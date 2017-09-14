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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8769877087718772
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 06:34

  Бетон написав:У каждого здесь десятки знакомых на абсолютно разных должностях в армии. Вам что не известна эта информация от них, из первых уст? Вам до сих пор не известно кумовство и совковость? Для этого нужно слушать безумную?


Доброе утро .

Бетон , так нельзя жить .
Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
Вы же не в армии . У вас уже расстройство .
Каждый день истерика . Надо хоть к психологу сходить .
холява
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