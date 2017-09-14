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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8767876887698770
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:18

  somilitark написав:
  flyman написав:в тих в кого нема їм "нема чого втрачати крім власних ланцюгів"

А пан флумен буде оновлювати дані про себе, чи випробує долю і протестує систему на предмет питання чи його справа загубилась?
Бо якщо справа є, а чого їй не бути :lol: , то вже 17.07 буде сектор приз на барабані, 17000 це напевне весь дохід з ОВДП за 1.5 роки, що обирає доповідач?
Про економічне бронювання, а пан флумен готовий платити 20 000 в місяць? При власному бюджеті 120 доларів?
Поки писав сам розсміявсі :mrgreen:

somilitark, ви як людина з інвалідність (що не підлягає мобілізації) та відповідно може спостерігати за цією мишиною вознею без непотрібних емоцій, скажіть - Кого треба відправити на війну:
- в першу
- в другу
- в третю чергу?
Чи всіх відправити одночасно?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:25

UA таку якусь х*йню спитав.....
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:32

  pesikot написав:
  Bobua написав:Бгггг...
Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.

Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.

А мені одному почулося ... якщо ми вас захистили, то давайте вашу нерухомість нам, "захисникам"

Чи я помилився ?

Ты не ошибся
прострелить колени сколковскому отличнику Шурме кишка тонка
Ватимку и офицеру РосАрмии Труханову сломать хребет мешает планшет на коленях
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У аналогововертолётного математика алгебра своя - раз заработал стотыщщ - значит гдето украл миллион, а то три
А если продаёшь квартиру деньги за неё тебе на счёт капают и от нотаря, и от покупанаю и от батькивщыны, и вообще там в ячейке пачки зелени как кролики в природе - ипутся и размножаются сами, до полного и плотного заполнения пространства.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 24 чер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:33

  UA написав:somilitark, ви як людина з інвалідність (що не підлягає мобілізації) та відповідно може спостерігати за цією мишиною вознею без непотрібних емоцій, скажіть - Кого треба відправити на війну:
- в першу
- в другу
- в третю чергу?
Чи всіх відправити одночасно?

Якщо боїшься, то так і напиши, що боїшься

А не крути своєю рієлторською дупою

Підешь в ЗСУ, як діти в школу )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:34

Мосфільм звичайно
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:37

  UA написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:в тих в кого нема їм "нема чого втрачати крім власних ланцюгів"

А пан флумен буде оновлювати дані про себе, чи випробує долю і протестує систему на предмет питання чи його справа загубилась?
Бо якщо справа є, а чого їй не бути :lol: , то вже 17.07 буде сектор приз на барабані, 17000 це напевне весь дохід з ОВДП за 1.5 роки, що обирає доповідач?
Про економічне бронювання, а пан флумен готовий платити 20 000 в місяць? При власному бюджеті 120 доларів?
Поки писав сам розсміявсі :mrgreen:

somilitark, ви як людина з інвалідність (що не підлягає мобілізації) та відповідно може спостерігати за цією мишиною вознею без непотрібних емоцій, скажіть - Кого треба відправити на війну:
- в першу
- в другу
- в третю чергу?
Чи всіх відправити одночасно?

а сейчас умение шутить как 95е ржали над страной-проституткой и играние хером на всех роялях оптом и 24/7 даёт возможность получить белый билет?
Сомик по моему уже и депутатство СН в своих Жмеринках оформил к нему
барабашов
 
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