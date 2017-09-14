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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:35
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 25 чер, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40
Letusrock написав:
З навчального центру "Десна" втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні - ЗМІ з посиланням на власні джерела
Їхнє подальше місцеперебування не відоме. Також ця інформація не була офіційно оприлюднення військовим командуванням.
а думали зэки это такие образцовые пионэры в галстуках и пилотках? теперь будут тратить ресурсы на их повторное задержание.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40
detroytred написав:
Справа в тому і полягає, щоб оцими ресурсами, що є, вигравати час.
Мова йде --- як і які будуть брати ресурси. Для фронту.
Які рішення буде приймати влада?
Для чого вигравати час, точніше скільки довго треба вигравати час? Що повинно статися? Новий план для Трампа читали?
Зупинка на лінії вогню та перемовини. Якщо ми проти, то американці зупиняють усю допомогу нам. Якщо путін проти, то нам дають 100500 зброї, щоб ми його вигнали. Геніально.
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