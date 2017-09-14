Bobua написав:

барабашов написав: fox767676

поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса:

1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда

2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе

3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги?

Заранее благодарю за правильные ответы

Правильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью ограбления(типа отжатия НЕ приватизированной, а купленной за ЗАРАБОТАННОЕ недвиги у ухулянтов (марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины) поскольку кардинально всё потёрли то хотел бы вам задать три вопроса:1) какой вуз и по какой специальности вы окончили и когда2) какая ВУС у вас по военке в этом вузе3)не работали ли вы после вуза в силовых структурах с сохранением звания с военки и последующими по годам выслуги?Заранее благодарю за правильные ответыПравильными они будут если совпадут с постулатами, что вы тут пишите пролетариату, который мечтает на кого то надеть свои цепи а то дать ею кому то по темечку с целью(марафон тов.мосийчучки) и прочего проявления швондерщины)

Бгггг...Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.Можливо, звісно ж, що ви і млн ваших однодумців сподівались, що все те вдасться зберегти і в окупації, що радісно підете в колаборацію і “жисть наладіцца”.Але мені чомусь здається, що без вже наявної багаторічної співпраці з маріонетками кремля (опзж, шарії, муратови, хто ще?), і явної зради України -- шансів мало... Навіть не 50/50.Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону (хай навіть і лише грошима, а від війська забронюєтесь) якщо вклад не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи. Бо не захищаєте їх.Завжди ж так було у світі.Чому нині так багато скиглення про очевидні речі?Навіть сучасні елої ще повинні пам`ятати неелойські епохи в житті людства.Всього ще десятиліття три тому у нас.То лише у мирн.час ви мали законне і морал. право відкупитись всього лише незначними податками.А тепер -- ні.До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.Це через наближення “дедлайнів” резерв+? А там всього ≈2.5млн..., замість 11...А пушок з рилець стерти ніяк не вдається??