и у здорового ребенка, однако по мере психического развития этот мотив отодвигается на периферическое место. Оставаясь же центральным в психическом развитии больного ребенка, мотив подчинения взрослому оказывает отрицательное, тормозящее влияние на формирование собственных активных личностных установок.
http://old.stgmu.ru/userfiles/depts/psy ... Uch.P..pdf (стр 106)
отчасти этот же эксперимент объясняет почему отличники и победители разных олимпиад после 18 лет оказываются неудачниками, потому что вся их мотивация - угодить значимому взрослому. С совершеннолетием понятие "значимого взрослого" стирается, а другой мотивации у них нет.

а тут хотят чтобы взрослые мужики без ЗПР бежали в ТЦК кому то подчиняться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 чер, 2024 20:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:25

Letusrock

А від розкрадачів бюджета яка користь?


Летусрок був би не Летусрок якби не показав на когось пальцем «я не найгірший!» :lol:

Справа в тому, що в будь які часи, і будь яка людина при бажанні може знайти на кого вказати пальцем. У 2 світову Левітан не з окопу розказував. І зенітники під Москвою і на уральських заводах всю війну були (тилові криси) . І машиністи потягів з Сибіру до фронту. І мости хтось охороняв в тилу. І багато хто був не на передовій. Бо так це працює. . Тому тут Летусроки не нові))


писав Вам і Хотабу що це ілюзія надіятись що всі дружно побіжать оновлювати дані.


Чушка, ти писала «ніхто не піде добровільно оновлювати». І про «всі стрибають з Камаза по дорозі на полігон». А тут виявляється переповнені учєбки.
Тому пʼятачок треба прикрити і більше не віщувати. Не вмієш. Облажався.
І це ще остання доба до дедлайну.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 19:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:32

  Bobua написав:
Бгггг...

Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.

Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.


мені цікаво, військові можуть існувати самі по собі, без "непотрібного" тилу? возять собі дизель з польщі? військові платять податки на з/п собі (бо захід дає лише на соціалку)? шиють собі однострій та талани? вчать своїх дітей? військові лікують своїх старих батьків? а може військові закривають волонтерські збори коштів повністю зі своєї кишені? військові для свої родин забезпечують тепло, світло, харч, каналізацію та водогін, лікують зуби та оперують?
військові - красені, безумовно. але не відривайтеся від реалій існування
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:42

  flyman написав:в тих в кого нема їм "нема чого втрачати крім власних ланцюгів"

А пан флумен буде оновлювати дані про себе, чи випробує долю і протестує систему на предмет питання чи його справа загубилась?
Бо якщо справа є, а чого їй не бути :lol: , то вже 17.07 буде сектор приз на барабані, 17000 це напевне весь дохід з ОВДП за 1.5 роки, що обирає доповідач?
Про економічне бронювання, а пан флумен готовий платити 20 000 в місяць? При власному бюджеті 120 доларів?
Поки писав сам розсміявсі :mrgreen:
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 24 чер, 2024 19:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:43

  Дюрі-бачі написав:Потужний удар по ухилянтах в аспірантурі https://mon.gov.ua/news/onovleni-pravyl ... 2024-rotsi

і по бюджетах ВНЗ 8)
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:45

  Bobua написав:
Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи.

Справедливо, черт возьми! Забирай мою жену, комиссар. Ааа, и сабаку забирай! згоріла хата -горі й сарай...
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