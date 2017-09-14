барабашов написав:Б)жителям домов где всё на электрике, как Лад живёт к примеру и большей части новостроев от 2000го примерно года В) тем, кто перешёл на электроотопление даже не потому, что Теплоэнерго красиво лохов с ценами и температурой носителя крутило, а принудительно, как вы недавно, просто разобрав совецкие сгнившие котельные?
Економити. В мене саомого опалення електро. Ціна 20 грн. змусила б мене таки встановити тепловий насос і почати економити. А от ці 2-4 грн. і відключення світла навпаки: сприяють тому, що я споживаю більше електроенергії.
ну це таке, як колись співачка Руслана всім радила ставити вітряк у дворі, коли газ підняли з 1-2грн до 7,5 за куб. Все впирається в гроші. Пересічний що жиє від з/п до з/п, в умовах війни не буде брати кредит на тепловий насос який потрібно виплачувати кілька років економлячи на їжі. В кого є гроші той рішення знайде з любої ситуації, а коли нема то хіба що забють на оплату комунальних
Letusrock написав:......... я думаю detroytred мав на увазі під обєднанням що влада остаточно стане на бік війська, і перестане навіть створювати видимість збереження яких небуть прав цивільних, тобто "все для перемоги", "військова доцільність" і т.д., така собі військова хунта де пару сотень в місяць померлих в тцк від епілепсії немають жодного значення заради світлої мети. А про такі дрібниці як свобода пересування, приватна власність, презумпція невинуватості, право на суд чи мед.допомогу та інше ніхто й згадувати небуде
Саме так.
Чи можливий і як буде такий варіант, якщо на нього підуть влада та військові, -- я поки навіть не уявляю. Тому і запропонував обговорення.
Гадаю, варіант можливий. Але я це буде, якщо станеться, краще не уявляти. "пару сотень в місяць померлих" не обійдеться. І не тільки в ТЦК.
vitaliiangel написав:странная логика. Напоминает школьника, который говорит учителю, если б вы меня отлупили, может быть я бы стал учиться лучше, а двойки на меня не влияют.
Из серии брошу курить в понедельник. Сами для себя ищете причину не экономить. Я ещё при цене 1,28 поставил 2х зонный счётчик хотя экономия 40-70 грн казалось смешной, но если можно сэкономить без больших вложений, почему этого не делать, неужели надо дождаться 20 грн/квт или другой пендель.
Чистий прагматизм. От ціна питання 25 тис. грн. Якщо від економії буде менше 20% річних (5 тис. грн в рік), то сенсу інвестицій в економію нема. Тепловий насос то мій кейс, можливо ще був би сенс утеплити стелю і внутрішні стіни, але знову ж таки заради економії 2-3 тис. грн. я рипатись не буду.
Та і банально приклад із Європи взяти і "прикрутити вентель" і сидіти не при 18С в кімнаті, а при 14 чи 16
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 25 чер, 2024 15:46, всього редагувалось 2 разів.
Letusrock написав:хто вони, ці сотні тисяч? Так і бачу: сидить сотня тисяч, 2,5 роки ховається від ТЦК і тут раптом налякалась якихось 17тис і побігла оновлювати дані. Навпаки люди звільняються з хорошої роботи тільки щоб неоновлювати дані
Дмитро Лазуткін каже, що 1.2 млн. заброньованих оновило і 1.1 млн. оптимістів, яких можуть призвати. Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.