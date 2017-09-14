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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8770877187728773>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 06:34

  Бетон написав:У каждого здесь десятки знакомых на абсолютно разных должностях в армии. Вам что не известна эта информация от них, из первых уст? Вам до сих пор не известно кумовство и совковость? Для этого нужно слушать безумную?


Доброе утро .

Бетон , так нельзя жить .
Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
Вы же не в армии . У вас уже расстройство .
Каждый день истерика . Надо хоть к психологу сходить .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .

Чтоб понять, что говно - это говно, необязательно его пробовать на вкус(с)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:14

  холява написав:Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
вы проснулись в такую рань чтобы почитать и ответить Бетону. Ни вам ни Бетону психолог не поможет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:21

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
вы проснулись в такую рань чтобы почитать и ответить Бетону. С самокритикой всё ок?

Ехххххххх, ото бачу справді "надважливі справи" в тилу є! :D

Треба, щоб цей форум теж давав бронь :lol:

Добренько, працюйте тут і дуже не втомлюйтесь :D - а я поїхав знову копати/будувати копаніри/бліндажі...

Все буде добре!
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:33

  холява написав:
  Бетон написав:У каждого здесь десятки знакомых на абсолютно разных должностях в армии. Вам что не известна эта информация от них, из первых уст? Вам до сих пор не известно кумовство и совковость? Для этого нужно слушать безумную?


Доброе утро .

Бетон , так нельзя жить .
Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
Вы же не в армии . У вас уже расстройство .
Каждый день истерика . Надо хоть к психологу сходить .


Зображення
  Ukrainian написав:Кацапи збили американський безпілотник Global Hawk над чорним морем? Утруться американці чи дадуть відповідь ?

Є версія що він всього навсього повернувся на базу з вимкненим транспондером
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
вы проснулись в такую рань чтобы почитать и ответить Бетону. С самокритикой всё ок?

Ехххххххх, ото бачу справді "надважливі справи" в тилу є! :D

Треба, щоб цей форум теж давав бронь :lol:

Добренько, працюйте тут і дуже не втомлюйтесь :D - а я поїхав знову копати/будувати копаніри/бліндажі...

Все буде добре!

Експерт ангел (бойовий псевдонім «ірпінський хомʼяк») визначив безпомилково, що путін слабкий, навіть вовчанськ взяти не може. Тому тобі допомога не потрібна.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смори, их не суть беспокоит, потому что суть абсолютно верна, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Спасибо за беспокойство, покушаю в 14.00
Вместо психолога- приседания со штангой 220х5
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:47

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
вы проснулись в такую рань чтобы почитать и ответить Бетону. Ни вам ни Бетону психолог не поможет.


Ветик , привет .
Я проснулся для того чтобы пойти на пробежку .
Ничего обидного Бетону я не написал .

А такой психолог как вы, ни Бетону ,ни мне ,не нужен .
Вы про обезьян .....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:52

  Успіх написав:а я поїхав знову копати/будувати копаніри/бліндажі...

Что будет, если прокопать тоннель через центр Земли?



vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:56

  Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, потому что суть абсолютно верна, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Спасибо за беспокойство, покушаю в 14.00
Вместо психолога- приседания со штангой 220х5


Я хочу обратить ваше внимание на время и количество сообщений в предидущие дни .
Они не всегда в 4 и 5 .30 . Дневные преобладают .
В этом легко убедится почитав раздел личные сообщения .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 07:57

  ЛАД написав:Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой.

То подяка не мені, а Віталліану.
Якщо не помиляюсь, то посилання було від нього.
Інтерв'ю з рдк-ком *Еріком* теж не менш цікаве.

Але от дуже хотілось би, почути розповіді обох взагалі без обмежень і прикрас формату для ефіра.
Бо обоє ну дуже намагалися відповідати цьому стандарту - заглажувати кути і більш менш акуратно подавати бачення.
____________________________
Кінець червня. Що там вже чешські снаряди? Повинні бути на підході.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 чер, 2024 08:03, всього редагувалось 1 раз.
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