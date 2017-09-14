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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87838784878587868787>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:12

  vitaliiangel написав:





А як же ВФЯ?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:13

❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.

Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:13

а тєм врємєнєм полковнік Арєстовіч...

Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта

"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."

"- Алексей, вы подлежите мобилизации? - Да.

Выходит вы уклонист? - Нет, мне же не пришла повестка. - А если придет? Ну если придет, то посмотрим что мы дальше делать будем. Мне повестка так просто не может придти, я ж на спец.учете. Там свои законы."

whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:16

  Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.

Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.


в перекладі з МО-мови: ми не можемо обробити тих, що в нас є. Але пиздити цивільних не перестанемо
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:19

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...............
Ну или Сталин - что кому ближе.
Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...

Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли.

Це зрозуміло, що в закоренілого совка все зробив Сталіні і Партія.
Але яким боком, крім що Генералісімус він до армії? Може при царі-батюшці служив? Чи уклоніст таки, але "воєнний при владі"?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 чер, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:20

  whois2010 написав:Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта

"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."


нагадало інтервю Кошового..
Але тепер я знаю правільну відповідь на питання "чому не на фронті"
P.S. Успіх вибач
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:21

  _hunter написав:...........
Так в том-то и дело что вы почему-то разделяете "заводы" и население. А оно неразрывно: населению показали и дали реальный выход из 4х летней Депрессии.
И без всяких "после Пэрэмоги" населению насыпали порядочную гору пряников. - не знаю откуда вы "за риску миса" вытянули, но ДО 38го года работы не было ВООБЩЕ...
А вы почему-то на мелких ограничениях зацикливаетесь...

1. Какие пряники насыпали во время войны?
2. До 38-го не было. К 41-42 уже была. detroytred приводил примеры из 42-го.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:30

  d44 написав:
  ЛАД написав:Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:30

  d44 написав:
  detroytred написав:Справа в тому і полягає, щоб оцими ресурсами, що є, вигравати час.
Мова йде --- як і які будуть брати ресурси. Для фронту.
Які рішення буде приймати влада?
Для чого вигравати час, точніше скільки довго треба вигравати час? Що повинно статися? Новий план для Трампа читали? :) Зупинка на лінії вогню та перемовини. Якщо ми проти, то американці зупиняють усю допомогу нам. Якщо путін проти, то нам дають 100500 зброї, щоб ми його вигнали. Геніально.

Да хоча б для цього.
Щоб щось сталося.
Завтра, а не сьогодні.
Такий підхід))
Казіно...

Варіанти: від партнери допоможуть, ракети скінчиться до путло помре.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 чер, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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