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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8779878087818782
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 14:35

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40

  Letusrock написав:
З навчального центру "Десна" втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні - ЗМІ з посиланням на власні джерела
Їхнє подальше місцеперебування не відоме. Також ця інформація не була офіційно оприлюднення військовим командуванням.

а думали зэки это такие образцовые пионэры в галстуках и пилотках? теперь будут тратить ресурсы на их повторное задержание.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Справа в тому і полягає, щоб оцими ресурсами, що є, вигравати час.
Мова йде --- як і які будуть брати ресурси. Для фронту.
Які рішення буде приймати влада?
Для чого вигравати час, точніше скільки довго треба вигравати час? Що повинно статися? Новий план для Трампа читали? :) Зупинка на лінії вогню та перемовини. Якщо ми проти, то американці зупиняють усю допомогу нам. Якщо путін проти, то нам дають 100500 зброї, щоб ми його вигнали. Геніально.
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  #<1 ... 8779878087818782
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