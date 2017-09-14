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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:16
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
по факту у нас тоже есть ограничения это цены.
Ніяких обмежень нема. Хоча б на електроенергію потрібно вводити, умовно до 100 кВт*год по 4 грн., до 600 по 10 грн., більше - по 20 грн.
тобто для в-ва яке ще не вмерло ціну Ротердам++ на е.е.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:22
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
А от що буде коли без ресурсів залишаться військові, поки не можу навіть уявити
свадьба в Малиновке смотрели?
Так тому і ставлю питання, бо можновладці ж не повні довбні, не будуть до цього доводити, а зарання прийматимуть міри?
І оскільки інопланетян нема, то за рахунок кого?
Посилювати примус у самому війську далі? -- ну навряд. Вполіція тощо ситуацію не вирішить.
Зменшувати забезпечення війська? - теж ?
Залишаються цивільні.
Вони самі і їх майно-гроші і є отим єдиним ресурсом для військових і влади. Окрім західної допомоги.
Ну і інопланетян.
більшовики теж "не повні довбні" були.
Ви Мар"яну слухали, чи дивилися/передьоргували?
Вона ж чітко сказала, що слуга і Ко "зломали систему".
"старьій мір разрушім до основанья, а затем ..."
хоча, навпаки "хто бьіл нікєм стал всєм"
і "ломать нє строіть", тут питань нема, ніхто, мабуть, би краще не зламавам
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:47
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Залишаються цивільні.
Вони самі і їх майно-гроші і є отим єдиним ресурсом для військових і влади. Окрім західної допомоги.
Ну і інопланетян.
деньги это циферки на экране/бумаге. Есть труд и имущество. Как имущество ( легковые авто, квартиры ) поможет армии? ну конфискуют сбережения в валюте. Гривну нет смысла конфисковывать, дешевле напечатать. Остаётся трудовая повинность. Каждый должен будет 1 месяц в году копать окоп и мыть снаряды. Но экономика рыночная, если аграрии после таких покращень откажутся сеять урожай, а перекупы развозить его по базарам что тогда будут власти делать, кормить армию веточками с травой?
detroytred написав:
Зменшувати забезпечення війська? - теж ?
если аграрии не дадут урожай, Стефанчук и Ермак свои огурцы из дома принесут? с принудиловкой уже пересекли красную линию.
Был консенсус "армия воюет тыл работает и её обеспечивает". А консенсуса "тыл работает и воюет чтобы защитить себя и обеспечить власть" не было. При Сталине такое было возможно, был целый аппарат принудиловки с лагерями, расстрельными списками и т.д. У наших такого аппарата нет и денег его прокормить тоже нет.
Далее либо вернут реальный консенсус (не знаю какой), либо "я устал я ухожу". Затягивать гайки ещё больше уже чревато соц.взрывом.
Майно та гроші цивільних прямим чином допомагають війську. Пряміше нікуди.
З ними проблема тіко у вичерпності.
Стосовно риночності економіки так про те і мова -- що коли ринкова економіка не витягує, то далі що?
Переходять до якої?
Консенсус поки тримається, що військо погоджується на феодальщину для себе. Мова про те, коли терпець лусне. Розглядаємо ж саме ці умови.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:50
З навчального центру "Десна" втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні - ЗМІ з посиланням на власні джерела
Їхнє подальше місцеперебування не відоме. Також ця інформація не була офіційно оприлюднення військовим командуванням.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:52
_hunter написав:
Так в том-то и дело что вы почему-то разделяете "заводы" и население. А оно неразрывно: населению показали и дали реальный выход из 4х летней Депрессии.
И без всяких "после Пэрэмоги" населению насыпали порядочную гору пряников. - не знаю откуда вы "за риску миса" вытянули, но ДО 38го года работы не было ВООБЩЕ...
А вы почему-то на мелких ограничениях зацикливаетесь...
В сенсі звідки?
А на що населення гроші витрачали, якщо майже на все необхідне обмеження?
А)) На добровільні облігації від міністра фінансів.
Фактично: той же срср -- гроші платили, а товару не було.
Яка ж це дрібниця?
Фактичне обмеження споживання. Праця за папірці..
Єдина різниця -- сталося лише потім: населенню сплатили обіцяне.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:55
flyman написав:
більшовики теж "не повні довбні" були.
Ви Мар"яну слухали, чи дивилися/передьоргували?
Вона ж чітко сказала, що слуга і Ко "зломали систему".
"старьій мір разрушім до основанья, а затем ..."
хоча, навпаки "хто бьіл нікєм стал всєм"
і "ломать нє строіть", тут питань нема, ніхто, мабуть, би краще не зламавам
Які проблеми?
Вкажіть, що саме зламали Слуги? Яку систему? Про яке розрушім до основання мова?
І до чого тут більшовики?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:57
detroytred написав:
Майно та гроші цивільних прямим чином допомагають війську
detroytred написав:
Праця за папірці..
вы так не сказали как имущество и деньги пэрэсичных помогут армии. Деньги это бумажки, если гречкочей перестанет работать, армия за купоно-гривно-карбованцы ничего не купит. И каким боком тут имущество гречкосея, ну есть хата в селе, её конфискуют? и что будет делать боб.юа с этой хатой? А гранатомётов и танков у пэрэсичных нет.
detroytred написав:
що коли ринкова економіка не витягує, то далі що?
Переходять до якої?
Остаётся только трудовая повинность. Больше гречкосею армии дать нечего. Ни его хата ни необеспеченные деньги Державе не нужны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 25 чер, 2024 14:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 13:58
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
по факту у нас тоже есть ограничения это цены.
Ніяких обмежень нема. Хоча б на електроенергію потрібно вводити, умовно до 100 кВт*год по 4 грн., до 600 по 10 грн., більше - по 20 грн.
Ви мешкаєте у лісі в хаті з опаленням і приготуванням їжі на дровах ?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:00
detroytred
Вы глубоко ошибаетесь путая нас с Ираком, а православный сатанат на болотах с Ираном.
У нас мулла не прикажет пастве ипаться как кролики, чтоб новых воинов аллаha триллионами наплодить, у лаптеногих от пьянства и куй то просто на их Марф и Акулин по 120кг и циррозом печени в 35ть не стоит.
А притягивая ограничения в США 85 лет назад вы забываете какая тогда даже там была урожайность по сравнению с теперешней везде(удобрения и семена ГМО), какая массово была квалификация людей и уровень образования, и главное - уровень доступа к информации с любого 360грд угла зрения на конфликт(интернет и соцсети вместо газет и радио, пусть даже не чисто совковых, на 146% лживых)
Воевать наши и хорошо будут только при достойном уровне оплаты в валюте(какой курс в СевКорее и на Кубе?), иначе колени начнут простреливать ретивым псам режима и борзым ветеранам тыла.
Хотя наша гопота может и пожёстче, чай не культурный Львов и Киев.
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 25 чер, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:01
барабашов написав:
Интересно также почём тогда с малых СЭС будут облэнерговские слуги рыжего закупать квт/ч, неужели дороже чем сейчас?
нипочём, так как облэнерго не покупает у СЭС, более того, им это запрещено, облэнерго на технологические затраты и хозяйственные нужды покупает э/э исключительно на сегментах рынка."Гарантований покупець купує електроенергію з ВДЕ для державної підтримки галузі та забезпечує доступність електроенергії для населення."
Востаннє редагувалось Примат
в Вів 25 чер, 2024 14:16, всього редагувалось 2 разів.
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