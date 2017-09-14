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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:12
vitaliiangel написав:
А як же ВФЯ?
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flyman
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:13
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.
Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.
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Xenon
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:13
Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта
"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."
"- Алексей, вы подлежите мобилизации? - Да.
Выходит вы уклонист? - Нет, мне же не пришла повестка. - А если придет? Ну если придет, то посмотрим что мы дальше делать будем. Мне повестка так просто не может придти, я ж на спец.учете. Там свои законы."
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:16
Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.
Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.
в перекладі з МО-мови: ми не можемо обробити тих, що в нас є. Але пиздити цивільних не перестанемо
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:19
ЛАД написав: _hunter написав:
...............
Ну или Сталин - что кому ближе.
Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...
Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли.
Це зрозуміло, що в закоренілого совка все зробив Сталіні і Партія.
Але яким боком, крім що Генералісімус він до армії? Може при царі-батюшці служив? Чи уклоніст таки, але "воєнний при владі"?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 чер, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:20
whois2010 написав:
Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта
"Я б повоевал за свою страну, но мне не дают. - Что значит не дают вам воевать за вашу страну? - Ну понимаете, есть такое понятие как продажа кординат. Мое место положения, куда бы я не мобилизировался, продадут россиянам и они туда выстрелят Искандером. И одно дело я погибну, но со мной же еще люди погибнут... Меня американцы не пустили в Украину воевать. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди... У меня уже вот-вот были билеты в Польшу, мне сказали не едь."
нагадало інтервю Кошового..
Але тепер я знаю правільну відповідь на питання "чому не на фронті"
P.S. Успіх вибач
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Letusrock
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:21
_hunter написав:
...........
Так в том-то и дело что вы почему-то разделяете "заводы" и население. А оно неразрывно: населению показали и дали реальный выход из 4х летней Депрессии.
И без всяких "после Пэрэмоги" населению насыпали порядочную гору пряников. - не знаю откуда вы "за риску миса" вытянули, но ДО 38го года работы не было ВООБЩЕ...
А вы почему-то на мелких ограничениях зацикливаетесь...
1. Какие пряники насыпали во время войны?
2. До 38-го не было. К 41-42 уже была. detroytred
приводил примеры из 42-го.
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ЛАД
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:24
ЛАД написав:
Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого
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d44
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:30
d44 написав: ЛАД написав:
Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли
А який Бєломорканал викопали, та за якими технологіями, огого
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vitaliiangel
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:30
d44 написав: detroytred написав:
Справа в тому і полягає, щоб оцими ресурсами, що є, вигравати час.
Мова йде --- як і які будуть брати ресурси. Для фронту.
Які рішення буде приймати влада?
Для чого вигравати час, точніше скільки довго треба вигравати час? Що повинно статися? Новий план для Трампа читали?
Зупинка на лінії вогню та перемовини. Якщо ми проти, то американці зупиняють усю допомогу нам. Якщо путін проти, то нам дають 100500 зброї, щоб ми його вигнали. Геніально.
Да хоча б для цього.
Щоб щось сталося.
Завтра, а не сьогодні.
Такий підхід))
Казіно...
Варіанти: від партнери допоможуть, ракети скінчиться до путло помре.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 25 чер, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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