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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:15
detroytred написав:
а про об'єднання влади з військовими -- зміщення балансу у бік лобіювання інтересів військових.
с вашей точки зрения что входит в топ 3 интересов военных?
detroytred написав:
Якщо владі буде загрожувати зовнішня агресія втратою, то на кого їй спиратися, як не на військо?
Самий що не є спільний інтерес.
Спільніше нікуди.
всё правильно только интересы военных так же само игнорируются как интересы пэрэсичных.
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в Вів 25 чер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:15
_hunter написав: detroytred написав:
...
А якщо об'єднається з військовими -- ?
много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...
Об"єднання може проходити різнобічно, напр., одні ззаду, інші спереду і чуть-чуть нагнулися. Думаю, флер більш детально може пояснити (після прелюдій поговорити і помінятися місцями).
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:17
Letusrock написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
А якщо об'єднається з військовими -- ?
власть давно слилась с военной верхушкой и лоббирует интересы тыловых крыс, а так же уважаемых впенсов которым в 45 в окоп низзя. Как вы себе представляете что власть сольётся с долярчиками? Стефанчук и Тищенко будут с лопатами окопы рыть или долярчика заберут в Раду?
я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде
Саме так.
Чи можливий і як буде такий варіант, якщо на нього підуть влада та військові, -- я поки навіть не уявляю.
Тому і запропонував обговорення.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:18
detroytred написав: vitaliiangel написав:
власть давно слилась с военной верхушкой и лоббирует интересы тыловых крыс, а так же уважаемых впенсов которым в 45 в окоп низзя. Как вы себе представляете что власть сольётся с долярчиками? Стефанчук и Тищенко будут с лопатами окопы рыть или долярчика заберут в Раду? у нас по факту 2 ЗСУ. Одни воюют 28 месяцев, другие пишут отчёты в тылу.
detroytred написав:
Влада поки тримає нейтралітет...
нет нейтралитета. Бусификация это новая линия фронта. Консенсус должны искать политики а не военные. У военных консенсус - накинутся толпой на одного.
Наведіть приклади іншого порядку проходження вслужби офіцерським складом. Тобто на посадах рядового і сержантського складу. Будь де в інших країнах.
Діючий всл чи воєнпенс значення не має ніякого. На це не дивляться. Враховується взвання, ВОС.
Злиття влади з військовими полягає не влада в окоп до Успіха, а повне! лобіювання інтересів Успіха владою.
Звісно, що чийсь рахунок.
Ну і оскільки інопланетян нема, то за рахунок цивільних.
Зміщення балансу в бік військових..
А поки нейтралітет.
Елітні війська воєнпенсів. І не кажіть що такого не було.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:23
vitaliiangel написав: Letusrock написав:
я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде
"Военная целесообратность" и "всё для победы" означает умереть десятку бойцов за 100 метров посадки, а кто не захочет умрёт от эпилепсии. Где здесь интересы военных? имхо (в широком смысле) интересы военых это стабильное снабжение и относительно невысокие потери. Диктатура не гарантирует ни того ни другого.
Диктатура найефективніша форма правління, статистично недовго, навіть у відсталих деспотіях (скоріш за все, є статистично значима кореляція). Не думаю, що в Україні менталітет азіатського типу (матка і решта саранчі/мурашок). Скоріше кожен сам собі хутір і гетьман на ньому.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 чер, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:24
vitaliiangel написав: detroytred написав:
а про об'єднання влади з військовими -- зміщення балансу у бік лобіювання інтересів військових.
с вашей точки зрения что входит в топ 3 интересов военных?
detroytred написав:
Якщо владі буде загрожувати зовнішня агресія втратою, то на кого їй спиратися, як не на військо?
Самий що не є спільний інтерес.
Спільніше нікуди.
всё правильно только интересы военных так же само игнорируются как интересы пэрэсичных.
На разі:
1. Поповнення особим складом.
2. Забезпечення автівками, пальним, грошима і т.д.
В принципі -- грошима. На гроші самі куплять дрони, авто і т.д.
Зрозуміло, що гроші треба, щоб тил заробляв. Але чомусь в США навіть за легших умов війни по суті в цивільних забирали для війсових золото і т.д.; вводили обмеження навіть на зубні пасти, бляшанки, резину і т.д.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:26
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
То в Аргентині, а як може бути саме в нас?
не понял вопроса... - где-то было не как в Аргентине? (на всякий случай - с 19го года)
Я веду мову не про захоплення влади військовими (приходу до влади військових), а про об'єднання влади з військовими -- зміщення балансу у бік лобіювання інтересів військових.
Накшалт -- все для фронту, все для перемоги.
Бо поки баланс інший: як приклад - військові на корчах і з лопатами, цивільні на добрих машинах і з технікою, яка будує новобудови тощо.
А власть и не нужно захватывать - вариант "я устал, я ухожук" принципиально не отличается.
В вашем вопросе все сильно зависит от того, _насколько_ этот баланс смещается. Если как Letusrock там чуть раньше писал - да и ваш "Накшалт" - это именно Аргентина и есть
Ну или Сталин - что кому ближе.
Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:26
flyman написав:
Елітні війська воєнпенсів. І не кажіть що такого не було.
Попрошу конкретики: де, коли і як.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:27
detroytred написав:
Але чомусь в США навіть за легших умов війни по суті в цивільних забирали для війсових золото і т.д.; вводили обмеження навіть на зубні пасти, бляшанки, резину і т.д.
Ібо нєфіг, всі так всі "переносити тяготи і лішенія".
Ти спробуй лиши памперсів, то такий вий підметься, що аніжематі/аніжєдєті.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:28
flyman написав:
Не думаю, що в Україні менталітет азіатського типу (матка і решта саранчі/мурашок).
как раз поэтому у русских нет проблем с мобилизацией, рабу всё равно как умереть от алкоголя или на войне. Ценность человеческой жизни на рф = 0, отсюда и поддержка сво, русскому обществу реально покуй, что где то умирают люди. Даже если превратить Белгород в Мариуполь им будет покуй. На последние теракты очень слабая реакция.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 25 чер, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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