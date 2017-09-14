Если Успих будет ежедневно копать, к дембелю он вылезет из ямы на другом конце планеты. Если Холява ежедневно по утрам будет пробегать 2 км, то за неделю он убежит хз куда. Если Виталик будет еще 20 лет сидеть в интернете с утра до вечера, его последний день жизни будет такой же как вчера. Математика, которую мы заслужили.
ЛАД написав:По этому приказу, судя по статье, ограничений на поступление в бакалавратуру не предусмотрено. Только в аспирантуру. Причём для тех, кто действительно хочет, вроде, даже лучше
Та не тільки цей стосується вступної кампанії:
Ой+ написав:Для вступу в бакалавратуру вже 4 дисципліни цього року. Для чого кожен рік ускладнювати?
2 роки тому можна було поступати тільки по мотиваційному, рік тому 3 НМТ здебільшого, тепер 4. В той же час їдуть в Європу та ще і гранти добиваються. А прагматичний розрахунок, але на перспективу, а з цим проблеми у влади, то якщо зачепити випускника школи у ЗВО, то скоро він по віку стає невиїзний і в той чи інший спосіб мав би пригодитися ненці.
ЛАД написав:Куда можно переселить 1 млн. с лишним харьковчан? И Харьков, наверное, не единственный город с такой проблемой.
Ну спроб щось реальне організувати не видно. До речі маса народу позалишало 3-4 поверхові особняки на ЗУ, квартири в містах і чухнули. Ось бобуа все грозиться експропріювати "елоїв" Хоча тут також не все ок - зараз нема і е/е більше ніж по 11-годинному графіку і газу також. І ракети деколи долітають.
Бетон написав:он кошмарит самую крупную страну европы, ведя боевые действия полностью на её территории,
А 30 кацапських НПЗ, які уразили наші дрони, вони на Марсі знаходяться? Псковський аеродром та іже з ним (Ейськ і ще там які)? Москва-Сіті? і т.д.. А так, да, війни немає на рф.
Бетон написав:оккупировав четверть её территории.
Скільки % окуповано за 2024?
Бетон написав:население - 25%. и каждый день эта цифра растёт
Шось мені підказує, шо 25% кацапів теж хотіли би емігрувати, але там, куди вони хочуть, їх не те, шо не чекають, а й намагаються позбутися тих, що рініше заїхали.
Бетон написав:электричество есть?
Як не дивно, є. Нехай за графіком, але люди якось не бідкаються, пристосовуються. Магазини та підприємства себе забезпечили генераторами. Лікарні забезпечила держава. Шось мені підказує, що цієї зими теж не замерзнемо.
Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся. Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги?
Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой. Я как-то не особо интересовался её деятельностью, полагаясь на господствующее (единодушное?) здесь о ней мнение. Убедился лишний раз, что на мнение сегодняшнего форума полагаться нельзя. Судя по беседе, она, возможно, не семи пядей во лбу, но и не полная дура, как её здесь выставляют. О наших генералах она первая решилась говорить. До Кротевича или ещё кого-нибудь. И, в общем. могу поверить, что она права. Если сегодняшняя армия (довоенная) такова, как здесь и не только здесь пишут. Соответственно, и генералы такие. Если ответ Прохожего правильный, что обеспечение частей
по моей информации все сильно зависит от конкретного подразделения
, то это говорит о том, что в армии до сих пор коррупция либо кумовство. А скорее, и то, и другое вместе.
Якщо ви уважно прослухали, то вона сказала, що війну можна було оминути, або, принаймні, відсунути кудись в майбутнє, але ця влада свідомо робила те що робила, Мар"яна називає це "зламати систему"
Bobua написав: Якби увесь тил раптом якось виїхав на гумовий Захід, то я майже певен, що союзники організували би постачання, і прислали спостерігачів для кращого розподілу грошей на зарплати. І для кращого відпочинку військових. OPTEMPO і всяке таке із зах.військ.науки, недосяжної нашим довбням...
Ви там мабуть якогось пилку нанюхалися. Сняться сни, як Долярчику. По-перше, весь тил не виїде на "гумовий захід": заходу наші 11 млн пенсів нах не потрібні. У вас батьки якого віку? Вже виїхали на Захід? По-друге, коли (якщо) всі виїдуть, це не вирішить заміну тих, хто зара мобілізований. Дємбєль в має про*балі, в ноябрє нє про*бьом. Всі ж виїхали, нема кому замінити) Таке враження, що ви свою обліківку 16-ти річній дитині час від часу віддаєте