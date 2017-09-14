Доброе утро .
Бетон , так нельзя жить .
Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
Вы же не в армии . У вас уже расстройство .
Каждый день истерика . Надо хоть к психологу сходить .
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Додано: Вів 25 чер, 2024 06:34
Доброе утро .
Бетон , так нельзя жить .
Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
Вы же не в армии . У вас уже расстройство .
Каждый день истерика . Надо хоть к психологу сходить .
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