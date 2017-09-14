барабашов написав:detroytred Вы глубоко ошибаетесь путая нас с Ираком, а православный сатанат на болотах с Ираном. У нас мулла не прикажет пастве ипаться как кролики, чтоб новых воинов аллаha триллионами наплодить, у лаптеногих от пьянства и куй то просто на их Марф и Акулин по 120кг и циррозом печени в 35ть не стоит. А притягивая ограничения в США 85 лет назад вы забываете какая тогда даже там была урожайность по сравнению с теперешней везде(удобрения и семена ГМО), какая массово была квалификация людей и уровень образования, и главное - уровень доступа к информации с любого 360грд угла зрения на конфликт(интернет и соцсети вместо газет и радио, пусть даже не чисто совковых, на 146% лживых) Воевать наши и хорошо будут только при достойном уровне оплаты в валюте(какой курс в СевКорее и на Кубе?), иначе колени начнут простреливать ретивым псам режима и борзым ветеранам тыла. Хотя наша гопота может и пожёстче, чай не культурный Львов и Киев.
Я намагаюся розглянути за рахунок чого-кого буде продовження. І все.
Веду мову не про краще рішення, а про можливі майбутні дії влади. Які вона може буде приймати рішення. А який вони дадуть результат я поки навіть не торкаюсь.
Добре. Ваше бачення. Що буде робити влада? За рахунок чого-кого?
detroytred написав:Да вже два рази тут сюжет про інваліда ветерана викладали, який мріє про гарнішу, ніж його, хату в селі.
не знаю плакать или смеятся. Всё что может забрать генерал, заберёт генерал. А инвалиду ветерану дадут медальку. Раньше ещё продуктовые наборы давали на день победы (в более справедливом к ветеранам совке). В системе "отнять и поделить" нет и не может быть принципа справедливости. Кто сильнее тот и прав. То есть системно на всю армию отнятых плюшек не хватит. Кто то должен работать и создавать блага. А когда отнимают мотивации работать нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Да вже два рази тут сюжет про інваліда ветерана викладали, який мріє про гарнішу, ніж його, хату в селі.
не знаю плакать или смеятся. Всё что может забрать генерал, заберёт генерал. А инвалиду ветерану дадут медальку. Раньше ещё продуктовые наборы давали на день победы (в более справедливом к ветеранам совке).
Це за умов вічного двигуна... Що військо і далі буде отак... А ми (тили) і далі отак))
Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів. Людських, матеріальних. Для стримування ворога. Що понад усе? Європейські цінності, ринкова економіка, держава, нація, люди? Головний пріоритет? Бо вкупі вже Україна далі не витягує? Що на алтар? В якому порядку?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 чер, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Я окреслив умови задачі -- військо задовбалося і вимагає ресурсів.
их нет этих ресурсов. Всё что сейчас происходит это перетягивание одеяла.
Як це нема? Фрііз попросив і знайшлися. Грошові. Аналогічно і всі інші є.
Если бы были мы бы уже стояли на границах 91. я думал что это очевидно. Фриз получил 0,000001% от того что нужно армии. Это называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? Не надо далеко ходить отключения света называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? бусификация? цены на помидоры?
vitaliiangel написав:их нет этих ресурсов. Всё что сейчас происходит это перетягивание одеяла.
Як це нема? Фрііз попросив і знайшлися. Грошові. Аналогічно і всі інші є.
Если бы были мы бы уже стояли на границах 91. я думал что это очевидно. Фриз получил 0,000001% от того что нужно армии. Это называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? Не надо далеко ходить отключения света называется "есть ресурсы" или "нет ресурсов"? бусификация? цены на помидоры?
Щоб виграти час (до наступного прохання) цієї суми вистачило. І це дали далеко не останнє....
Справа в тому і полягає, щоб оцими ресурсами, що є, вигравати час. Мова йде --- як і які будуть брати ресурси. Для фронту. Які рішення буде приймати влада?
detroytred написав:Справа в тому і полягає, щоб оцими ресурсами, що є, вигравати час. Мова йде --- як і які будуть брати ресурси. Для фронту. Які рішення буде приймати влада?
Для чого вигравати час, точніше скільки довго треба вигравати час? Що повинно статися? Новий план для Трампа читали? Зупинка на лінії вогню та перемовини. Якщо ми проти, то американці зупиняють усю допомогу нам. Якщо путін проти, то нам дають 100500 зброї, щоб ми його вигнали. Геніально.
Bobua написав:Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи.
О, комунизмом запахло. И в 1917 году также думали, что ж запретили их?
О... про 1917 -- цікаво. Цікаво чи тоді теж власники активів вирішили відсидітись під час бандитсько-пролетарських виступів? Вирішили, що “силовикам все життя за це платили, хай і воюють з комуняками”?
А потім, у наступні десятиліття -- майже всіх тих жирних котів розстрілювали по підвалах...
Не лякають історичні паралелі, панове ухилянти? Не боїтесь так само закінчити якщо/коли москвини окупують...
Дивно якось вийшло. Невже навіть тоді багаті вже були елоями? Увесь вищий і середній клас? І не розуміли, що або вони переб`ють бандитів, або ті -- їх...
От цікаво, яка частка багатих змогла виїхати? І зберегти хоч трохи статків? Так, їм було складніше, а золото і досі важче за відповідні долари. Але статистика була би цікава...
Історія Чикаленка сумна. Тодішній “олігарх” і на диво щедрий меценат -- а вмирав за кордоном у бідності ..
ЛАД написав:Куда можно переселить 1 млн. с лишним харьковчан? И Харьков, наверное, не единственный город с такой проблемой.
Ну спроб щось реальне організувати не видно. До речі маса народу позалишало 3-4 поверхові особняки на ЗУ, квартири в містах і чухнули. Ось бобуа все грозиться експропріювати "елоїв" Хоча тут також не все ок - зараз нема і е/е більше ніж по 11-годинному графіку і газу також. І ракети деколи долітають.
У нас, вроде, что-то делают. Или, по крайней мере, пытаются. Приобретают мобильные котельные и т.п. Не знаю, насколько всё это реально и эффективно. Но об эвакуации пока разговоров нет. При этом:
«Сами люди действительно хотят оставаться в Харькове. Даже приведу такой пример: с 10 мая, с начала повторного нападения на Севере агрессора, мы эвакуировали около 11 тысяч человек из Липецкой и Волчанской громад. Люди были, кто в этом нуждался, расселены в местах компактного проживания в городе Харьков, в Харьковской области тоже. Но у нас есть опция, мы ведем это информирование людей. Есть партнерские отношения, наших людей готовы принимать и принимают успешно Закарпатье, Тернопольщина, еще ряд областей. Эта опция есть, но люди не желают массово выезжать за пределы области, из города, даже несмотря на возобновившиеся интенсивные обстрелы», — заявил Иванов.