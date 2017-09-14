Бетон написав:У каждого здесь десятки знакомых на абсолютно разных должностях в армии. Вам что не известна эта информация от них, из первых уст? Вам до сих пор не известно кумовство и совковость? Для этого нужно слушать безумную?
Доброе утро .
Бетон , так нельзя жить . Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели . Вы же не в армии . У вас уже расстройство . Каждый день истерика . Надо хоть к психологу сходить .
Бетон написав:У каждого здесь десятки знакомых на абсолютно разных должностях в армии. Вам что не известна эта информация от них, из первых уст? Вам до сих пор не известно кумовство и совковость? Для этого нужно слушать безумную?
Доброе утро .
Бетон , так нельзя жить . Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели . Вы же не в армии . У вас уже расстройство . Каждый день истерика . Надо хоть к психологу сходить .
Ukrainian написав:Кацапи збили американський безпілотник Global Hawk над чорним морем? Утруться американці чи дадуть відповідь ?
Є версія що він всього навсього повернувся на базу з вимкненим транспондером
Успіх написав:
vitaliiangel написав:
холява написав:Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
вы проснулись в такую рань чтобы почитать и ответить Бетону. С самокритикой всё ок?
Ехххххххх, ото бачу справді "надважливі справи" в тилу є!
Треба, щоб цей форум теж давав бронь
Добренько, працюйте тут і дуже не втомлюйтесь - а я поїхав знову копати/будувати копаніри/бліндажі...
Все буде добре!
Експерт ангел (бойовий псевдонім «ірпінський хомʼяк») визначив безпомилково, що путін слабкий, навіть вовчанськ взяти не може. Тому тобі допомога не потрібна.
Смори, их не суть беспокоит, потому что суть абсолютно верна, а время, когда я проснулся. Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00. Спасибо за беспокойство, покушаю в 14.00 Вместо психолога- приседания со штангой 220х5
Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, потому что суть абсолютно верна, а время, когда я проснулся. Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00. Спасибо за беспокойство, покушаю в 14.00 Вместо психолога- приседания со штангой 220х5
Я хочу обратить ваше внимание на время и количество сообщений в предидущие дни . Они не всегда в 4 и 5 .30 . Дневные преобладают . В этом легко убедится почитав раздел личные сообщения .
ЛАД написав:Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой.
То подяка не мені, а Віталліану. Якщо не помиляюсь, то посилання було від нього. Інтерв'ю з рдк-ком *Еріком* теж не менш цікаве.
Але от дуже хотілось би, почути розповіді обох взагалі без обмежень і прикрас формату для ефіра. Бо обоє ну дуже намагалися відповідати цьому стандарту - заглажувати кути і більш менш акуратно подавати бачення. ____________________________ Кінець червня. Що там вже чешські снаряди? Повинні бути на підході.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 чер, 2024 08:03, всього редагувалось 1 раз.