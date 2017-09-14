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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87818782878387848785>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:24

  _hunter написав:.........
много раз уже проходили - из наиболее свежих примеров - Аргентина...

Что конкретно вы имеете ввиду?
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:27

[:Letusrock


У ЗСУ спростували інформацію ЗМІ про нібито втечу колишніх засуджених із навчальних центрів (NV)
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-zsu- ... 29985.html

Вы брехло .
Вот как к вам после этого относится ?
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:31

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года
В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?

Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.


ну це таке, як колись співачка Руслана всім радила ставити вітряк у дворі, коли газ підняли з 1-2грн до 7,5 за куб.
Все впирається в гроші. Пересічний що жиє від з/п до з/п, в умовах війни не буде брати кредит на тепловий насос який потрібно виплачувати кілька років економлячи на їжі.
В кого є гроші той рішення знайде з любої ситуації, а коли нема то хіба що забють на оплату комунальних
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:37

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:39

  detroytred написав:
  Letusrock написав:.........
я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде

Саме так.

Чи можливий і як буде такий варіант, якщо на нього підуть влада та військові, -- я поки навіть не уявляю.
Тому і запропонував обговорення.

Гадаю, варіант можливий.
Але я це буде, якщо станеться, краще не уявляти.
"пару сотень в місяць померлих" не обійдеться. І не тільки в ТЦК.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:41

  flyman написав:...........
Елітні війська воєнпенсів. І не кажіть що такого не було.

Де і коли?
І приклади могли б навести відразу без додаткових запитань.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:странная логика. Напоминает школьника, который говорит учителю, если б вы меня отлупили, может быть я бы стал учиться лучше, а двойки на меня не влияют.

Из серии брошу курить в понедельник. Сами для себя ищете причину не экономить. Я ещё при цене 1,28 поставил 2х зонный счётчик хотя экономия 40-70 грн казалось смешной, но если можно сэкономить без больших вложений, почему этого не делать, неужели надо дождаться 20 грн/квт или другой пендель.

Чистий прагматизм. От ціна питання 25 тис. грн. Якщо від економії буде менше 20% річних (5 тис. грн в рік), то сенсу інвестицій в економію нема.
Тепловий насос то мій кейс, можливо ще був би сенс утеплити стелю і внутрішні стіни, але знову ж таки заради економії 2-3 тис. грн. я рипатись не буду.

Та і банально приклад із Європи взяти і "прикрутити вентель" і сидіти не при 18С в кімнаті, а при 14 чи 16
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 25 чер, 2024 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:44





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:44

  _hunter написав:...............
Ну или Сталин - что кому ближе.
Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...

Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:хто вони, ці сотні тисяч? Так і бачу: сидить сотня тисяч, 2,5 роки ховається від ТЦК і тут раптом налякалась якихось 17тис і побігла оновлювати дані. Навпаки люди звільняються з хорошої роботи тільки щоб неоновлювати дані

Дмитро Лазуткін каже, що 1.2 млн. заброньованих оновило і 1.1 млн. оптимістів, яких можуть призвати. Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.
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