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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:18
somilitark написав: flyman написав:
в тих в кого нема їм "нема чого втрачати крім власних ланцюгів"
А пан флумен буде оновлювати дані про себе, чи випробує долю і протестує систему на предмет питання чи його справа загубилась?
Бо якщо справа є, а чого їй не бути
, то вже 17.07 буде сектор приз на барабані, 17000 це напевне весь дохід з ОВДП за 1.5 роки, що обирає доповідач?
Про економічне бронювання, а пан флумен готовий платити 20 000 в місяць? При власному бюджеті 120 доларів?
Поки писав сам розсміявсі
somilitark, ви як людина з інвалідність (що не підлягає мобілізації) та відповідно може спостерігати за цією мишиною вознею без непотрібних емоцій, скажіть - Кого треба відправити на війну:
- в першу
- в другу
- в третю чергу?
Чи всіх відправити одночасно?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:25
UA таку якусь х*йню спитав.....
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:32
pesikot написав: Bobua написав:
Бгггг...
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.
Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.
А мені одному почулося ... якщо ми вас захистили, то давайте вашу нерухомість нам, "захисникам"
Чи я помилився ?
Ты не ошибся
прострелить колени сколковскому отличнику Шурме кишка тонка
Ватимку и офицеру РосАрмии Труханову сломать хребет мешает планшет на коленях
До Кошевого и Пикалова зелёный бусик с именным номером "Боб.юа" не доедет
Так что швондерим Флаев и прочих Бетонов с Ангелами
У аналогововертолётного математика алгебра своя - раз заработал стотыщщ - значит гдето украл миллион, а то три
А если продаёшь квартиру деньги за неё тебе на счёт капают и от нотаря, и от покупанаю и от батькивщыны, и вообще там в ячейке пачки зелени как кролики в природе - ипутся и размножаются сами, до полного и плотного заполнения пространства.
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 24 чер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:33
UA написав:
somilitark, ви як людина з інвалідність (що не підлягає мобілізації) та відповідно може спостерігати за цією мишиною вознею без непотрібних емоцій, скажіть - Кого треба відправити на війну:
- в першу
- в другу
- в третю чергу?
Чи всіх відправити одночасно?
Якщо боїшься, то так і напиши, що боїшься
А не крути своєю рієлторською дупою
Підешь в ЗСУ, як діти в школу )
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:34
Мосфільм звичайно
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:37
UA написав: somilitark написав: flyman написав:
в тих в кого нема їм "нема чого втрачати крім власних ланцюгів"
А пан флумен буде оновлювати дані про себе, чи випробує долю і протестує систему на предмет питання чи його справа загубилась?
Бо якщо справа є, а чого їй не бути
, то вже 17.07 буде сектор приз на барабані, 17000 це напевне весь дохід з ОВДП за 1.5 роки, що обирає доповідач?
Про економічне бронювання, а пан флумен готовий платити 20 000 в місяць? При власному бюджеті 120 доларів?
Поки писав сам розсміявсі
somilitark, ви як людина з інвалідність (що не підлягає мобілізації) та відповідно може спостерігати за цією мишиною вознею без непотрібних емоцій, скажіть - Кого треба відправити на війну:
- в першу
- в другу
- в третю чергу?
Чи всіх відправити одночасно?
а сейчас умение шутить как 95е ржали над страной-проституткой и играние хером на всех роялях оптом и 24/7 даёт возможность получить белый билет?
Сомик по моему уже и депутатство СН в своих Жмеринках оформил к нему
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