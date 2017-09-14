Если Успих будет ежедневно копать, к дембелю он вылезет из ямы на другом конце планеты. Если Холява ежедневно по утрам будет пробегать 2 км, то за неделю он убежит хз куда. Если Виталик будет еще 20 лет сидеть в интернете с утра до вечера, его последний день жизни будет такой же как вчера. Математика, которую мы заслужили.
ЛАД написав:По этому приказу, судя по статье, ограничений на поступление в бакалавратуру не предусмотрено. Только в аспирантуру. Причём для тех, кто действительно хочет, вроде, даже лучше
Та не тільки цей стосується вступної кампанії:
Ой+ написав:Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати?
2 роки тому можна було поступати тільки по мотиваційному, рік тому 3 НМТ здебільшого, тепер 4. В той же час їдуть в Європу та ще і гранти добиваються. А прагматичний розрахунок, але на перспективу, а з цим проблеми у влади, то якщо зачепити випускника школи у ЗВО, то скоро він по віку стає невиїзний і в той чи інший спосіб мав би пригодитися ненці.
ЛАД написав:Куда можно переселить 1 млн. с лишним харьковчан? И Харьков, наверное, не единственный город с такой проблемой.
Ну спроб щось реальне організувати не видно. До речі маса народу позалишало 3-4 поверхові особняки на ЗУ, квартири в містах і чухнули. Ось бобуа все грозиться експропріювати "елоїв" Хоча тут також не все ок - зараз нема і е/е більше ніж по 11-годинному графіку і газу також. І ракети деколи долітають.
Бетон написав:он кошмарит самую крупную страну европы, ведя боевые действия полностью на её территории,
А 30 кацапських НПЗ, які уразили наші дрони, вони на Марсі знаходяться? Псковський аеродром та іже з ним (Ейськ і ще там які)? Москва-Сіті? і т.д.. А так, да, війни немає на рф.
Бетон написав:оккупировав четверть её территории.
Скільки % окуповано за 2024?
Бетон написав:население - 25%. и каждый день эта цифра растёт
Шось мені підказує, шо 25% кацапів теж хотіли би емігрувати, але там, куди вони хочуть, їх не те, шо не чекають, а й намагаються позбутися тих, що рініше заїхали.
Бетон написав:электричество есть?
Як не дивно, є. Нехай за графіком, але люди якось не бідкаються, пристосовуються. Магазини та підприємства себе забезпечили генераторами. Лікарні забезпечила держава. Шось мені підказує, що цієї зими теж не замерзнемо.