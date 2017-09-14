Не кажіть що українців не попереджували є час підготуватись щоб потім не було кого звинуватити крім самих себе Наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу
Letusrock написав:хто вони, ці сотні тисяч? Так і бачу: сидить сотня тисяч, 2,5 роки ховається від ТЦК і тут раптом налякалась якихось 17тис і побігла оновлювати дані. Навпаки люди звільняються з хорошої роботи тільки щоб неоновлювати дані
Дмитро Лазуткін каже, що 1.2 млн. заброньованих оновило і 1.1 млн. оптимістів, яких можуть призвати. Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.
vitaliiangel написав:Еврейская мудрость гласит, если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы.
А коли я бачу ріст "ціни" в 1,5 рази за 2 місяці (в 3 рази від початку року) то для мене це явна ознака дефіциту. При сильному дефіциті витрати можуть рости до нескінченності.
Там, как обычно, несколько инфантильные рассуждения. "не проблема, а расходы" это тогда, когда есть деньги на эти расходы. Когда их нет, то это уже проблема. Так же, как рассуждения о том, что в РФ нет проблем с мобилизацией.
Раніше ми повідомляли, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що сьогодні, 25 червня, офіційно розпочались переговори про вступ України до Європейського союзу. Окрім того, аналогічні переговори розпочалися і щодо Молдови.
ЛАД написав:Там, как обычно, несколько инфантильные рассуждения.
мимо которых дедушка с деменцией не может пройти, не встряв в очередной срач им же и созданный.
ЛАД написав:"не проблема, а расходы" это тогда, когда есть деньги на эти расходы. Когда их нет, то это уже проблема.
правильно, поэтому вещи надо называть своими именами, не "проблемы с энергетикой", а "отсутствие средств на устранение проблем с энергетикой". То же и по мобилизации, из-за отсутствия средств на которую идёт бусификация. И с ПВО и далее по списку. Очень многое можно улучшить имея на то средства. Но вам удобнее на убытки говорить "недополученная прибыль" Прибыль же красивее звучит, чем убытки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 25 чер, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:........... а тут, пожалуй, соглашусь: если посмотреть на анонсики МО (последний две недели назад был) - число обновлянтов застопорилось на цифре в полтора ляма. Что вдвойне странно - учитывая только число "броневиков"...
Нигде не видел цифру количества "броневиков". Вам попадалась?
десь бачив цифру 580тис заброньованих. з відстрочкою теж би мало бути як мінімум більше мільйона (студенти, інваліди, опікуни, троє дітей і так далі)
Але замість ефективної мобілізації комісії завалені оформленням відстрочок та бронюваннями, бо громадян, які мають право на це, виявилося значно більше, ніж тих, кого можна призвати, – кілька мільйонів.
Тобто на одного мобілізованого припадає від чотирьох до 10 відстрочників. І замість стратегічної цілі – мобілізації, «держава у смартфоні» витрачає під час війни ресурси на паперову тяганину. Відстрочники у територіальні центри комплектування мають подати документи особисто.
цікава інфо в яку важко повірити
З 18 травня 2024 року свої дані оновили майже 2,3 мільйона військовозобов'язаних. Значна частина із них придатна до призову на військову службу. Йдеться про 1,1 мільйона військовозобов'язаних. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише 24 Канал. https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini- ... u_n2583147
тоді прямо від завтра бусики повинні зникнути, а так як тцк й поліція залишаться без роботи то половину з них можна скоротити. І разом з тим 1,1млн оновивших - питання моб.резерву закрито на роки вперед)). Але здається речник домалював до 1,1млн два лишні нулі
Дюрі-бачі написав:Дмитро Лазуткін каже, що 1.2 млн. заброньованих оновило і 1.1 млн. оптимістів, яких можуть призвати. Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.
невірю в цю цифру що вони є, оновились і їх можна призвати просто так. Інакше поняття бусифікація навіть не повинно було виникнути
Ukrainian написав:Це чому не можна в окоп ?
Хотаб казав що неможна, спочатку програмісти, а вже потім він
detroytred написав:........... Те, що різні умови і те, що реагують по-різному, ще якось можна зрозуміти. А от коли кожен намагається свою норму, свою поведінку, свою реакцію, своє бачення видавати за еталон (нав'язувати іншим), це викликає подив.
Многое может быть по-разному. Но, по крайней мере, во время войны какие-то базовые вещи должны быть у всех хотя бы примерно одинаковые.
як і зарплати в прибиральниці і голови наглядової ради НБУ
Дюрі-бачі написав:Дмитро Лазуткін каже, що 1.2 млн. заброньованих оновило і 1.1 млн. оптимістів, яких можуть призвати. Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.
невірю в цю цифру що вони є, оновились і їх можна призвати просто так. Інакше поняття бусифікація навіть не повинно було виникнути
Ukrainian написав:Це чому не можна в окоп ?
Хотаб казав що неможна, спочатку програмісти, а вже потім він
Дивлячись який офіцер молодший лейтенант військова кафедра дуже навіть можна
detroytred написав:Друкарські машинки, бензин, велосипеди, взуття, шовк, нейлон, мазут, м'ясо та сало, олія, сири, масло, оброблені харчові продукти (консервовані, розлиті та заморожені), сухофрукти, консервоване молоко, дрова та вугілля, джеми, желе та фруктове масло були нормовані до листопада 1943 року.
по факту у нас тоже есть ограничения это цены. Много вы купите долларов по 41, помидоров по 80 или колбасы по 400-500? Цены будут и дальше расти. Карточки это попытка сдержать рост цен. В ссср во время 2мв на чёрном рынке продавались любые продукты, без каких либо карточек. Есть хороший материал по оккупированному фашистами Харькову, даже рестораны работали. Экономика вне политики.
"оккупированный фашистами Харькову, даже рестораны работали" это несколько другое.