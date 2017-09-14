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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8767876887698770
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:34

  Бетон написав:этого мало?
25% немало но это не означает что он может проглотить и остальные 75% в ближайшие годы. Переоценка противника ни к чему.
  Бетон написав:электричество есть?
у меня атомная станция за окном, как вы думаете?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:41

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:этого мало?
25% немало но это не означает что он может проглотить и остальные 75% в ближайшие годы. Переоценка противника ни к чему.
  Бетон написав:электричество есть?
у меня атомная станция за окном, как вы думаете?

я к тому, что необязательно кого-то брать.
есть страны, где полно территории, но там нищета и разруха
если аналогично кошмарить, например, польшу. что с ней будет? да, территории останутся. экономики не будет, людей не будет. не будет то, что делает страну пригодной для жизни
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:55

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:этого мало?
25% немало но это не означает что он может проглотить и остальные 75% в ближайшие годы. Переоценка противника ни к чему.

Просто «нє может»? Як само по собі ?? чи це лише поки долярчик не склав рюкзак і не пішов додому, втомившись чекати поки ти прийдеш йому на допомогу? Ти як сторонній спостерігач , етакий експерт мамкін, кажеш «він не зможе!»??
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:33

Кацапи збили американський безпілотник Global Hawk над чорним морем? Утруться американці чи дадуть відповідь ?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 24 чер, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:33

  Бетон написав:Уже стало очевидным:
сша даёт ровно столько оружия, чтобы война длилась вечно. Пока она длится, нет угрозы нападения на Европу, это логический вывод на вопрос "почему". у путина нет сил вести две войны одновременно.

сша даёт ровно столько оружия, чтобы рф не проиграла
Цель Запада - управляемо сменить прокитайское правительство рф, на прозападное.
Украина всего лишь инструмент.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:34

  Ukrainian написав:Кацапи збили американський безпілотник над чорним морем? Утруться американці чи дадуть відповідь ?

Утруться звичайно
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:35

  Дюрі-бачі написав:Потужний удар по ухилянтах в аспірантурі https://mon.gov.ua/news/onovleni-pravyl ... 2024-rotsi

Да уж, а без аспирантуры кандидатом не станешь...
demichh
 
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  #<1 ... 8767876887698770
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