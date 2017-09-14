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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:38
До чого вигадки?
Місце командира, офіцера, фахівця визначено Статутами. Так само, як і гранатометника.
Міняйте закони ... починаючи з порядку проходження військової служби офіцскладом та ін.
І суйте хоч в печеру))
Але тоді почніть з місця президента і до головного лікаря в лікарні. Чомусь в них кабінети не в "окопах" лікарень поруч з санітарками.
Це ж дасть ще більший ефект.
Наскільки пам'ятаю, то подібним були озабочєні революційні матроси та Ко.
Зміни потім не зупините...
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:42
vitaliiangel написав: Bobua написав:
А потім, у наступні десятиліття -- майже всіх тих жирних котів розстрілювали по підвалах...
первых революционеров Каменева, Зиновьева, Троцкого тоже расстреляли. Как то вы об этом забыли.
Bobua написав:
Не боїтесь так само закінчити якщо/коли москвини окупують...
а если боимся что делать? Есть решение?
Але хіба від розстрілу комуняк стало хоч трошки легше їхнім жертвам?
Навіть тим, що ще були живі на той час...
Якщо боїтесь -- то що робите?
Наразі я відчуваю, що задіяли лише один спосіб -- розпродавати все в Україні, виводити гроші за кордон, тікати (якщо ще не там). Трохи втікачам муляє втрата можливостей укр.паспортів. Але це, мабуть, просто фантомні болі...
Але я не розумію, чому суспільство, де всі чогось та бояться, а так і не перетворили військ.справу на короткотривалу й відносно безпечну розвагу?
Чому досі не пролобіювали скорочення строків участі у війні, й можливості купити відносно безпечніші місця навіть у тому нетривалому процесі.
Неформально і зараз особи з волонтер.зв`язками і завезеннями -- “на кращому рахунку” і не на нулі. Хіба що на початку один був, але то, мабуть, совісливий.
Чому не вимагаєте вже і зараз копати траншеї і бліндажі за десятки км від нулів -- аби завтра не опинитись в умовах, що фронт котиться, і копатимете самі і вручну... 😒
Чи проблема “давня і нова” -- слабенький середн.клас і, як наслідок, нездатність щось лобіювати? 🤔
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:52
Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.
Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.
агентура пуйла в верховній зраді вже відверто зриває мобілізацію, приходиться відробляти завдання за гроші(((
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:53
ЛАД написав: _hunter написав:
...............
Ну или Сталин - что кому ближе.
Повторюсь: военные у власти _никогда_ (в современной истории) ни к чему хорошему не приводили...
Не буду обсуждать хорошо/плохо, но к победе при Сталине пришли.
И при Рузвельте пришли, и при Черчиле тоже пришли к победе
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:59
whois2010 написав:
Це просто обов'язково для перегляду. Обов'язково. Зе-куміри, зе-совєтнікі зе-зідєнта
та з його цитат давно можна зібрати третій роман про Остапа Бендера
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1
Додано: Вів 25 чер, 2024 17:00
Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
хто вони, ці сотні тисяч? Так і бачу: сидить сотня тисяч, 2,5 роки ховається від ТЦК і тут раптом налякалась якихось 17тис і побігла оновлювати дані. Навпаки люди звільняються з хорошої роботи тільки щоб неоновлювати дані
Дмитро Лазуткін каже, що 1.2 млн. заброньованих оновило і 1.1 млн. оптимістів, яких можуть призвати. Єдина проблема, що значна частина з цього 1.1 млн. - офіцери, яких не можна в окоп.
Це чому не можна в окоп ?
Хаттаб говорил что окопы размером ХХХХХL(как на Трампа) не копают по критериям СА и НАТО
А в меньшие мы не согласны
Может технику нам с карьеров Саскачеваня соответствующую привезёшь ну чтоб ковшом рррраз!!!! и готов бронированный кевларом и керамикой блиндаж с баром и джакузи?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 17:01
Bobua написав:
Чи проблема “давня і нова” -- слабенький середн.клас і, як наслідок, нездатність щось лобіювати? 🤔
Таке ж питання можна задати захисникам.
Які нездатні пролобіювати свої суто внутрішні військові питання в суто в свого командування (в тих, хто приймає рішення).
Нарід та армія єдині (однакові))))
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Додано: Вів 25 чер, 2024 17:02
somilitark написав: Xenon написав:
❗️Збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів підтримує Міноборони – документ публікує нардеп Ар'єв.
Якщо офіційно затвердять, то дані можна буде оновити до 14 жовтня.
агентура пуйла в верховній зраді вже відверто зриває мобілізацію, приходиться відробляти завдання за гроші(((
Это какая такая агентура-кремлеюра????
Коля и Валера и покойный Илья-философ?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 17:07
Bobua написав:
Чому не вимагаєте вже і зараз копати траншеї і бліндажі за десятки км від нулів -- аби завтра не опинитись в умовах, що фронт котиться, і копатимете самі і вручну... 😒
Та при советах на сто років уперед укріплень понастроєно! Лінія мажино в сучасних умовах то повна дурня. Фортеця Бахмут, Маріуполь, Вовчанськ. Багато ще є, воювать не перевоювать.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 17:12
vitaliiangel написав:
Надо чтоб он встретился после победы с ДимойУникальным и Бобом и посмотрим что там будет с коленями Кудрицкого и его недвигой купленной за честную зарплату
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