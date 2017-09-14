ЛАД написав:

Юрий Содоль был уволен с поста командующего Объединенными Силами ВСУ вечером 24 июня по указу президента Владимира Зеленского. Кадровым изменениям предшествовали слухи о расследовании против Содоля.

по моей информации все сильно зависит от конкретного подразделения

Кстати, спасибо, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой. Я как-то не особо интересовался её деятельностью, полагаясь на господствующее (единодушное?) здесь о ней мнение. Убедился лишний раз, что на мнение сегодняшнего форума полагаться нельзя.Судя по беседе, она, возможно, не семи пядей во лбу, но и не полная дура, как её здесь выставляют.О наших генералах она первая решилась говорить. До Кротевича или ещё кого-нибудь. И, в общем. могу поверить, что она права. Если сегодняшняя армия (довоенная) такова, как здесь и не только здесь пишут. Соответственно, и генералы такие.Если ответправильный, что обеспечение частей, то это говорит о том, что в армии до сих пор коррупция либо кумовство. А скорее, и то, и другое вместе.