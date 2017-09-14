Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться
Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.
Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Дюрі-бачі написав:Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Можуть не вспіти. Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати? Завтра графік 11 год без е/е.
Юрій Ніколов Цей опалювальний сезон може стати катастрофою для міст, які грілись об нині розвалені великі станції. На жаль, це стосується не тільки мономістечок, а й великих районів кількох мільйонних обласних центрів, що теж були заживлені від розбитих теплостанцій. А у тих, хто відповідає за рішення, є настрій вже зараз попередити мешканців ризикових територій про те, що у них є час подумати про переїзд кудись до тепла? Ну, от є ж ще чотири місяці до опалювального сезону, можна ж спокійно знайти нове житло, перевезти речі. Чи знову не хочуть попереджати завчасно, щоб не розводити паніку? https://www.bagnet.org/news/economics/1 ... ma-nikolov
Куда можно переселить 1 млн. с лишним харьковчан? И Харьков, наверное, не единственный город с такой проблемой. Разве что отправить всех не военнообязанных в Европу - не захотели закрыть небо и, вообще, дать достаточно оружия. пусть кормят беженцев. А предупреждений, кстати, уже было много. Правда, не от высших властей.
Треба правило, що до великих роликів обов'язковий опис. vitaliiangel виклав відео "Всіх на фронт" більше 18 хв. Людина навіть при мінімальній зарплаті, за цей час, могла заробити 15грн. А відео абсолютно пусте і схоже на іпсо. Бо потім ЛАД написав коментар, який повність перекреслює відео. Перевірив. Кількість аспірантів: у 2019-му – майже 7,7 тис. у 2020-му – 7,1 тис. у 2021-му – 7,6 тис. У 2024 претендують понад 140 тисяч осіб, з них понад 91 тис. Це чоловіки призовного віку. Впевнений з них ще 40 тис., це ті хто стануть призовного віку в найближчий час. Кількість бюджетних місць зросла з 3200 до 7000
dr_bastm 140 тыс — это общее количество включая тех кто претендует на магистратуру. Никакие 140 или 90 тыс на аспирантуру ни за что бы не попали ввиду наличия ограничений по количеству аспирантов на один вуз ( в пределах выданной до войны лицензии) и заодно знание Английского на уровне B2 и требования ответить на 51% вопрос на экзамене.