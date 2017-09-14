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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 878087818782878387848785>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:05

  Bobua написав:А потім, у наступні десятиліття -- майже всіх тих жирних котів розстрілювали по підвалах...
первых революционеров Каменева, Зиновьева, Троцкого тоже расстреляли. Как то вы об этом забыли.
  Bobua написав:Не боїтесь так само закінчити якщо/коли москвини окупують...
а если боимся что делать? Есть решение?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:06

  fler написав:......
Шось мені підказує, що цієї зими теж не замерзнемо.

Що підказує?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:09

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Юрий Содоль был уволен с поста командующего Объединенными Силами ВСУ вечером 24 июня по указу президента Владимира Зеленского. Кадровым изменениям предшествовали слухи о расследовании против Содоля.

https://www.rbc.ua/ukr/news/zvilnennya-pislya-skandalu-shcho-vidomo-generala-1719254948.html

Кстати, спасибо detroytred, за то, что выложил беседу Мосейчук с Безуглой. Я как-то не особо интересовался её деятельностью, полагаясь на господствующее (единодушное?) здесь о ней мнение. Убедился лишний раз, что на мнение сегодняшнего форума полагаться нельзя.
Судя по беседе, она, возможно, не семи пядей во лбу, но и не полная дура, как её здесь выставляют.
О наших генералах она первая решилась говорить. До Кротевича или ещё кого-нибудь. И, в общем. могу поверить, что она права. Если сегодняшняя армия (довоенная) такова, как здесь и не только здесь пишут. Соответственно, и генералы такие.
Если ответ Прохожего правильный, что обеспечение частей
по моей информации все сильно зависит от конкретного подразделения
, то это говорит о том, что в армии до сих пор коррупция либо кумовство. А скорее, и то, и другое вместе.

Якщо ви уважно прослухали, то вона сказала, що війну можна було оминути, або, принаймні, відсунути кудись в майбутнє, але ця влада свідомо робила те що робила, Мар"яна називає це "зламати систему"

Мабуть, це ви не дуже уважно послухали.
Вона говорила дещо не так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:09

  Bobua написав:
  katso написав:
  Bobua написав:Отже, як висновок: якщо ваш вклад в оборону не пропорційний активам -- то ви втрачаєте морал.право на ті активи.


О, комунизмом запахло. И в 1917 году также думали, что ж запретили их?



О... про 1917 -- цікаво.
Цікаво чи тоді теж власники активів вирішили відсидітись під час бандитсько-пролетарських виступів? Вирішили, що “силовикам все життя за це платили, хай і воюють з комуняками”?

А потім, у наступні десятиліття -- майже всіх тих жирних котів розстрілювали по підвалах...

Не лякають історичні паралелі, панове ухилянти?
Не боїтесь так само закінчити якщо/коли москвини окупують...


Дивно якось вийшло. Невже навіть тоді багаті вже були елоями? Увесь вищий і середній клас? І не розуміли, що або вони переб`ють бандитів, або ті -- їх...

От цікаво, яка частка багатих змогла виїхати?
І зберегти хоч трохи статків?
Так, їм було складніше, а золото і досі важче за відповідні долари. Але статистика була би цікава...

Історія Чикаленка сумна. :(
Тодішній “олігарх” і на диво щедрий меценат -- а вмирав за кордоном у бідності
.. :(

Так слона ти не продаш. (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:А)Ахмэту, куда складывать тонны денег

1. Віддавати державі податки на війну
  барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года
В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?

Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:10

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Для чого вигравати час, точніше скільки довго треба вигравати час?

ИМХО війна триває доти, поки в однієї зі сторін не закінчуються люди, зброя, або гроші. Найбільш ймовірно, що першими закінчиться гроші у москалів. Залежно від санкцій може в 2025, а може й в 2030 р.

там проблема: пример сев-кореи показывает, что деньги особо не нужны - можно и на внутренних ресурсах выехать...
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:13

  ЛАД написав:Вона говорила дещо не так.

Трохи не так, бо ще було "але нового нічого не побудували" (ламать нє строіть).
Там ще було про "війну можна було уникнути, але свідомо ішли"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 чер, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:14

  Дюрі-бачі написав:Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.
странная логика. Напоминает школьника, который говорит учителю, если б вы меня отлупили, может быть я бы стал учиться лучше, а двойки на меня не влияют.

Из серии брошу курить в понедельник. Сами для себя ищете причину не экономить. Я ещё при цене 1,28 поставил 2х зонный счётчик хотя экономия 40-70 грн казалось смешной, но если можно сэкономить без больших вложений, почему этого не делать, неужели надо дождаться 20 грн/квт или другой пендель.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:17

  detroytred написав:...........
Те, що різні умови і те, що реагують по-різному, ще якось можна зрозуміти.
А от коли кожен намагається свою норму, свою поведінку, свою реакцію, своє бачення видавати за еталон (нав'язувати іншим), це викликає подив.

Многое может быть по-разному.
Но, по крайней мере, во время войны какие-то базовые вещи должны быть у всех хотя бы примерно одинаковые.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:19

  _hunter написав:...........
а тут, пожалуй, соглашусь: если посмотреть на анонсики МО (последний две недели назад был) - число обновлянтов застопорилось на цифре в полтора ляма. Что вдвойне странно - учитывая только число "броневиков"...

Нигде не видел цифру количества "броневиков".
Вам попадалась?
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  #<1 ... 878087818782878387848785>
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