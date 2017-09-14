RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8767876887698770>
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Чушка, ти писала «ніхто не піде добровільно оновлювати». І про «всі стрибають з Камаза по дорозі на полігон». А тут виявляється переповнені учєбки.

що таке чушка, це по тамбовські? чи на зоні навчили?
НІХТО з незаброньованих/без відстрочки не піде добровільно оновлювати дані (або заміни слово ніхто цифрою 99%). Люди звільняютьсяя зроботи де працювати по 20 років щоб цього уникнути
  Hotab написав:А тут виявляється переповнені учєбки.

це завдяки оновленню даних чи тому що в рекрутерів хороші кастети?
А хто в учебку не хоче в того епілепсія і проломаний череп
Letusrock
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:49

  fler написав:
  Bobua написав:
До речі, дуже цікаве наростання агресії в темі.
Це через наближення “дедлайнів” резерв+?

Ні, у випадку fox767676 - це прояв комплексу неповноцінності. Життя очевидно склалося не як гадалося + може криза віку (півшостої настало несподівано)), тому він зло зриває на всіх оточуючих. На форумі це дуже зручно, бо в пику не дадуть))) Вітальян може пояснити професійніше.

Так згадана особа виконує вищезгадане не гірше :mrgreen:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13183
З нами з: 30.12.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 3820 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:52

Letusrock


це завдяки оновленню даних чи тому що в рекрутерів хороші кастети?
А хто в учебку не хоче в того епілепсія і проломаний череп


Так а що, раніше кастети не підвозили? Їх разом з газетою «правда» де опублікували новий закон , видали? :lol:


НІХТО з незаброньованих/без відстрочки не піде добровільно оновлювати дані (або заміни слово ніхто цифрою 99%). Люди звільняютьсяя зроботи де працювати по 20 років щоб цього уникнути



Це якісь психічні розлади, коли людина пише великими буквами «ніхто», в той час як тисячі і десятки тисяч (а може і сотні) не маючи броні оновили. І декому навіть відмовили служити через переповненість учєбок. Це якийсь старчесткий маразм? Чи як назвати несприйняття реальності??

Хтось дійсно звільняється, хтось стрибає з камазів. Але не бачити очевидне - це якийсь закарпатський вірус.


Бо якщо справа є, а чого їй не бути :lol: , т


Справи може і не існувати. Але це не врятує. ТЦК легко підтягне бази тих, хто в їх районі зареєстрував місце проживання. Це один з варіантів глибокого проникнення. А другий - як він збирається ходити по вулиці без військово-облікових документів? До першого патруля?
Потім буде тут причитати: «крутили руки, розбили окуляри..фошизди..» Винуваті будуть всі навколо. Він - ні за що.

І справа не в тому що він їх не взяв з собою, це не проблема, якщо вони існують. Але його по базі легко пробють, що він в ТЦК не був. А розповіді про фарш не так прокручений і в яку сторону його крутити зараз - ТЦК-ники на відміну від нас тут слухати не довго стануть.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12526
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:38

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Потужний удар по ухилянтах в аспірантурі https://mon.gov.ua/news/onovleni-pravyl ... 2024-rotsi

і по бюджетах ВНЗ 8)

Якщо трохи дивитись вперед, то ускладнювати вступ в бакалавратуру точно не варто, а швидше навпаки потрібно було би чимось приманювати - хоча би тими копійчаними стипедіями. А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться. Або вже залізну завісу для всіх без розбору віку статі, а то вже панянки по морях відбувають, а не на демографічну ниву чи трудову повинність.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:56

  whois2010 написав:
  Bobua написав:
Бгггг...

Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.

Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.


мені цікаво, військові можуть існувати самі по собі, без "непотрібного" тилу? возять собі дизель з польщі? військові платять податки на з/п собі (бо захід дає лише на соціалку)? шиють собі однострій та талани? вчать своїх дітей? військові лікують своїх старих батьків? а може військові закривають волонтерські збори коштів повністю зі своєї кишені? військові для свої родин забезпечують тепло, світло, харч, каналізацію та водогін, лікують зуби та оперують?
військові - красені, безумовно. але не відривайтеся від реалій існування

є такі младо-сило-воєн-пєнси, вони самі войовничі, хіба ще ОліУА войовничіші, але це не точно
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 чер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35438
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться

Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.

Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3335
З нами з: 29.07.22
Подякував: 584 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:02

flyman

є такі младо-сило-воєг-пєнси, вони самі войовничі, хіба ще ОліУА войовничіші, але це не точно


А ще є викладацько-університетські сісько (і не тільки) цмуди
Цмудили «не багато» . Без ковтка, тому на фронт їм не можна. Вони сітківку клеять і мріють про філіпіни. Лівою рукою. Бо права серфить по недосяжним філіпінкам. Мріють щоб філіпінка сіла і зламала окуляри. :oops:
Проте філіппінки коли бачать оце, зразу відписуються і миють очі з милом .

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12526
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:06

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться

Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.

Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"

Так ти будешь мати меньше часів, як викладач

До речі, магістратура, це 21 рік

От нащо ти брешешь ? :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9890
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"

Можуть не вспіти.
Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати?
Завтра графік 11 год без е/е.
Юрій Ніколов
Цей опалювальний сезон може стати катастрофою для міст, які грілись об нині розвалені великі станції. На жаль, це стосується не тільки мономістечок, а й великих районів кількох мільйонних обласних центрів, що теж були заживлені від розбитих теплостанцій. А у тих, хто відповідає за рішення, є настрій вже зараз попередити мешканців ризикових територій про те, що у них є час подумати про переїзд кудись до тепла? Ну, от є ж ще чотири місяці до опалювального сезону, можна ж спокійно знайти нове житло, перевезти речі. Чи знову не хочуть попереджати завчасно, щоб не розводити паніку? https://www.bagnet.org/news/economics/1 ... ma-nikolov
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:14

Дюрі-бачі
хто таке каже? ідуть майже повними групами! хлопці повністю всі! дівчата через одну!!!
ankarasvan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 07.04.24
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8767876887698770>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Бетон, Bobua, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
12 51986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2024 15:44
airmax78
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 212107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 682200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4070)
24.06.2024 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.