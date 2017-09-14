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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8767876887698770>
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться

Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.

Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:06

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться

Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.

Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"

Так ти будешь мати меньше часів, як викладач

До речі, магістратура, це 21 рік

От нащо ти брешешь ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"

Можуть не вспіти.
Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати?
Завтра графік 11 год без е/е.
Юрій Ніколов
Цей опалювальний сезон може стати катастрофою для міст, які грілись об нині розвалені великі станції. На жаль, це стосується не тільки мономістечок, а й великих районів кількох мільйонних обласних центрів, що теж були заживлені від розбитих теплостанцій. А у тих, хто відповідає за рішення, є настрій вже зараз попередити мешканців ризикових територій про те, що у них є час подумати про переїзд кудись до тепла? Ну, от є ж ще чотири місяці до опалювального сезону, можна ж спокійно знайти нове житло, перевезти речі. Чи знову не хочуть попереджати завчасно, щоб не розводити паніку? https://www.bagnet.org/news/economics/1 ... ma-nikolov
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:14

Дюрі-бачі
хто таке каже? ідуть майже повними групами! хлопці повністю всі! дівчата через одну!!!
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:34

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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 21:55

  whois2010 написав:
  Bobua написав:
Бгггг...

Майже 28міс великої війни, а тиловики так і не зрозуміли нову реальність.

Лише де-юре та зароблена нерухомість і досі ваша.
Де-факто -- її захистили від переходу в бюрятські лапки наші західні союзники (дали зброю і гроші) та люди в укр.війську.


мені цікаво, військові можуть існувати самі по собі, без "непотрібного" тилу? возять собі дизель з польщі? військові платять податки на з/п собі (бо захід дає лише на соціалку)? шиють собі однострій та талани? вчать своїх дітей? військові лікують своїх старих батьків? а може військові закривають волонтерські збори коштів повністю зі своєї кишені? військові для свої родин забезпечують тепло, світло, харч, каналізацію та водогін, лікують зуби та оперують?
військові - красені, безумовно. але не відривайтеся від реалій існування


Здалось, ніби описуєте печерну добу... Коли люди голодували і воювали за ресурси.

У цьому тисячолітті, і у кількох попередніх, мабуть -- головною цінністю є покупці товарів і послуг.
Ви займались колись продажами? Коли є бажання позбутись товарів і замінити на циферки у смартфоні? 😂

Якби увесь тил раптом якось виїхав на гумовий Захід, то я майже певен, що союзники організували би постачання, і прислали спостерігачів для кращого розподілу грошей на зарплати. І для кращого відпочинку військових. OPTEMPO і всяке таке із зах.військ.науки, недосяжної нашим довбням...

І зникла би проблема митниці, прикордонників та тцк!
Хіба що безробітних і бездомних переселенців 18-60 могли би бити кийками вже по Європах і слати сюди, на фронт. Але вже нікому було би роздувати це як трагедію...


О. І до речі. Ще у такому сценарії виявилось би, що нерухомість в Україні взагалі має білянульову цінність.
Ота сама нерухомість, плач про яку ми так ретельно обговорюємо.
І так аж поки не відбудеться якихось мирних перемовин та часткового вступу хоч у якісь нати.
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:00

барабашов
На самом деле экономика страны в контейнере с шубами на озерке. Под стоны его хозяина о 6% налоге с оборота


  барабашов написав:Чёт не понял - сейчас я плачу единый налог 250грн. месяц + за наёмного около 800грн(3.6+36.7) и подоходный с её зарплаты в полтора кило плюс за себя 34.8 от тех же 1500. На круг полторы штуки в месяц. Лады. Вторая группа , верхняя одежда(недешёвая, дешёвая в Хумане). Так эти де*** предлагают мне платить 6% с оборота теперь(50000 в год где то)? Или ещё больше? Какие подтверждающие расходы могут быть у людей, раз в год летающих в Пекин и Стамбул, а потом по скайпу подзаказывающим коллекции? Там вся растаможка товара идёт контрабандой. В расходы безумное местовое будут относить(порядка 500 долларов в месяц за три контейнера)? Или всё это пока просто звиздёж?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже стало очевидным:
сша даёт ровно столько оружия, чтобы война длилась вечно. Пока она длится, нет угрозы нападения на Европу, это логический вывод на вопрос "почему". у путина нет сил вести две войны одновременно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:25

  Бетон написав:это логический вывод на вопрос "почему". у путина нет сил вести две войны одновременно.
у него взять Волчанск сил нет.




vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:31

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:это логический вывод на вопрос "почему". у путина нет сил вести две войны одновременно.
у него взять Волчанск сил нет.





он кошмарит самую крупную страну европы, ведя боевые действия полностью на её территории, оккупировав четверть её территории.
этого мало?
население - 25%. и каждый день эта цифра растёт
электричество есть?
Бетон
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