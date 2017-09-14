Hotab написав:Чушка, ти писала «ніхто не піде добровільно оновлювати». І про «всі стрибають з Камаза по дорозі на полігон». А тут виявляється переповнені учєбки.
що таке чушка, це по тамбовські? чи на зоні навчили? НІХТО з незаброньованих/без відстрочки не піде добровільно оновлювати дані (або заміни слово ніхто цифрою 99%). Люди звільняютьсяя зроботи де працювати по 20 років щоб цього уникнути
Hotab написав:А тут виявляється переповнені учєбки.
це завдяки оновленню даних чи тому що в рекрутерів хороші кастети? А хто в учебку не хоче в того епілепсія і проломаний череп
Bobua написав: До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі. Це через наближення “дедлайнів” резерв+?
Ні, у випадку fox767676 - це прояв комплексу неповноцінності. Життя очевидно склалося не як гадалося + може криза віку (півшостої настало несподівано)), тому він зло зриває на всіх оточуючих. На форумі це дуже зручно, бо в пику не дадуть))) Вітальян може пояснити професійніше.
це завдяки оновленню даних чи тому що в рекрутерів хороші кастети? А хто в учебку не хоче в того епілепсія і проломаний череп
Так а що, раніше кастети не підвозили? Їх разом з газетою «правда» де опублікували новий закон , видали?
НІХТО з незаброньованих/без відстрочки не піде добровільно оновлювати дані (або заміни слово ніхто цифрою 99%). Люди звільняютьсяя зроботи де працювати по 20 років щоб цього уникнути
Це якісь психічні розлади, коли людина пише великими буквами «ніхто», в той час як тисячі і десятки тисяч (а може і сотні) не маючи броні оновили. І декому навіть відмовили служити через переповненість учєбок. Це якийсь старчесткий маразм? Чи як назвати несприйняття реальності??
Хтось дійсно звільняється, хтось стрибає з камазів. Але не бачити очевидне - це якийсь закарпатський вірус.
Бо якщо справа є, а чого їй не бути , т
Справи може і не існувати. Але це не врятує. ТЦК легко підтягне бази тих, хто в їх районі зареєстрував місце проживання. Це один з варіантів глибокого проникнення. А другий - як він збирається ходити по вулиці без військово-облікових документів? До першого патруля? Потім буде тут причитати: «крутили руки, розбили окуляри..фошизди..» Винуваті будуть всі навколо. Він - ні за що.
І справа не в тому що він їх не взяв з собою, це не проблема, якщо вони існують. Але його по базі легко пробють, що він в ТЦК не був. А розповіді про фарш не так прокручений і в яку сторону його крутити зараз - ТЦК-ники на відміну від нас тут слухати не довго стануть.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Якщо трохи дивитись вперед, то ускладнювати вступ в бакалавратуру точно не варто, а швидше навпаки потрібно було би чимось приманювати - хоча би тими копійчаними стипедіями. А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться. Або вже залізну завісу для всіх без розбору віку статі, а то вже панянки по морях відбувають, а не на демографічну ниву чи трудову повинність.
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.
Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша. Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.
мені цікаво, військові можуть існувати самі по собі, без "непотрібного" тилу? возять собі дизель з польщі? військові платять податки на з/п собі (бо захід дає лише на соціалку)? шиють собі однострій та талани? вчать своїх дітей? військові лікують своїх старих батьків? а може військові закривають волонтерські збори коштів повністю зі своєї кишені? військові для свої родин забезпечують тепло, світло, харч, каналізацію та водогін, лікують зуби та оперують? військові - красені, безумовно. але не відривайтеся від реалій існування
є такі младо-сило-воєн-пєнси, вони самі войовничі, хіба ще ОліУА войовничіші, але це не точно
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 чер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться
Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.
Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
є такі младо-сило-воєг-пєнси, вони самі войовничі, хіба ще ОліУА войовничіші, але це не точно
А ще є викладацько-університетські сісько (і не тільки) цмуди Цмудили «не багато» . Без ковтка, тому на фронт їм не можна. Вони сітківку клеять і мріють про філіпіни. Лівою рукою. Бо права серфить по недосяжним філіпінкам. Мріють щоб філіпінка сіла і зламала окуляри. Проте філіппінки коли бачать оце, зразу відписуються і миють очі з милом .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться
Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.
Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Дюрі-бачі написав:Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Можуть не вспіти. Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати? Завтра графік 11 год без е/е.
Юрій Ніколов Цей опалювальний сезон може стати катастрофою для міст, які грілись об нині розвалені великі станції. На жаль, це стосується не тільки мономістечок, а й великих районів кількох мільйонних обласних центрів, що теж були заживлені від розбитих теплостанцій. А у тих, хто відповідає за рішення, є настрій вже зараз попередити мешканців ризикових територій про те, що у них є час подумати про переїзд кудись до тепла? Ну, от є ж ще чотири місяці до опалювального сезону, можна ж спокійно знайти нове житло, перевезти речі. Чи знову не хочуть попереджати завчасно, щоб не розводити паніку? https://www.bagnet.org/news/economics/1 ... ma-nikolov