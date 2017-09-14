detroytred написав:А якщо об'єднається з військовими -- ?
власть давно слилась с военной верхушкой и лоббирует интересы тыловых крыс, а так же уважаемых впенсов которым в 45 в окоп низзя. Как вы себе представляете что власть сольётся с долярчиками? Стефанчук и Тищенко будут с лопатами окопы рыть или долярчика заберут в Раду? у нас по факту 2 ЗСУ. Одни воюют 28 месяцев, другие пишут отчёты в тылу.
detroytred написав:Влада поки тримає нейтралітет...
нет нейтралитета. Бусификация это новая линия фронта. Консенсус должны искать политики а не военные. У военных консенсус - накинутся толпой на одного.
Наведіть приклади іншого порядку проходження вслужби офіцерським складом. Тобто на посадах рядового і сержантського складу. Будь де в інших країнах. Діючий всл чи воєнпенс значення не має ніякого. На це не дивляться. Враховується взвання, ВОС.
Злиття влади з військовими полягає не влада в окоп до Успіха, а повне! лобіювання інтересів Успіха владою. Звісно, що чийсь рахунок. Ну і оскільки інопланетян нема, то за рахунок цивільних. Зміщення балансу в бік військових.. А поки нейтралітет.
Mimohod написав:Виталя! Кончай сюда с телеги постить! Форум на мобильном ломается, все друг на друга наезжает! Тут и так движок херовый так и юный хацкер нашел метод его добить. Вобщем пиши своими словами
У меня на мобильном все норм, если у вас съезжает поставьте нормальный браузер или купите нормальный смартфон. По вашей логике можно и в фидонет под ms dos вернуться потому что у кого-то старый комп.
На тапку ваші повідомлення з фреймами не відображаються, fyi Хоча може то й на краще
detroytred написав:Наведіть приклади іншого порядку проходження вслужби офіцерським складом. Тобто на посадах рядового і сержантського складу. Будь де в інших країнах. Діючий всл чи воєнпенс значення не має ніякого. На це не дивляться. Враховується взвання, ВОС.
В других странах звания тоже раздавали направо и налево, а потом вышел перекос офицеров в запасе дох..я а воевать некому.
detroytred написав:Злиття влади з військовими полягає не влада в окоп до Успіха, а повне! лобіювання інтересів Успіха владою.
утопия. У них с властью разные интересы. Только в высокоразвитых обществах интересы властей приблизительно соответствуют интересам народа. В феодальном обществе это разные планеты.
detroytred написав:А якщо об'єднається з військовими -- ?
власть давно слилась с военной верхушкой и лоббирует интересы тыловых крыс, а так же уважаемых впенсов которым в 45 в окоп низзя. Как вы себе представляете что власть сольётся с долярчиками? Стефанчук и Тищенко будут с лопатами окопы рыть или долярчика заберут в Раду?
я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде
detroytred написав:Наведіть приклади іншого порядку проходження вслужби офіцерським складом. Тобто на посадах рядового і сержантського складу. Будь де в інших країнах. Діючий всл чи воєнпенс значення не має ніякого. На це не дивляться. Враховується взвання, ВОС.
В других странах звания тоже раздавали направо и налево, а потом вышел перекос офицеров в запасе дох..я а воевать некому.
detroytred написав:Злиття влади з військовими полягає не влада в окоп до Успіха, а повне! лобіювання інтересів Успіха владою.
это утопия. У них с властью разные интересы.
Тобто ніде нема такого. А перекос -- це вже інший предмет розмови.
Якщо владі буде загрожувати зовнішня агресія втратою, то на кого їй спиратися, як не на військо? Самий що не є спільний інтерес. Спільніше нікуди.
Letusrock написав:я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде
"Военная целесообратность" и "всё для победы" означает умереть десятку бойцов за 100 метров посадки, а кто не захочет умрёт от эпилепсии. Где здесь интересы военных? имхо (в широком смысле) интересы военых это стабильное снабжение и относительно невысокие потери. Диктатура не гарантирует ни того ни другого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...
То в Аргентині, а як може бути саме в нас?
не понял вопроса... - где-то было не как в Аргентине? (на всякий случай - с 19го года)
Я веду мову не про захоплення влади військовими (приходу до влади військових), а про об'єднання влади з військовими -- зміщення балансу у бік лобіювання інтересів військових. Накшалт -- все для фронту, все для перемоги.
Бо поки баланс інший: як приклад - військові на корчах і з лопатами, цивільні на добрих машинах і з технікою, яка будує новобудови тощо.