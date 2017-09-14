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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87738774877587768777>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:58

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А якщо об'єднається з військовими -- ?

власть давно слилась с военной верхушкой и лоббирует интересы тыловых крыс, а так же уважаемых впенсов которым в 45 в окоп низзя. Как вы себе представляете что власть сольётся с долярчиками? Стефанчук и Тищенко будут с лопатами окопы рыть или долярчика заберут в Раду? у нас по факту 2 ЗСУ. Одни воюют 28 месяцев, другие пишут отчёты в тылу.
  detroytred написав:Влада поки тримає нейтралітет...
нет нейтралитета. Бусификация это новая линия фронта. Консенсус должны искать политики а не военные. У военных консенсус - накинутся толпой на одного.

Наведіть приклади іншого порядку проходження вслужби офіцерським складом. Тобто на посадах рядового і сержантського складу. Будь де в інших країнах.
Діючий всл чи воєнпенс значення не має ніякого. На це не дивляться. Враховується взвання, ВОС.

Злиття влади з військовими полягає не влада в окоп до Успіха, а повне! лобіювання інтересів Успіха владою.
Звісно, що чийсь рахунок.
Ну і оскільки інопланетян нема, то за рахунок цивільних.
Зміщення балансу в бік військових..
А поки нейтралітет.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:Виталя! Кончай сюда с телеги постить! Форум на мобильном ломается, все друг на друга наезжает! Тут и так движок херовый так и юный хацкер нашел метод его добить. Вобщем пиши своими словами

У меня на мобильном все норм, если у вас съезжает поставьте нормальный браузер или купите нормальный смартфон. По вашей логике можно и в фидонет под ms dos вернуться потому что у кого-то старый комп.

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На тапку ваші повідомлення з фреймами не відображаються, fyi
Хоча може то й на краще
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:59

  _hunter написав:
  detroytred написав:А якщо об'єднається з військовими -- ?

много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...

То в Аргентині, а як може бути саме в нас?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:04

  detroytred написав:Наведіть приклади іншого порядку проходження вслужби офіцерським складом. Тобто на посадах рядового і сержантського складу. Будь де в інших країнах.
Діючий всл чи воєнпенс значення не має ніякого. На це не дивляться. Враховується взвання, ВОС.
В других странах звания тоже раздавали направо и налево, а потом вышел перекос офицеров в запасе дох..я а воевать некому.
  detroytred написав:Злиття влади з військовими полягає не влада в окоп до Успіха, а повне! лобіювання інтересів Успіха владою.
утопия. У них с властью разные интересы. Только в высокоразвитых обществах интересы властей приблизительно соответствуют интересам народа. В феодальном обществе это разные планеты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:07

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А якщо об'єднається з військовими -- ?

власть давно слилась с военной верхушкой и лоббирует интересы тыловых крыс, а так же уважаемых впенсов которым в 45 в окоп низзя. Как вы себе представляете что власть сольётся с долярчиками? Стефанчук и Тищенко будут с лопатами окопы рыть или долярчика заберут в Раду?

я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:07

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:А якщо об'єднається з військовими -- ?

много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...

То в Аргентині, а як може бути саме в нас?

не понял вопроса... - где-то было не как в Аргентине? (на всякий случай - с 19го года)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:08

  Faceless написав:На тапку ваші повідомлення з фреймами не відображаються, fyi
Хоча може то й на краще
спасибо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:08

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Наведіть приклади іншого порядку проходження вслужби офіцерським складом. Тобто на посадах рядового і сержантського складу. Будь де в інших країнах.
Діючий всл чи воєнпенс значення не має ніякого. На це не дивляться. Враховується взвання, ВОС.
В других странах звания тоже раздавали направо и налево, а потом вышел перекос офицеров в запасе дох..я а воевать некому.
  detroytred написав:Злиття влади з військовими полягає не влада в окоп до Успіха, а повне! лобіювання інтересів Успіха владою.
это утопия. У них с властью разные интересы.

Тобто ніде нема такого.
А перекос -- це вже інший предмет розмови.


Якщо владі буде загрожувати зовнішня агресія втратою, то на кого їй спиратися, як не на військо?
Самий що не є спільний інтерес.
Спільніше нікуди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:12

  Letusrock написав:я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде
"Военная целесообратность" и "всё для победы" означает умереть десятку бойцов за 100 метров посадки, а кто не захочет умрёт от эпилепсии. Где здесь интересы военных? имхо (в широком смысле) интересы военых это стабильное снабжение и относительно невысокие потери. Диктатура не гарантирует ни того ни другого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:14

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...

То в Аргентині, а як може бути саме в нас?

не понял вопроса... - где-то было не как в Аргентине? (на всякий случай - с 19го года)

Я веду мову не про захоплення влади військовими (приходу до влади військових), а про об'єднання влади з військовими -- зміщення балансу у бік лобіювання інтересів військових.
Накшалт -- все для фронту, все для перемоги.

Бо поки баланс інший: як приклад - військові на корчах і з лопатами, цивільні на добрих машинах і з технікою, яка будує новобудови тощо.
detroytred
 
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