Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой. Я как-то не особо интересовался её деятельностью, полагаясь на господствующее (единодушное?) здесь о ней мнение. Убедился лишний раз, что на мнение сегодняшнего форума полагаться нельзя. Судя по беседе, она, возможно, не семи пядей во лбу, но и не полная дура, как её здесь выставляют. О наших генералах она первая решилась говорить. До Кротевича или ещё кого-нибудь. И, в общем. могу поверить, что она права. Если сегодняшняя армия (довоенная) такова, как здесь и не только здесь пишут. Соответственно, и генералы такие. Если ответ Прохожего правильный, что обеспечение частей
по моей информации все сильно зависит от конкретного подразделения
, то это говорит о том, что в армии до сих пор коррупция либо кумовство. А скорее, и то, и другое вместе.
Якщо ви уважно прослухали, то вона сказала, що війну можна було оминути, або, принаймні, відсунути кудись в майбутнє, але ця влада свідомо робила те що робила, Мар"яна називає це "зламати систему"
Мабуть, це ви не дуже уважно послухали. Вона говорила дещо не так.
Bobua написав:Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи.
О, комунизмом запахло. И в 1917 году также думали, что ж запретили их?
О... про 1917 -- цікаво. Цікаво чи тоді теж власники активів вирішили відсидітись під час бандитсько-пролетарських виступів? Вирішили, що “силовикам все життя за це платили, хай і воюють з комуняками”?
А потім, у наступні десятиліття -- майже всіх тих жирних котів розстрілювали по підвалах...
Не лякають історичні паралелі, панове ухилянти? Не боїтесь так само закінчити якщо/коли москвини окупують...
Дивно якось вийшло. Невже навіть тоді багаті вже були елоями? Увесь вищий і середній клас? І не розуміли, що або вони переб`ють бандитів, або ті -- їх...
От цікаво, яка частка багатих змогла виїхати? І зберегти хоч трохи статків? Так, їм було складніше, а золото і досі важче за відповідні долари. Але статистика була би цікава...
Історія Чикаленка сумна. Тодішній “олігарх” і на диво щедрий меценат -- а вмирав за кордоном у бідності ..
барабашов написав:А)Ахмэту, куда складывать тонны денег
1. Віддавати державі податки на війну
барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?
Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.
Дюрі-бачі написав:Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.
странная логика. Напоминает школьника, который говорит учителю, если б вы меня отлупили, может быть я бы стал учиться лучше, а двойки на меня не влияют.
Из серии брошу курить в понедельник. Сами для себя ищете причину не экономить. Я ещё при цене 1,28 поставил 2х зонный счётчик хотя экономия 40-70 грн казалось смешной, но если можно сэкономить без больших вложений, почему этого не делать, неужели надо дождаться 20 грн/квт или другой пендель.
detroytred написав:........... Те, що різні умови і те, що реагують по-різному, ще якось можна зрозуміти. А от коли кожен намагається свою норму, свою поведінку, свою реакцію, своє бачення видавати за еталон (нав'язувати іншим), це викликає подив.
Многое может быть по-разному. Но, по крайней мере, во время войны какие-то базовые вещи должны быть у всех хотя бы примерно одинаковые.
_hunter написав:........... а тут, пожалуй, соглашусь: если посмотреть на анонсики МО (последний две недели назад был) - число обновлянтов застопорилось на цифре в полтора ляма. Что вдвойне странно - учитывая только число "броневиков"...
Нигде не видел цифру количества "броневиков". Вам попадалась?