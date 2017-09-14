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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:07
Letusrock написав:
З навчального центру "Десна" втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні - ЗМІ з посиланням на власні джерела
Їхнє подальше місцеперебування не відоме. Також ця інформація не була офіційно оприлюднення військовим командуванням.
Ща найдут красивый черный бджЫп семинариста с ужином как в конце "Ганнибала" и 43х летнего полковника на пенсии с корочками пилота Апача
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:07
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Майно та гроші цивільних прямим чином допомагають війську
detroytred написав:
Праця за папірці..
вы так не сканзали как имущество и деньги пэрэсичных помогут армии. Деньги это бумажки, если гречкочей перестанет работать, армия за купонокарбованцы ничего не купит. И каким боком тут имущество гречкосея, ну есть хата в селе, её конфискуют? и что будет делать боб.юа с этой хатой?
Не сказав, бо вважав кепочевидністю.
Гроші позавчора Фрііз просив на ...
Допомогло.
Хата? Не потрібна)))
Да вже два рази тут сюжет про інваліда ветерана викладали, який мріє про гарнішу, ніж його, хату в селі.
В місті хату ветерану купляє держава, а можна ж вилучену напряму дати. Від того, в кого їх п'ять, або в'їхав за кордон і не збирається повертається, тіко чекає щоб продати. І з грошима назад за кордон.
Зрозуміло, що перерозподіл діє тіко короткий час...
Але вся суть війни на виживання -- це виграш оцього часу.
За рахунок...
Виграють час саме вояки.
Всі інші лише їм допомагають. Саме допомагають.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:13
барабашов написав:detroytred
Вы глубоко ошибаетесь путая нас с Ираком, а православный сатанат на болотах с Ираном.
У нас мулла не прикажет пастве ипаться как кролики, чтоб новых воинов аллаha триллионами наплодить, у лаптеногих от пьянства и куй то просто на их Марф и Акулин по 120кг и циррозом печени в 35ть не стоит.
А притягивая ограничения в США 85 лет назад вы забываете какая тогда даже там была урожайность по сравнению с теперешней везде(удобрения и семена ГМО), какая массово была квалификация людей и уровень образования, и главное - уровень доступа к информации с любого 360грд угла зрения на конфликт(интернет и соцсети вместо газет и радио, пусть даже не чисто совковых, на 146% лживых)
Воевать наши и хорошо будут только при достойном уровне оплаты в валюте(какой курс в СевКорее и на Кубе?), иначе колени начнут простреливать ретивым псам режима и борзым ветеранам тыла.
Хотя наша гопота может и пожёстче, чай не культурный Львов и Киев.
Я намагаюся розглянути за рахунок чого-кого буде продовження.
І все.
Веду мову не про краще рішення, а про можливі майбутні дії влади. Які вона може буде приймати рішення.
А який вони дадуть результат я поки навіть не торкаюсь.
Добре. Ваше бачення. Що буде робити влада? За рахунок чого-кого?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:14
detroytred написав:
Да вже два рази тут сюжет про інваліда ветерана викладали, який мріє про гарнішу, ніж його, хату в селі.
не знаю плакать или смеятся. Всё что может забрать генерал, заберёт генерал. А инвалиду ветерану дадут медальку. Раньше ещё продуктовые наборы давали на день победы (в более справедливом к ветеранам совке). В системе "отнять и поделить" нет и не может быть принципа справедливости. Кто сильнее тот и прав. То есть системно на всю армию отнятых плюшек не хватит. Кто то должен работать и создавать блага. А когда отнимают мотивации работать нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 25 чер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:15
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Да вже два рази тут сюжет про інваліда ветерана викладали, який мріє про гарнішу, ніж його, хату в селі.
не знаю плакать или смеятся. Всё что может забрать генерал, заберёт генерал. А инвалиду ветерану дадут медальку. Раньше ещё продуктовые наборы давали на день победы (в более справедливом к ветеранам совке).
Це за умов вічного двигуна...
Що військо і далі буде отак...
А ми (тили) і далі отак))
Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів. Людських, матеріальних. Для стримування ворога.
Що понад усе?
Європейські цінності, ринкова економіка, держава, нація, люди? Головний пріоритет?
Бо вкупі вже Україна далі не витягує? Що на алтар? В якому порядку?
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 25 чер, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:18
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 25 чер, 2024 14:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:19
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
Смори, их не суть беспокоит, а время, когда я проснулся.
Подъём у меня в 4. В 5.30 на объекте. Возвращаюсь в 21.00.
Не бачу тут якісного сексу або якісного сну. Ок, вертаєшся в 21.00, потім вечеря, душ, кіно і у ліжко десь у 23.00 не раніше, так? Якщо якісний секс, то в 4 хіба засинаєш (я по собі суджу - прелюдія, секс, душ, поговорити, все повторити..)). А якщо + якісний сон, то в 4 ніяк не прокинешся з таким таймінгом
Бетон, де секс у розпорядку дня? Чи то пару хвилин, не вартих уваги?
Засинаю в 00.30. Не сплю від перевтоми. Засинаю вдень, де прийдеться. Біля іржавих труб он вчора заснув
Секс на ювілей чи якесь велике свято.
ЗОЖ.
Треба он лайн курси продавать
Якщо замінити ЯКІСНИЙ на ЗДОРОВИЙ , то наче згоден , якщо НІ, то мертве море десь мацквою та Миколаївом ( сарказм )
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:21
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів.
их нет этих ресурсов. Всё что сейчас происходит это перетягивание одеяла.
Як це нема?
Фрііз попросив і знайшлися. Грошові.
Аналогічно і всі інші є.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:23
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів.
их нет этих ресурсов. Всё что сейчас происходит это перетягивание одеяла.
Як це нема?
Фрііз попросив і знайшлися. Грошові.
Аналогічно і всі інші є.
Если бы были мы бы уже стояли на границах 91. я думал что это очевидно. Фриз получил 0,000001% от того что нужно армии. Это называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? Не надо далеко ходить отключения света называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? бусификация? цены на помидоры?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:31
vitaliiangel написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:
их нет этих ресурсов. Всё что сейчас происходит это перетягивание одеяла.
Як це нема?
Фрііз попросив і знайшлися. Грошові.
Аналогічно і всі інші є.
Если бы были мы бы уже стояли на границах 91. я думал что это очевидно. Фриз получил 0,000001% от того что нужно армии. Это называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? Не надо далеко ходить отключения света называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? бусификация? цены на помидоры?
Щоб виграти час (до наступного прохання) цієї суми вистачило.
І це дали далеко не останнє....
Справа в тому і полягає, щоб оцими ресурсами, що є, вигравати час.
Мова йде --- як і які будуть брати ресурси. Для фронту.
Які рішення буде приймати влада?
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