Додано: Пон 24 чер, 2024 19:52



це завдяки оновленню даних чи тому що в рекрутерів хороші кастети?

А хто в учебку не хоче в того епілепсія і проломаний череп







НІХТО з незаброньованих/без відстрочки не піде добровільно оновлювати дані (або заміни слово ніхто цифрою 99%). Люди звільняютьсяя зроботи де працювати по 20 років щоб цього уникнути







Бо якщо справа є, а чого їй не бути , т



Бо якщо справа є, а чого їй не бути, т

Так а що, раніше кастети не підвозили? Їх разом з газетою «правда» де опублікували новий закон , видали?Це якісь психічні розлади, коли людина пише великими буквами «ніхто», в той час як тисячі і десятки тисяч (а може і сотні) не маючи броні оновили. І декому навіть відмовили служити через переповненість учєбок. Це якийсь старчесткий маразм? Чи як назвати несприйняття реальності??Хтось дійсно звільняється, хтось стрибає з камазів. Але не бачити очевидне - це якийсь закарпатський вірус.Справи може і не існувати. Але це не врятує. ТЦК легко підтягне бази тих, хто в їх районі зареєстрував місце проживання. Це один з варіантів глибокого проникнення. А другий - як він збирається ходити по вулиці без військово-облікових документів? До першого патруля?Потім буде тут причитати: «крутили руки, розбили окуляри..фошизди..» Винуваті будуть всі навколо. Він - ні за що.І справа не в тому що він їх не взяв з собою, це не проблема, якщо вони існують. Але його по базі легко пробють, що він в ТЦК не був. А розповіді про фарш не так прокручений і в яку сторону його крутити зараз - ТЦК-ники на відміну від нас тут слухати не довго стануть.