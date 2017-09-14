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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:14
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vitaliiangel
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:18
fler написав:
А 30 кацапських НПЗ, які уразили...
"уразили" - гарне слово, знахідка для телемарафону та переможних реляцій.
мало хто задумується над значенням цього слова
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Hennady
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:25
fler написав: Бетон написав:
он кошмарит самую крупную страну европы, ведя боевые действия полностью на её территории,
А 30 кацапських НПЗ, які уразили наші дрони, вони на Марсі знаходяться? Псковський аеродром та іже з ним (Ейськ і ще там які)? Москва-Сіті? і т.д.. А так, да, війни немає на рф.
Бетон написав:
оккупировав четверть её территории.
Скільки % окуповано за 2024?
Бетон написав:
население - 25%. и каждый день эта цифра растёт
Шось мені підказує, шо 25% кацапів теж хотіли би емігрувати, але там, куди вони хочуть, їх не те, шо не чекають, а й намагаються позбутися тих, що рініше заїхали.
Бетон написав:
электричество есть?
Як не дивно, є. Нехай за графіком, але люди якось не бідкаються, пристосовуються. Магазини та підприємства себе забезпечили генераторами. Лікарні забезпечила держава. Шось мені підказує, що цієї зими теж не замерзнемо.
BBC пише що прогнозується взимку по 20 годин на добу без світла, влада каже купувати спиртові котли і гнать самогон бо замерзнем, але Флер щось підказує))
Кафе закривають і продають. Будівництво взагалі колапсує (по аналізу аналітиків.
Але у вас все добре
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Бетон
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:29
Виталя! Кончай сюда с телеги постить! Форум на мобильном ломается, все друг на друга наезжает! Тут и так движок херовый так и юный хацкер нашел метод его добить. Вобщем пиши своими словами
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Mimohod
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:40
Hotab написав:
Так а що, раніше кастети не підвозили? Їх разом з газетою «правда» де опублікували новий закон , видали?
Hotab прикидається впавшим вчора з місяця? Може справа у неформальних наказах які спускають зверху паралельно гарантуючи виконавцям уникнення від відповідальності.
Трохи марсіанських хронік для тих хто в танку:
1) лютий-травень 2022 - все виключно по закону, черги добровольців і т.д.
2) червень-грудень 2022 - массове виписування повісток на колінці, на трасі, постах, перехрестях
3) з січня 2023 - через потребу в людях перед контрнаступом та бачати неефективність перших методів дається добро на відлов, переважно в регіонах, по селах та на околицях, ЦА - пішоходи та велосепедисти (так звана бусифікація)
4) з 2024 - бусифікація починає торкатись і великих міст, все більше свідчень про побиття, підвали, смерті від епіленпсії (з проломаним черепом). Додаються різні фішки: як типу прикордонники знімають з поїзда туриста з лижами, відвозять на кордон, там приписують спробу незаконного перетину, далі в ТЦК обробляють до готовності.
5) якщо війна не зменшить оберти то можна спрогнозувати виламування дверей, прострілювання колін, можливо візьмуться за студентів та жінок, а для поповнення бюджету по будинкам "ухилянтів" будуть ходити трійки Швондерів з пропозиціями "взять и поделить"
Hotab написав:
в той час як тисячі і десятки тисяч (а може і сотні) не маючи броні оновили
хто вони, ці сотні тисяч? Так і бачу: сидить сотня тисяч, 2,5 роки ховається від ТЦК і тут раптом налякалась якихось 17тис і побігла оновлювати дані. Навпаки люди звільняються з хорошої роботи тільки щоб неоновлювати дані
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Letusrock
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:42
Hennady написав: fler написав:
А 30 кацапських НПЗ, які уразили...
"уразили" - гарне слово, знахідка для телемарафону та переможних реляцій.
мало хто задумується над значенням цього слова
так, важливо ще що саме уразили на території НПЗ і в яких маштабах, чи виробничі потужності чи будку сторожа
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Додано: Вів 25 чер, 2024 10:03
fler написав: Бетон написав:
Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом
Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги?
І оця мадам мені закидала про Нарциса))
Так що ви там собі уявили про вибір Детройта, що аж кавою поперхнулися зі сміху і головне терміново сповістили про це форум? Про своє поперхнення. Чекаю оголошення про зміст самої уяви. Щоб теж посміятися.
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