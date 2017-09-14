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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:12
vitaliiangel написав:
А як же ВФЯ?
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flyman
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:13
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.
Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.
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Xenon
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:13
Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта
"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."
"- Алексей, вы подлежите мобилизации? - Да.
Выходит вы уклонист? - Нет, мне же не пришла повестка. - А если придет? Ну если придет, то посмотрим что мы дальше делать будем. Мне повестка так просто не может придти, я ж на спец.учете. Там свои законы."
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:16
Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.
Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.
в перекладі з МО-мови: ми не можемо обробити тих, що в нас є. Але пиздити цивільних не перестанемо
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:19
ЛАД написав: _hunter написав:
...............
Ну или Сталин - что кому ближе.
Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...
Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли.
Це зрозуміло, що в закоренілого совка все зробив Сталіні і Партія.
Але яким боком, крім що Генералісімус він до армії? Може при царі-батюшці служив? Чи уклоніст таки, але "воєнний при владі"?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 чер, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:20
whois2010 написав:
Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта
"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."
нагадало інтервю Кошового..
Але тепер я знаю правільну відповідь на питання "чому не на фронті"
P.S. Успіх вибач
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Letusrock
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:21
_hunter написав:
...........
Так в том-то и дело что вы почему-то разделяете "заводы" и население. А оно неразрывно: населению показали и дали реальный выход из 4х летней Депрессии.
И без всяких "после Пэрэмоги" населению насыпали порядочную гору пряников. - не знаю откуда вы "за риску миса" вытянули, но ДО 38го года работы не было ВООБЩЕ...
А вы почему-то на мелких ограничениях зацикливаетесь...
1. Какие пряники насыпали во время войны?
2. До 38-го не было. К 41-42 уже была. detroytred
приводил примеры из 42-го.
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ЛАД
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:24
ЛАД написав:
Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого
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d44
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:25
Letusrock написав: whois2010 написав:
Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта
"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."
нагадало інтервю Кошового..
Але тепер я знаю правільну відповідь на питання "чому не на фронті"
P.S. Успіх вибач
він ще не відійшов від флерових двох прелюдій за вечір, а ти добиваєш
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flyman
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