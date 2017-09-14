Ой+ написав:А так ще малочисельні 17 річні зараз так підірвуться
Цього року набір в бакалаврат буде мінімум в 1,5 рази менший, ніж минулого. А то й і в 2 рази. Хлопці вже виїхали, а з ними і частина дівчат. + зміна правил при грі зі скасуванням державного замовлення і вводом грантів теж не додає бажання залишатись тут.
Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Дюрі-бачі написав:Та й в магістратуру хлопці після 4 курсу (20 років) не хочуть, кажуть "підемо коли моб вік понизять"
Можуть не вспіти. Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати? Завтра графік 11 год без е/е.
Юрій Ніколов Цей опалювальний сезон може стати катастрофою для міст, які грілись об нині розвалені великі станції. На жаль, це стосується не тільки мономістечок, а й великих районів кількох мільйонних обласних центрів, що теж були заживлені від розбитих теплостанцій. А у тих, хто відповідає за рішення, є настрій вже зараз попередити мешканців ризикових територій про те, що у них є час подумати про переїзд кудись до тепла? Ну, от є ж ще чотири місяці до опалювального сезону, можна ж спокійно знайти нове житло, перевезти речі. Чи знову не хочуть попереджати завчасно, щоб не розводити паніку? https://www.bagnet.org/news/economics/1 ... ma-nikolov
Куда можно переселить 1 млн. с лишним харьковчан? И Харьков, наверное, не единственный город с такой проблемой. Разве что отправить всех не военнообязанных в Европу - не захотели закрыть небо и, вообще, дать достаточно оружия. пусть кормят беженцев. А предупреждений, кстати, уже было много. Правда, не от высших властей.
Треба правило, що до великих роликів обов'язковий опис. vitaliiangel виклав відео "Всіх на фронт" більше 18 хв. Людина навіть при мінімальній зарплаті, за цей час, могла заробити 15грн. А відео абсолютно пусте і схоже на іпсо. Бо потім ЛАД написав коментар, який повність перекреслює відео. Перевірив. Кількість аспірантів: у 2019-му – майже 7,7 тис. у 2020-му – 7,1 тис. у 2021-му – 7,6 тис. У 2024 претендують понад 140 тисяч осіб, з них понад 91 тис. Це чоловіки призовного віку. Впевнений з них ще 40 тис., це ті хто стануть призовного віку в найближчий час. Кількість бюджетних місць зросла з 3200 до 7000
dr_bastm 140 тыс — это общее количество включая тех кто претендует на магистратуру. Никакие 140 или 90 тыс на аспирантуру ни за что бы не попали ввиду наличия ограничений по количеству аспирантов на один вуз ( в пределах выданной до войны лицензии) и заодно знание Английского на уровне B2 и требования ответить на 51% вопрос на экзамене.
serg1974 написав:dr_bastm 140 тыс — это общее количество включая тех кто претендует на магистратуру. Никакие 140 или 90 тыс на аспирантуру ни за что бы не попали ввиду наличия ограничений по количеству аспирантов на один вуз ( в пределах выданной до войны лицензии) и заодно знание Английского на уровне B2 и требования ответить на 51% вопрос на экзамене.
По моему Вы не читал но осуждаю, высказались
В статье написано:
До 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб. Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.
К сожалению, нет отдельной цифры, поступающих именно в аспирантуру (без магистратуры). Тем не менее, стоимт сказать спасибо dr_bastm за то, что он проверил количество поступавших в аспирантуру в 2019-2021 и подтвердил правильность утверждений статьи в этом отношении. Но "91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста" тоже впечатляет. Хотя это общее количество поступающих в магистратуру и аспирантуру, но такое количество людей призывного возраста внезапно воспылавших желанием поступить пусть не в аспирантуру, а во вторую магистратуру тоже ...
serg1974 написав:dr_bastm 140 тыс — это общее количество включая тех кто претендует на магистратуру. Никакие 140 или 90 тыс на аспирантуру ни за что бы не попали ввиду наличия ограничений по количеству аспирантов на один вуз
Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой. Я как-то не особо интересовался её деятельностью, полагаясь на господствующее (единодушное?) здесь о ней мнение. Убедился лишний раз, что на мнение сегодняшнего форума полагаться нельзя. Судя по беседе, она, возможно, не семи пядей во лбу, но и не полная дура, как её здесь выставляют. О наших генералах она первая решилась говорить. До Кротевича или ещё кого-нибудь. И, в общем. могу поверить, что она права. Если сегодняшняя армия (довоенная) такова, как здесь и не только здесь пишут. Соответственно, и генералы такие. Если ответ Прохожего правильный, что обеспечение частей
по моей информации все сильно зависит от конкретного подразделения
, то это говорит о том, что в армии до сих пор коррупция либо кумовство. А скорее, и то, и другое вместе.
У каждого здесь десятки знакомых на абсолютно разных должностях в армии. Вам что не известна эта информация от них, из первых уст? Вам до сих пор не известно кумовство и совковость? Для этого нужно слушать безумную?