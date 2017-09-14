RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8771877287738774>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если Успих будет ежедневно копать, к дембелю он вылезет из ямы на другом конце планеты.
Если Холява ежедневно по утрам будет пробегать 2 км, то за неделю он убежит хз куда.
Если Виталик будет еще 20 лет сидеть в интернете с утра до вечера, его последний день жизни будет такой же как вчера.
Математика, которую мы заслужили.
Hotab
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:11

  Hotab написав:Если Виталик будет еще 20 лет сидеть в интернете с утра до вечера, его последний день жизни будет такой же как вчера.
чтобы твой день не был как вчера, кроме этого форума в интернете есть другие сайты и форумы.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23880
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По этому приказу, судя по статье, ограничений на поступление в бакалавратуру не предусмотрено. Только в аспирантуру. Причём для тех, кто действительно хочет, вроде, даже лучше

Та не тільки цей стосується вступної кампанії:
  Ой+ написав:Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати?

2 роки тому можна було поступати тільки по мотиваційному, рік тому 3 НМТ здебільшого, тепер 4. В той же час їдуть в Європу та ще і гранти добиваються. А прагматичний розрахунок, але на перспективу, а з цим проблеми у влади, то якщо зачепити випускника школи у ЗВО, то скоро він по віку стає невиїзний і в той чи інший спосіб мав би пригодитися ненці.
  ЛАД написав:Куда можно переселить 1 млн. с лишним харьковчан? И Харьков, наверное, не единственный город с такой проблемой.

Ну спроб щось реальне організувати не видно. До речі маса народу позалишало 3-4 поверхові особняки на ЗУ, квартири в містах і чухнули. Ось бобуа все грозиться експропріювати "елоїв" :mrgreen:
Хоча тут також не все ок - зараз нема і е/е більше ніж по 11-годинному графіку і газу також. І ракети деколи долітають.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:20

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Если Виталик будет еще 20 лет сидеть в интернете с утра до вечера, его последний день жизни будет такой же как вчера.
чтобы твой день не был как вчера, кроме этого форума в интернете есть другие сайты и форумы.

А ты умеешь разнообразить свою жизнь! :lol:
Где-то как муха - свою половую с филиппинкой

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:24

  Бетон написав:он кошмарит самую крупную страну европы, ведя боевые действия полностью на её территории,

А 30 кацапських НПЗ, які уразили наші дрони, вони на Марсі знаходяться? Псковський аеродром та іже з ним (Ейськ і ще там які)? Москва-Сіті? і т.д.. А так, да, війни немає на рф.
  Бетон написав:оккупировав четверть её территории.

Скільки % окуповано за 2024?
  Бетон написав:население - 25%. и каждый день эта цифра растёт

Шось мені підказує, шо 25% кацапів теж хотіли би емігрувати, але там, куди вони хочуть, їх не те, шо не чекають, а й намагаються позбутися тих, що рініше заїхали.
  Бетон написав:электричество есть?

Як не дивно, є. Нехай за графіком, але люди якось не бідкаються, пристосовуються. Магазини та підприємства себе забезпечили генераторами. Лікарні забезпечила держава. Шось мені підказує, що цієї зими теж не замерзнемо.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:47

  Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.

Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом :roll:
Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги? :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:50





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 09:06, всього редагувалось 6 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23880
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:58

  ЛАД написав:
Юрий Содоль был уволен с поста командующего Объединенными Силами ВСУ вечером 24 июня по указу президента Владимира Зеленского. Кадровым изменениям предшествовали слухи о расследовании против Содоля.

https://www.rbc.ua/ukr/news/zvilnennya-pislya-skandalu-shcho-vidomo-generala-1719254948.html

Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой. Я как-то не особо интересовался её деятельностью, полагаясь на господствующее (единодушное?) здесь о ней мнение. Убедился лишний раз, что на мнение сегодняшнего форума полагаться нельзя.
Судя по беседе, она, возможно, не семи пядей во лбу, но и не полная дура, как её здесь выставляют.
О наших генералах она первая решилась говорить. До Кротевича или ещё кого-нибудь. И, в общем. могу поверить, что она права. Если сегодняшняя армия (довоенная) такова, как здесь и не только здесь пишут. Соответственно, и генералы такие.
Если ответ Прохожего правильный, что обеспечение частей
по моей информации все сильно зависит от конкретного подразделения
, то это говорит о том, что в армии до сих пор коррупция либо кумовство. А скорее, и то, и другое вместе.

Якщо ви уважно прослухали, то вона сказала, що війну можна було оминути, або, принаймні, відсунути кудись в майбутнє, але ця влада свідомо робила те що робила, Мар"яна називає це "зламати систему"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35439
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:02

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вы проснулись в такую рань чтобы сообщить о том , что вы даже не видели .
вы проснулись в такую рань чтобы почитать и ответить Бетону. С самокритикой всё ок?

Ехххххххх, ото бачу справді "надважливі справи" в тилу є! :D

Треба, щоб цей форум теж давав бронь :lol:

Добренько, працюйте тут і дуже не втомлюйтесь :D - а я поїхав знову копати/будувати копаніри/бліндажі...

Все буде добре!

А пам"ятаєш, ти хотів "халупу у Скадовську", от вважай твої мрії збуваються, правда не Скадовськ, але теж свого роду інвестиція в нерухомість на півдні.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35439
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:05

  Bobua написав:
Якби увесь тил раптом якось виїхав на гумовий Захід, то я майже певен, що союзники організували би постачання, і прислали спостерігачів для кращого розподілу грошей на зарплати. І для кращого відпочинку військових. OPTEMPO і всяке таке із зах.військ.науки, недосяжної нашим довбням...


Ви там мабуть якогось пилку нанюхалися. Сняться сни, як Долярчику.
По-перше, весь тил не виїде на "гумовий захід": заходу наші 11 млн пенсів нах не потрібні. У вас батьки якого віку? Вже виїхали на Захід?
По-друге, коли (якщо) всі виїдуть, це не вирішить заміну тих, хто зара мобілізований. Дємбєль в має про*балі, в ноябрє нє про*бьом. Всі ж виїхали, нема кому замінити)
Таке враження, що ви свою обліківку 16-ти річній дитині час від часу віддаєте
whois2010
 
Повідомлень: 572
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8771877287738774>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
13 52214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 08:29
Примат
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 212335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 682806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (247)
25.06.2024 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.