Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся. Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги?
І оця мадам мені закидала про Нарциса))
Так що ви там собі уявили про вибір Детройта, що аж кавою поперхнулися зі сміху і головне терміново сповістили про це форум? Про своє поперхнення. Чекаю оголошення про зміст самої уяви. Щоб теж посміятися.
Mimohod написав:Виталя! Кончай сюда с телеги постить! Форум на мобильном ломается, все друг на друга наезжает! Тут и так движок херовый так и юный хацкер нашел метод его добить. Вобщем пиши своими словами
У меня на мобильном все норм, если у вас съезжает поставьте нормальный браузер или купите нормальный смартфон. По вашей логике можно и в фидонет под ms dos вернуться потому что у кого-то старый комп.
Бетон написав:Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся. Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги?
І оця мадам мені закидала про Нарциса))
Так що ви там собі уявили про вибір Детройта, що аж кавою поперхнулися зі сміху і головне терміново сповістили про це форум? Про своє поперхнення. Чекаю оголошення про зміст самої уяви. Щоб теж посміятися.
Хворі люди = здорові люди ))) . Мене бентежить що в різних містах України різні умови,так само і суспільство по-різному реагує на новини, тривоги і інше. Вчора дивився як дівчата на даху в Одесі сраку мнуть і тренуються коли у повітрі чорний стовбур диму , в 2022 на початку зовсім інші емоції супроводжували коли близько прилітало чи як в минулому році просто прилетіло в будинок який згодом повністю розвалився
Mimohod написав:Виталя! Кончай сюда с телеги постить! Форум на мобильном ломается, все друг на друга наезжает! Тут и так движок херовый так и юный хацкер нашел метод его добить. Вобщем пиши своими словами
У меня на мобильном все норм, если у вас съезжает поставьте нормальный браузер или купите нормальный смартфон. По вашей логике можно и в фидонет под ms dos вернуться потому что у кого-то старый комп.
З'їджає в спрощеній версії перегляду. В повній все норм.
fler написав:Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги?
І оця мадам мені закидала про Нарциса))
Так що ви там собі уявили про вибір Детройта, що аж кавою поперхнулися зі сміху і головне терміново сповістили про це форум? Про своє поперхнення. Чекаю оголошення про зміст самої уяви. Щоб теж посміятися.
Хворі люди = здорові люди ))) . Мене бентежить що в різних містах України різні умови,так само і суспільство по-різному реагує на новини, тривоги і інше. Вчора дивився як дівчата на даху в Одесі сраку мнуть і тренуються коли у повітрі чорний стовбур диму , в 2022 на початку зовсім інші емоції супроводжували коли близько прилітало чи як в минулому році просто прилетіло в будинок який згодом повністю розвалився
Те, що різні умови і те, що реагують по-різному, ще якось можна зрозуміти. А от коли кожен намагається свою норму, свою поведінку, свою реакцію, своє бачення видавати за еталон (нав'язувати іншим), це викликає подив.
Hotab написав:в той час як тисячі і десятки тисяч (а може і сотні) не маючи броні оновили
хто вони, ці сотні тисяч? Так і бачу: сидить сотня тисяч, 2,5 роки ховається від ТЦК і тут раптом налякалась якихось 17тис і побігла оновлювати дані. Навпаки люди звільняються з хорошої роботи тільки щоб неоновлювати дані
а тут, пожалуй, соглашусь: если посмотреть на анонсики МО (последний две недели назад был) - число обновлянтов застопорилось на цифре в полтора ляма. Что вдвойне странно - учитывая только число "броневиков"...
Letusrock написав:якщо війна не зменшить оберти то можна спрогнозувати виламування дверей, прострілювання колін, можливо візьмуться за студентів та жінок, а для поповнення бюджету по будинкам "ухилянтів" будуть ходити трійки Швондерів з пропозиціями "взять и поделить"
политическое руководство делегировало мобилизацию на военных, а те действуют как умеют. Если ничего не изменится, кое кому снова придётся бежать в ростов. Уже проходили что бывает когда власть идёт против мнения большинства. 2й вариант налогоплательщики массово покажут дулю, и тцк будет ловить уже не улыхянтов а зайцев с косулями, чтобы покушать. Говорят из улиток вкусный суп.
В умовах зовнішньої агресії події можуть розгортатися інакше, ніж без неї.
І що і як буде, якщо військо саме схоче реалізовувати самозабезпечення, я і приблизно не уявляю. Влада поки тримає нейтралітет... І нашим, і вашим. А якщо об'єднається з військовими -- ?
Letusrock написав:якщо війна не зменшить оберти то можна спрогнозувати виламування дверей, прострілювання колін, можливо візьмуться за студентів та жінок, а для поповнення бюджету по будинкам "ухилянтів" будуть ходити трійки Швондерів з пропозиціями "взять и поделить"
политическое руководство делегировало мобилизацию на военных, а те действуют как умеют. Если ничего не изменится, кое кому снова придётся бежать в ростов. Уже проходили что бывает когда власть идёт против мнения большинства. 2й вариант налогоплательщики массово покажут дулю, и тцк будет ловить уже не улыхянтов а зайцев с косулями, чтобы покушать. Говорят из улиток вкусный суп.
... А якщо об'єднається з військовими -- ?
много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...