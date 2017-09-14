_hunter написав:Это вы что имеете в виду? - массовые запуски ориентированных на новый рынок заводов/фабрик - взамент стоящих из-за Великой Депрессии? Ну и повторюсь: все зависит от длины сдвига. Штаты ну никак не тянут на пример "все для фронта"...
З квітня 1942 року кожен, хто бажав придбати новий металевий тюбик для зубної пасти, повинен був здати порожній. До червня 1942 року підприємства також припинили виробництво металевих офісних меблів, радіоприймачів, фонографів, холодильників, пилососів, пральних і швейних машин для цивільного населення.
Цукор був першим споживчим товаром, який був обмежений, і всі продажі припинилися 27 квітня 1942 року. Кава була обмежена загальнонаціональною нормою 29 листопада 1942 року. До кінця 1942 року талони використовувалися для дев'яти інших товарів.
Друкарські машинки, бензин, велосипеди, взуття, шовк, нейлон, мазут, м'ясо та сало, олія, сири, масло, оброблені харчові продукти (консервовані, розлиті та заморожені), сухофрукти, консервоване молоко, дрова та вугілля, джеми, желе та фруктове масло були нормовані до листопада 1943 року. _____________ Тим паче це в США. А в Україні війна за виживання.
вы за деревьями леса не заметили...
Збільшення виробництва під час війни створило мільйони нових робочих місць, тоді як призов зменшив кількість молодих людей, задіяних у цивільних роботах.
Через безпрецедентний попит на робочу силу, групи, які історично були виключені з ринку праці, зокрема афроамериканці та жінки, отримали доступ до роботи.
Багато радників Рузвельта виступали за систему підвищення податків і програму примусових заощаджень. Теоретично це могло дозволити збільшити витрати, одночасно зменшуючи ризик інфляції.
Однак міністр фінансів Генрі Моргентау зміг переконати у перевазі системи добровільних позик і восени 1940 року почав планувати програму випуску "облігацій національної оборони" (national defense bond program).
А ограничения на шины/пачты/сахар были банально потому, что "союзникам" их же продать сожно было х5...
Т.е. я это к чему: если прямо завтра Держава под зелену программу "лям дронов" откроет гос-заказ, где хотя бы по х2 к рынку будет платить и _гарантирует_ бронь - туда толпы народу в очереди стоять будут. В вот если как сейчас...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 25 чер, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:У них берут не всех подряд кто пожелал. Многие желающие слышат - вы нам не подходите
это видно по пленным золкина, если в 2022 было полно дедушек 50+ уже больше года таких пленных нет, только молодые 35-45
Дюрі-бачі написав:
vitaliiangel написав:по факту у нас тоже есть ограничения это цены.
Ніяких обмежень нема. Хоча б на електроенергію потрібно вводити, умовно до 100 кВт*год по 4 грн., до 600 по 10 грн., більше - по 20 грн.
угу для тех у кого зарплата 10 тыс (из которых 6-7тыс идёт на еду) 4грн/квт конечно не ограничение. Вместо 4000 за отопление заплатят 8000 тыс, а на сдачу купят авто.
Дюрі-бачі написав:В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.
для этих людей цены тоже не ограничения, от жирной жизни бегут?
detroytred написав:А от що буде коли без ресурсів залишаться військові, поки не можу навіть уявити
_hunter написав:вы за деревьями леса не заметили...
Збільшення виробництва під час війни створило мільйони нових робочих місць, тоді як призов зменшив кількість молодих людей, задіяних у цивільних роботах.
Через безпрецедентний попит на робочу силу, групи, які історично були виключені з ринку праці, зокрема афроамериканці та жінки, отримали доступ до роботи.
Багато радників Рузвельта виступали за систему підвищення податків і програму примусових заощаджень. Теоретично це могло дозволити збільшити витрати, одночасно зменшуючи ризик інфляції.
Однак міністр фінансів Генрі Моргентау зміг переконати у перевазі системи добровільних позик і восени 1940 року почав планувати програму випуску "облігацій національної оборони" (national defense bond program).
А ограничения на шины/пачты/сахар были банально потому, что "союзникам" их же продать сожно было х5...
Т.е. я это к чему: если прямо завтра Держава под зелену программу "лям дронов" откроет гос-заказ, где хотя бы по х2 к рынку будет платить и _гарантирует_ бронь - туда толпы народу в очереди стоять будут. В вот если как сейчас...
Чому ж не побачив про заводи тощо? Побачив. Але предмет був іншим. Відносно населення.
І не згоден, що обмеження були для продажу союзникам по х5. Ви ж самі вказали на заводи та купи робіт. Тобто гроші населенню якби)) дали..., а щоб вони не споживали на них потрібні для армії резину і т.д. -- ввели обмеження по споживанню цих товарів.
По суті це та ж сама робота на фронт цивільних за миску супу... (Тіко з нюансом, що сплату американцям повернути обіцяли після перемоги... І стримали обіцянку. Стали світовим лідером і повернули населенню відібране з лихвой).
detroytred написав:А от що буде коли без ресурсів залишаться військові, поки не можу навіть уявити
свадьба в Малиновке смотрели?
Так тому і ставлю питання, бо можновладці ж не повні довбні, не будуть до цього доводити, а зарання прийматимуть міри? І оскільки інопланетян нема, то за рахунок кого? Посилювати примус у самому війську далі? -- ну навряд. Вполіція тощо ситуацію не вирішить. Зменшувати забезпечення війська? - теж ?
Залишаються цивільні. Вони самі і їх майно-гроші і є отим єдиним ресурсом для військових і влади. Окрім західної допомоги. Ну і інопланетян.
vitaliiangel написав:для справедливости нужны ресурсы, все что сейчас происходит говорит о том, что запаса по ресурсам нет. Доллары и мыло по талонам ещё впереди. На фоне падения собираемосьи ралогов и снабжения. И никакими рокировками (за кого власть за армию или за народ) это не изменить. Экономика натуральна, и от того кто с кем дружит хлеба больше не становится.
і ще лише "незначне пропадання е.е.", детройд так і не відповів, що буде, коли аніжематі/аніжєдєті залишаться без памперсів і годувальних сумішей
Припускаю, що перетопчуться. Тобто можу припустити. Це. А як буде реально - хз.
А от що буде коли без ресурсів залишаться військові, поки не можу навіть уявити.
як мобілізують тил чуть більше чим, так і залишаться, але не пенсія для младовоєнпенсів
vitaliiangel написав:по факту у нас тоже есть ограничения это цены.
Ніяких обмежень нема. Хоча б на електроенергію потрібно вводити, умовно до 100 кВт*год по 4 грн., до 600 по 10 грн., більше - по 20 грн.
Вы как научный сотрудник тогда ответьте на несколько вопросов: Что делать при таких раскладах А)Ахмэту, куда складывать тонны денег Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года В)тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные? Ну и бонусом же к цене как в Германии(20грн/квтч) идёт цена для промки и бизнеса далеко не 7-8грн как сейчас, а намного выше, и это ж точно приведёт к падению цен и росту доходов, так? Интересно также почём тогда с малых СЭС будут облэнерговские слуги рыжего закупать квт/ч, неужели дороже чем сейчас? И какое спасибо вам скажут водители Тесл и прочих Зеппов и Люханей, если на быстрой заправке один квт/ч станет не дешевле литра дизеля???
detroytred написав:Залишаються цивільні. Вони самі і їх майно-гроші і є отим єдиним ресурсом для військових і влади. Окрім західної допомоги. Ну і інопланетян.
деньги это циферки на экране/бумаге. Есть труд и имущество. Как имущество ( легковые авто, квартиры ) поможет армии? ну конфискуют сбережения в валюте. Гривну нет смысла конфисковывать, дешевле напечатать. Остаётся трудовая повинность. Каждый должен будет 1 месяц в году копать окоп и мыть снаряды. Но экономика рыночная, если аграрии после таких покращень откажутся сеять урожай, а перекупы развозить его по базарам что тогда будут власти делать, кормить армию веточками с травой?
detroytred написав:Зменшувати забезпечення війська? - теж ?
если аграрии не дадут урожай, Стефанчук и Ермак свои огурцы из дома принесут? с принудиловкой уже пересекли красную линию.
Был консенсус "армия воюет тыл работает и её обеспечивает". А консенсуса "тыл работает и воюет чтобы защитить себя и обеспечить власть" не было. При Сталине такое было возможно, был целый аппарат принудиловки с лагерями, расстрельными списками и т.д. У наших такого аппарата нет и денег его прокормить тоже нет.
Далее либо вернут реальный консенсус (не знаю какой), либо "я устал я ухожу". Затягивать гайки ещё больше уже чревато соц.взрывом.
_hunter написав:вы за деревьями леса не заметили...
Збільшення виробництва під час війни створило мільйони нових робочих місць, тоді як призов зменшив кількість молодих людей, задіяних у цивільних роботах.
Через безпрецедентний попит на робочу силу, групи, які історично були виключені з ринку праці, зокрема афроамериканці та жінки, отримали доступ до роботи.
Багато радників Рузвельта виступали за систему підвищення податків і програму примусових заощаджень. Теоретично це могло дозволити збільшити витрати, одночасно зменшуючи ризик інфляції.
Однак міністр фінансів Генрі Моргентау зміг переконати у перевазі системи добровільних позик і восени 1940 року почав планувати програму випуску "облігацій національної оборони" (national defense bond program).
А ограничения на шины/пачты/сахар были банально потому, что "союзникам" их же продать сожно было х5...
Т.е. я это к чему: если прямо завтра Держава под зелену программу "лям дронов" откроет гос-заказ, где хотя бы по х2 к рынку будет платить и _гарантирует_ бронь - туда толпы народу в очереди стоять будут. В вот если как сейчас...
Чому ж не побачив про заводи тощо? Побачив. Але предмет був іншим. Відносно населення.
І не згоден, що обмеження були для продажу союзникам по х5. Ви ж самі вказали на заводи та купи робіт. Тобто гроші населенню якби)) дали..., а щоб вони не споживали на них потрібні для армії резину і т.д. -- ввели обмеження по споживанню цих товарів.
По суті це та ж сама робота на фронт цивільних за миску супу... (Тіко з нюансом, що сплату американцям повернути обіцяли після перемоги... І стримали обіцянку. Стали світовим лідером і повернули населенню відібране з лихвой).
Так в том-то и дело что вы почему-то разделяете "заводы" и население. А оно неразрывно: населению показали и дали реальный выход из 4х летней Депрессии. И без всяких "после Пэрэмоги" населению насыпали порядочную гору пряников. - не знаю откуда вы "за риску миса" вытянули, но ДО 38го года работы не было ВООБЩЕ... А вы почему-то на мелких ограничениях зацикливаетесь...