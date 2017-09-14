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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:34
Бетон написав:
этого мало?
25% немало но это не означает что он может проглотить и остальные 75% в ближайшие годы. Переоценка противника ни к чему.
Бетон написав:
электричество есть?
у меня атомная станция за окном, как вы думаете?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:41
vitaliiangel написав: Бетон написав:
этого мало?
25% немало но это не означает что он может проглотить и остальные 75% в ближайшие годы. Переоценка противника ни к чему.
Бетон написав:
электричество есть?
у меня атомная станция за окном, как вы думаете?
я к тому, что необязательно кого-то брать.
есть страны, где полно территории, но там нищета и разруха
если аналогично кошмарить, например, польшу. что с ней будет? да, территории останутся. экономики не будет, людей не будет. не будет то, что делает страну пригодной для жизни
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:55
vitaliiangel написав: Бетон написав:
этого мало?
25% немало но это не означает что он может проглотить и остальные 75% в ближайшие годы. Переоценка противника ни к чему.
Просто «нє может»? Як само по собі ?? чи це лише поки долярчик не склав рюкзак і не пішов додому, втомившись чекати поки ти прийдеш йому на допомогу? Ти як сторонній спостерігач , етакий експерт мамкін, кажеш «він не зможе!»??
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:33
Кацапи збили американський безпілотник Global Hawk над чорним морем? Утруться американці чи дадуть відповідь ?
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Пон 24 чер, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:33
Бетон написав:
Уже стало очевидным:
сша даёт ровно столько оружия, чтобы война длилась вечно. Пока она длится, нет угрозы нападения на Европу, это логический вывод на вопрос "почему". у путина нет сил вести две войны одновременно.
сша даёт ровно столько оружия, чтобы рф не проиграла
Цель Запада - управляемо сменить прокитайское правительство рф, на прозападное.
Украина всего лишь инструмент.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:34
Ukrainian написав:
Кацапи збили американський безпілотник над чорним морем? Утруться американці чи дадуть відповідь ?
Утруться звичайно
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:35
Да уж, а без аспирантуры кандидатом не станешь...
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:50
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:55
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:14
Ой+ написав: Letusrock написав:
і по бюджетах ВНЗ
Якщо трохи дивитись вперед, то ускладнювати вступ в бакалавратуру точно не варто, а швидше навпаки потрібно було би чимось приманювати - хоча би тими копійчаними стипедіями. А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться. Або вже залізну завісу для всіх без розбору віку статі, а то вже панянки по морях відбувають, а не на демографічну ниву чи трудову повинність.
По этому приказу, судя по статье, ограничений на поступление в бакалавратуру не предусмотрено. Только в аспирантуру. Причём для тех, кто действительно хочет, вроде, даже лучше: "Збільшується кількість бюджетних місць із традиційних 3200 до 7000", - т.е. значительно больше людей смогут учиться бесплатно. Причём, это количество примерно соответствует количеству поступавших до войны.
Ну а цифры "желающих учиться" сейчас в аспирантуре впечатляют.
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