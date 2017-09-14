Додано: Вів 25 чер, 2024 16:42

vitaliiangel написав: Bobua написав: А потім, у наступні десятиліття -- майже всіх тих жирних котів розстрілювали по підвалах... А потім, у наступні десятиліття -- майже всіх тих жирних котів розстрілювали по підвалах... первых революционеров Каменева, Зиновьева, Троцкого тоже расстреляли. Как то вы об этом забыли. Bobua написав: Не боїтесь так само закінчити якщо/коли москвини окупують... Не боїтесь так само закінчити якщо/коли москвини окупують... а если боимся что делать? Есть решение? первых революционеров Каменева, Зиновьева, Троцкого тоже расстреляли. Как то вы об этом забыли.а если боимся что делать? Есть решение?

Але хіба від розстрілу комуняк стало хоч трошки легше їхнім жертвам?Навіть тим, що ще були живі на той час...Якщо боїтесь -- то що робите?Наразі я відчуваю, що задіяли лише один спосіб -- розпродавати все в Україні, виводити гроші за кордон, тікати (якщо ще не там). Трохи втікачам муляє втрата можливостей укр.паспортів. Але це, мабуть, просто фантомні болі...Але я не розумію, чому суспільство, де всі чогось та бояться, а так і не перетворили військ.справу на короткотривалу й відносно безпечну розвагу?Чому досі не пролобіювали скорочення строків участі у війні, й можливості купити відносно безпечніші місця навіть у тому нетривалому процесі.Неформально і зараз особи з волонтер.зв`язками і завезеннями -- “на кращому рахунку” і не на нулі. Хіба що на початку один був, але то, мабуть, совісливий.Чому не вимагаєте вже і зараз копати траншеї і бліндажі за десятки км від нулів -- аби завтра не опинитись в умовах, що фронт котиться, і копатимете самі і вручну... 😒Чи проблема “давня і нова” -- слабенький середн.клас і, як наслідок, нездатність щось лобіювати? 🤔