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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 877287738774877587768777>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:42

  Hennady написав:
  fler написав:А 30 кацапських НПЗ, які уразили...

"уразили" - гарне слово, знахідка для телемарафону та переможних реляцій.
мало хто задумується над значенням цього слова


так, важливо ще що саме уразили на території НПЗ і в яких маштабах, чи виробничі потужності чи будку сторожа
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:03

  fler написав:
  Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.

Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом :roll:
Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги? :wink:

І оця мадам мені закидала про Нарциса))

Так що ви там собі уявили про вибір Детройта, що аж кавою поперхнулися зі сміху і головне терміново сповістили про це форум? Про своє поперхнення. Чекаю оголошення про зміст самої уяви. Щоб теж посміятися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:15

  Mimohod написав:Виталя! Кончай сюда с телеги постить! Форум на мобильном ломается, все друг на друга наезжает! Тут и так движок херовый так и юный хацкер нашел метод его добить. Вобщем пиши своими словами

У меня на мобильном все норм, если у вас съезжает поставьте нормальный браузер или купите нормальный смартфон. По вашей логике можно и в фидонет под ms dos вернуться потому что у кого-то старый комп.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:18


(я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)).



Чекаємо на реакцію Успіха , який теж кілька годин поі** вся , потім поговорив, потім ще по*** вся))))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:21

  detroytred написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.

Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом :roll:
Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги? :wink:

І оця мадам мені закидала про Нарциса))

Так що ви там собі уявили про вибір Детройта, що аж кавою поперхнулися зі сміху і головне терміново сповістили про це форум? Про своє поперхнення. Чекаю оголошення про зміст самої уяви. Щоб теж посміятися.

Хворі люди = здорові люди )))
. Мене бентежить що в різних містах України різні умови,так само і суспільство по-різному реагує на новини, тривоги і інше. Вчора дивився як дівчата на даху в Одесі сраку мнуть і тренуються коли у повітрі чорний стовбур диму , в 2022 на початку зовсім інші емоції супроводжували коли близько прилітало чи як в минулому році просто прилетіло в будинок який згодом повністю розвалився
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:23

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:Виталя! Кончай сюда с телеги постить! Форум на мобильном ломается, все друг на друга наезжает! Тут и так движок херовый так и юный хацкер нашел метод его добить. Вобщем пиши своими словами

У меня на мобильном все норм, если у вас съезжает поставьте нормальный браузер или купите нормальный смартфон. По вашей логике можно и в фидонет под ms dos вернуться потому что у кого-то старый комп.

З'їджає в спрощеній версії перегляду.
В повній все норм.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:28

  sens написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом :roll:
Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги? :wink:

І оця мадам мені закидала про Нарциса))

Так що ви там собі уявили про вибір Детройта, що аж кавою поперхнулися зі сміху і головне терміново сповістили про це форум? Про своє поперхнення. Чекаю оголошення про зміст самої уяви. Щоб теж посміятися.

Хворі люди = здорові люди )))
. Мене бентежить що в різних містах України різні умови,так само і суспільство по-різному реагує на новини, тривоги і інше. Вчора дивився як дівчата на даху в Одесі сраку мнуть і тренуються коли у повітрі чорний стовбур диму , в 2022 на початку зовсім інші емоції супроводжували коли близько прилітало чи як в минулому році просто прилетіло в будинок який згодом повністю розвалився

Те, що різні умови і те, що реагують по-різному, ще якось можна зрозуміти.
А от коли кожен намагається свою норму, свою поведінку, свою реакцію, своє бачення видавати за еталон (нав'язувати іншим), це викликає подив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:35

  Letusrock написав:
  Hotab написав:в той час як тисячі і десятки тисяч (а може і сотні) не маючи броні оновили

хто вони, ці сотні тисяч? Так і бачу: сидить сотня тисяч, 2,5 роки ховається від ТЦК і тут раптом налякалась якихось 17тис і побігла оновлювати дані. Навпаки люди звільняються з хорошої роботи тільки щоб неоновлювати дані

а тут, пожалуй, соглашусь: если посмотреть на анонсики МО (последний две недели назад был) - число обновлянтов застопорилось на цифре в полтора ляма. Что вдвойне странно - учитывая только число "броневиков"...
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:40

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:якщо війна не зменшить оберти то можна спрогнозувати виламування дверей, прострілювання колін, можливо візьмуться за студентів та жінок, а для поповнення бюджету по будинкам "ухилянтів" будуть ходити трійки Швондерів з пропозиціями "взять и поделить"
политическое руководство делегировало мобилизацию на военных, а те действуют как умеют. Если ничего не изменится, кое кому снова придётся бежать в ростов. Уже проходили что бывает когда власть идёт против мнения большинства. 2й вариант налогоплательщики массово покажут дулю, и тцк будет ловить уже не улыхянтов а зайцев с косулями, чтобы покушать. Говорят из улиток вкусный суп.

В умовах зовнішньої агресії події можуть розгортатися інакше, ніж без неї.

І що і як буде, якщо військо саме схоче реалізовувати самозабезпечення, я і приблизно не уявляю.
Влада поки тримає нейтралітет...
І нашим, і вашим.
А якщо об'єднається з військовими -- ?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:55

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:якщо війна не зменшить оберти то можна спрогнозувати виламування дверей, прострілювання колін, можливо візьмуться за студентів та жінок, а для поповнення бюджету по будинкам "ухилянтів" будуть ходити трійки Швондерів з пропозиціями "взять и поделить"
политическое руководство делегировало мобилизацию на военных, а те действуют как умеют. Если ничего не изменится, кое кому снова придётся бежать в ростов. Уже проходили что бывает когда власть идёт против мнения большинства. 2й вариант налогоплательщики массово покажут дулю, и тцк будет ловить уже не улыхянтов а зайцев с косулями, чтобы покушать. Говорят из улиток вкусный суп.

...
А якщо об'єднається з військовими -- ?

много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...
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  #<1 ... 877287738774877587768777>
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