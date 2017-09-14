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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:49
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
как раз поэтому у русских нет проблем с мобилизацией,
От дивлюсь я: при підписанні контракту в них за 2 місяці бонус виріс із 10 до 15k $. Як на мене такий ріст показує, що є дефіцит найомників.
зато в нас дефіциту нема
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:49
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
как раз поэтому у русских нет проблем с мобилизацией,
От дивлюсь я: при підписанні контракту в них за 2 місяці бонус виріс із 10 до 15k $. Як на мене такий ріст показує, що є дефіцит найомників.
Еврейская мудрость гласит, если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы
.
Дайте объявление нужен айтишник 8тыс грн в месяц, много будет желающих? Но из этого не следует, что есть проблема набрать айтишников. Когда за 10-15к$ вы не найдёте айтишника, тогда скорее всего проблема есть.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:51
flyman написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
да і справедливості бажають.
для справедливости нужны ресурсы, все что сейчас происходит говорит о том, что запаса по ресурсам нет. Доллары и мыло по талонам ещё впереди. На фоне падения собираемосьи ралогов и снабжения. И никакими рокировками (за кого власть за армию или за народ) это не изменить. Экономика натуральна, и от того кто с кем дружит хлеба больше не становится.
і ще лише "незначне пропадання е.е.",
детройд так і не відповів, що буде, коли аніжематі/аніжєдєті залишаться без памперсів і годувальних сумішей
Припускаю, що перетопчуться.
Тобто можу припустити. Це.
А як буде реально - хз.
А от що буде коли без ресурсів залишаться військові, поки не можу навіть уявити.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:52
vitaliiangel написав:
Еврейская мудрость гласит, если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы.
А коли я бачу ріст "ціни" в 1,5 рази за 2 місяці (в 3 рази від початку року) то для мене це явна ознака дефіциту. При сильному дефіциті витрати можуть рости до нескінченності.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:54
fler написав: Бетон написав:
Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом
Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги?
Засинаю в 00.30. Не сплю від перевтоми. Засинаю вдень, де прийдеться. Біля іржавих труб он вчора заснув
Секс на ювілей чи якесь велике свято.
ЗОЖ.
Треба он лайн курси продавать
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 25 чер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:55
detroytred написав:
Друкарські машинки, бензин, велосипеди, взуття, шовк, нейлон, мазут, м'ясо та сало, олія, сири, масло, оброблені харчові продукти (консервовані, розлиті та заморожені), сухофрукти, консервоване молоко, дрова та вугілля, джеми, желе та фруктове масло були нормовані до листопада 1943 року.
по факту у нас тоже есть ограничения это цены. Много вы купите долларов по 41, помидоров по 80 или колбасы по 400-500? Цены будут и дальше расти. Карточки это попытка сдержать рост цен. В ссср во время 2мв на чёрном рынке продавались любые продукты, без каких либо карточек. Есть хороший материал по оккупированному фашистами Харькову, даже рестораны работали. Экономика вне политики.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 25 чер, 2024 12:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:55
vitaliiangel написав:
рост стоимости контракта с армией рф означает, что меньшие суммы можно заработать и в тылу. Дайте объявление нужен айтишник 8тыс грн в месяц, много будет желающих? Но из этого не следует что есть проблема набрать айтишников.
армия рф стремится набрать молодых и относительно здоровых, а это должна быть серьезная мотивация.
У них берут не всех подряд кто пожелал.
Многие желающие слышат - вы нам не подходите
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:56
vitaliiangel написав: flyman написав:
Не думаю, що в Україні менталітет азіатського типу (матка і решта саранчі/мурашок).
как раз поэтому у русских нет проблем с мобилизацией, рабу всё равно как умереть от алкоголя или на войне. Ценность человеческой жизни на рф = 0, отсюда и поддержка сво, русскому обществу реально покуй, что где то умирают люди. Даже если превратить Белгород в Мариуполь им будет покуй. На последние теракты очень слабая реакция.
Для того чтоб было вё равно от чего умирать нужно первый путь(водяра или наркота) по жёсткому начать. Ну и сразу до кучи наколоть себе звёзды на плечах и "жить гордо чтоб умереть достойно(АУЕ)"
То есть если люди заняты каким то делом(работой) не за гроши на мивину и штаны из секонда, а то и имеют высщее образование и какой никакой бизнес(не в понятии пролетариата что считает чужие прибыли с аренды и перепродажи квартир), то ему нах надо это СВО, и его могут только бусифицировать с тяжкими телесными. Поэтому при определённом уровне жизни(как и живут большинство в рашке в миллионниках и на ДВ) героев без мозгов нет и никакие подьёмные в десятку зелени не нужны, а бусики очевидно у них получше нашего гореть будут.
Поэтому(что не бухарь, не тупой вкрай, и что то на суданскую котлету намечает) наш главный пропеллерно-диванный 43х летний пенс сам не бежит мстить за Мариняка, а посылает всех вместо себя отбивать Авдеевку
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:56
vitaliiangel написав:
Экономика натуральна, и от того кто с кем дружит хлеба больше не становится.
Зате можна зменшити споживання.
Від величезного торту до маленького сухарика.
Це можливо.
Інша справа вміння це зробити. Мета, бажання це зробити.
Моє питання обговорення в принципі в цьому і полягало: чи підуть можновладці на це? Хоча в спробують? Чи ні, це в Україні неможливо.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:57
vitaliiangel написав:
по факту у нас тоже есть ограничения это цены.
Ніяких обмежень нема. Хоча б на електроенергію потрібно вводити, умовно до 100 кВт*год по 4 грн., до 600 по 10 грн., більше - по 20 грн.
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