Додано: Вів 25 чер, 2024 11:56

vitaliiangel написав: flyman написав: Не думаю, що в Україні менталітет азіатського типу (матка і решта саранчі/мурашок). Не думаю, що в Україні менталітет азіатського типу (матка і решта саранчі/мурашок). как раз поэтому у русских нет проблем с мобилизацией, рабу всё равно как умереть от алкоголя или на войне. Ценность человеческой жизни на рф = 0, отсюда и поддержка сво, русскому обществу реально покуй, что где то умирают люди. Даже если превратить Белгород в Мариуполь им будет покуй. На последние теракты очень слабая реакция. как раз поэтому у русских нет проблем с мобилизацией, рабу всё равно как умереть от алкоголя или на войне. Ценность человеческой жизни на рф = 0, отсюда и поддержка сво, русскому обществу реально покуй, что где то умирают люди. Даже если превратить Белгород в Мариуполь им будет покуй. На последние теракты очень слабая реакция.

Для того чтоб было вё равно от чего умирать нужно первый путь(водяра или наркота) по жёсткому начать. Ну и сразу до кучи наколоть себе звёзды на плечах и "жить гордо чтоб умереть достойно(АУЕ)"То есть если люди заняты каким то делом(работой) не за гроши на мивину и штаны из секонда, а то и имеют высщее образование и какой никакой бизнес(не в понятии пролетариата что считает чужие прибыли с аренды и перепродажи квартир), то ему нах надо это СВО, и его могут только бусифицировать с тяжкими телесными. Поэтому при определённом уровне жизни(как и живут большинство в рашке в миллионниках и на ДВ) героев без мозгов нет и никакие подьёмные в десятку зелени не нужны, а бусики очевидно у них получше нашего гореть будут.Поэтому(что не бухарь, не тупой вкрай, и что то на суданскую котлету намечает) наш главный пропеллерно-диванный 43х летний пенс сам не бежит мстить за Мариняка, а посылает всех вместо себя отбивать Авдеевку