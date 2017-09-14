_hunter написав:не понял вопроса... - где-то было не как в Аргентине? (на всякий случай - с 19го года)
Я веду мову не про захоплення влади військовими (приходу до влади військових), а про об'єднання влади з військовими -- зміщення балансу у бік лобіювання інтересів військових. Накшалт -- все для фронту, все для перемоги.
Бо поки баланс інший: як приклад - військові на корчах і з лопатами, цивільні на добрих машинах і з технікою, яка будує новобудови тощо.
А власть и не нужно захватывать - вариант "я устал, я ухожук" принципиально не отличается. В вашем вопросе все сильно зависит от того, _насколько_ этот баланс смещается. Если как Letusrock там чуть раньше писал - да и ваш "Накшалт" - это именно Аргентина и есть Ну или Сталин - что кому ближе. Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...
Ні. Не є. Приклад, США 2 СВ. У влади суто цивільні. Які змішують баланс від пересічних цивільних до військових.
detroytred написав: Зрозуміло, що гроші треба, щоб тил заробляв. Але чомусь в США навіть за легших умов війни по суті в цивільних забирали для війсових золото і т.д.; вводили обмеження навіть на зубні пасти, бляшанки, резину і т.д.
Принципиальный момент, границы США тоже закрывали? кто не хотел покупать мыло по талонам могли выехать? Если да, эти ограничения не имеют значения, не нравится - выехали в другую страну и забыли. Я понимаю любые ограничения, кроме ограничений прав на свободу (за исключением осуждённых). Если мыло по талонам можно обосновать общим благом (чтобы всем хватило) то ограничения свобод на общее благо при всём желании не налазит. Потому что это феодализм, одна группа лиц решила жить за счёт эксплуатации другой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Але чомусь в США навіть за легших умов війни по суті в цивільних забирали для війсових золото і т.д.; вводили обмеження навіть на зубні пасти, бляшанки, резину і т.д.
Ібо нєфіг, всі так всі "переносити тяготи і лішенія". Ти спробуй лиши памперсів, то такий вий підметься, що аніжематі/аніжєдєті.
Чому я розглядаю це питання? Бо що буде, коли (вий) невдоволення підніметься у самих військових? Справжній. А не у відосах та форумах. Поки вони тягнуть воза. Але ж втомлюються-то, більшого забезпечення потребують з кожним днем, да і справедливості бажають.
detroytred написав:Я веду мову не про захоплення влади військовими (приходу до влади військових), а про об'єднання влади з військовими -- зміщення балансу у бік лобіювання інтересів військових. Накшалт -- все для фронту, все для перемоги.
Бо поки баланс інший: як приклад - військові на корчах і з лопатами, цивільні на добрих машинах і з технікою, яка будує новобудови тощо.
А власть и не нужно захватывать - вариант "я устал, я ухожук" принципиально не отличается. В вашем вопросе все сильно зависит от того, _насколько_ этот баланс смещается. Если как Letusrock там чуть раньше писал - да и ваш "Накшалт" - это именно Аргентина и есть Ну или Сталин - что кому ближе. Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...
Ні. Не є. Приклад, США 2 СВ. У влади суто цивільні. Які змішують баланс від пересічних цивільних до військових.
Это вы что имеете в виду? - массовые запуски ориентированных на новый рынок заводов/фабрик - взамент стоящих из-за Великой Депрессии? Ну и повторюсь: все зависит от длины сдвига. Штаты ну никак не тянут на пример "все для фронта"...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 25 чер, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
для справедливости нужны ресурсы, все что сейчас происходит говорит о том, что запаса по ресурсам нет. Доллары и мыло по талонам ещё впереди. На фоне падения собираемосьи ралогов и снабжения. И никакими рокировками (за кого власть за армию или за народ) это не изменить. Экономика натуральна, и от того кто с кем дружит хлеба больше не становится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 11:42, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Зрозуміло, що гроші треба, щоб тил заробляв. Але чомусь в США навіть за легших умов війни по суті в цивільних забирали для війсових золото і т.д.; вводили обмеження навіть на зубні пасти, бляшанки, резину і т.д.
Принципиальный момент, границы США тоже закрывали? кто не хотел покупать мыло по талонам могли выехать? Если да, эти ограничения не имеют значения, не нравится - выехали в другую страну и забыли. Я понимаю любые ограничения, кроме ограничений прав на свободу (за исключением осуждённых). Если мыло по талонам можно обосновать общим благом (чтобы всем хватило) то ограничения свобод на общее благо при всём желании не налазит. Потому что это феодализм, одна группа лиц решила жить за счёт эксплуатации другой.
Поки експлуатують військових. (Нехай не тиловиків, а тільки фронтовиків). І їм не те що з країни, з частини *виїхати* не дають.
Тому і цікавить, що далі і в якому форматі можливо?
detroytred написав:Тому і цікавить, що далі і в якому форматі можливо?
для меня настольная книга мемуары Деникина. Пересказывать не буду. Целые главы можно натянуть на происходящие сейчас процессы, стандартные для ситуации, когда нехватает ресурсов. Каждый начнёт тянуть одеяло на себя.
_hunter написав:Это вы что имеете в виду? - массовые запуски ориентированных на новый рынок заводов/фабрик - взамент стоящих из-за Великой Депрессии? Ну и повторюсь: все зависит от длины сдвига. Штаты ну никак не тянут на пример "все для фронта"...
З квітня 1942 року кожен, хто бажав придбати новий металевий тюбик для зубної пасти, повинен був здати порожній. До червня 1942 року підприємства також припинили виробництво металевих офісних меблів, радіоприймачів, фонографів, холодильників, пилососів, пральних і швейних машин для цивільного населення.
Цукор був першим споживчим товаром, який був обмежений, і всі продажі припинилися 27 квітня 1942 року. Кава була обмежена загальнонаціональною нормою 29 листопада 1942 року. До кінця 1942 року талони використовувалися для дев'яти інших товарів.
Друкарські машинки, бензин, велосипеди, взуття, шовк, нейлон, мазут, м'ясо та сало, олія, сири, масло, оброблені харчові продукти (консервовані, розлиті та заморожені), сухофрукти, консервоване молоко, дрова та вугілля, джеми, желе та фруктове масло були нормовані до листопада 1943 року. _____________ Тим паче це в США. А в Україні війна за виживання.
для справедливости нужны ресурсы, все что сейчас происходит говорит о том, что запаса по ресурсам нет. Доллары и мыло по талонам ещё впереди. На фоне падения собираемосьи ралогов и снабжения. И никакими рокировками (за кого власть за армию или за народ) это не изменить. Экономика натуральна, и от того кто с кем дружит хлеба больше не становится.
і ще лише "незначне пропадання е.е.", детройд так і не відповів, що буде, коли аніжематі/аніжєдєті залишаться без памперсів і годувальних сумішей